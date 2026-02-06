Alkalmas minden vízálló kemény és rugalmas padlóburkolathoz, és szappanalapú összetételével lenyűgözően kíméletes ápolószer: FloorPro Törlőápoló RM 746 a Kärchertől. A semleges mindennapi tisztítószer kézzel és géppel egyaránt használható, és különösen alacsony habzású - a súrológépek tartályának térfogatának hatékony kihasználása érdekében. Mivel nem tartalmaz oldószereket, alkalmas az érzékeny gumi vagy PVC padlók tisztítására és kezelésére is. A zsírt, az olajat és az ásványi szennyeződéseket hatékonyan eltávolítja, csúszásmentes és szennyeződéstaszító ápoló filmréteget és friss, kellemes illatot hagyva maga után. Szükség esetén az ápoló filmréteg egytárcsás géppel könnyedén fényesre polírozható.