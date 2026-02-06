FloorPro Törlőápoló RM 746, 10l
Semleges, oldószermentes, szappanalapú törlőápoló. Csúszásmentes, szennyeződéstaszító ápoló filmréteget hoz létre, amely nagyon könnyen fényesre polírozható.
Alkalmas minden vízálló kemény és rugalmas padlóburkolathoz, és szappanalapú összetételével lenyűgözően kíméletes ápolószer: FloorPro Törlőápoló RM 746 a Kärchertől. A semleges mindennapi tisztítószer kézzel és géppel egyaránt használható, és különösen alacsony habzású - a súrológépek tartályának térfogatának hatékony kihasználása érdekében. Mivel nem tartalmaz oldószereket, alkalmas az érzékeny gumi vagy PVC padlók tisztítására és kezelésére is. A zsírt, az olajat és az ásványi szennyeződéseket hatékonyan eltávolítja, csúszásmentes és szennyeződéstaszító ápoló filmréteget és friss, kellemes illatot hagyva maga után. Szükség esetén az ápoló filmréteg egytárcsás géppel könnyedén fényesre polírozható.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Csomagolás mérete (l)
|10
|Csomagolási egység (Darab(ok))
|1
|pH-érték
|9,2
|Súly (kg)
|10,1
|Csomagolási súly (kg)
|10,7
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|230 x 188 x 307
Tulajdonságok
- Fenntartó tisztítószer minden vízálló kemény- és elasztikus padlóhoz.
- Feloldja az olaj-, zsír- és ásványi szennyeződéseket.
- Erőteljes szappanos tisztítószer.
- Strapabíró, szennyeződéstaszító ápolóréteget hoz létre
- Csúszásgátló hatással
- Nagyon könnyen polírozható. Csillogó, magasfényű felületet eredményez.
- Habszegény formula.
- Anyagkímélő
- kellemes, friss illat
- NTA-mentes
- Oldószerektől mentes
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
- EUH 210 Kérésre biztonsági adatlap kapható.
Alkalmazási területek
- Padlótisztítás