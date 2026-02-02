FloorPro Csiszolt kőpadló tisztító RM 753, 10l

A csiszolt kőpadlók specialistája. A tenzidmentes tisztítószer megbízhatóan eltávolítja a zsírt, az olajat és az ásványi szennyeződéseket anélkül, hogy a burkolat csúszásgátló tulajdonságait rontaná.

Akár karbantartó tisztításhoz, akár mélytisztításhoz: A FloorPro Fine Stoneware Cleaner RM 753 mindig az optimális választás a nem mázas, nyitott pórusú finomszemcsés kőlapokhoz. Nemcsak a zsírt, az olajat és az ásványi szennyeződéseket távolítja el könnyedén, de felületaktív anyag- és enzimmentes összetétele hatékonyan megakadályozza a gyors újraszennyeződést, és kellemes, friss illatot biztosít. Az enyhén lúgos és alacsony habzású tisztítószer kézzel és padlósúroló géppel egyaránt használható. A Kärcher a karbantartó tisztításhoz az egylépéses, a mélytisztításhoz pedig a kétlépéses módszert ajánlja. Az épülettisztításban dolgozó szakemberek is profitálnak a nem mérgező tisztítószer nagyfokú felhasználói biztonságából. A FloorPro RM 753 szükség esetén olajleválasztókban is használható.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolás mérete (l) 10
Csomagolási egység (Darab(ok)) 1
pH-érték 10,5
Súly (kg) 11,3
Csomagolási súly (kg) 12,3
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 230 x 188 x 307
Tulajdonságok
  • Erőteljes mélytisztító az erősen szennyezett finomszemcsés csempékhez
  • Feloldja az olaj-, zsír- és ásványi szennyeződéseket.
  • Nagyon jó nedvesedés
  • Habszegény formula.
  • rendkívül kiadós
  • kellemes, friss illat
  • Gyors olaj- és vízleválasztás az olajleválasztóban (könnyen leválasztható = asf)
  • NTA-mentes
  • Tenzid-, oldószer mentes.
FloorPro Csiszolt kőpadló tisztító RM 753, 10l
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
  • EUH 210 Kérésre biztonsági adatlap kapható.
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Padlótisztítás
Tartozékok