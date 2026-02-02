Akár karbantartó tisztításhoz, akár mélytisztításhoz: A FloorPro Fine Stoneware Cleaner RM 753 mindig az optimális választás a nem mázas, nyitott pórusú finomszemcsés kőlapokhoz. Nemcsak a zsírt, az olajat és az ásványi szennyeződéseket távolítja el könnyedén, de felületaktív anyag- és enzimmentes összetétele hatékonyan megakadályozza a gyors újraszennyeződést, és kellemes, friss illatot biztosít. Az enyhén lúgos és alacsony habzású tisztítószer kézzel és padlósúroló géppel egyaránt használható. A Kärcher a karbantartó tisztításhoz az egylépéses, a mélytisztításhoz pedig a kétlépéses módszert ajánlja. Az épülettisztításban dolgozó szakemberek is profitálnak a nem mérgező tisztítószer nagyfokú felhasználói biztonságából. A FloorPro RM 753 szükség esetén olajleválasztókban is használható.