A Kärcher SanitPro WC- és Mélytisztító CA 10 C eco!perform a viszkózus állagának köszönhetően a WC-k és piszoárok függőleges felületein is jól tapad, így hosszabb behatási időt és jobb tisztítási eredményeket biztosít. A tisztítókoncentrátum hígítatlanul használható kézi karbantartó tisztításhoz WC-kben és piszoárokban, hígítva pedig padlókon és egyéb felületeken. A funkcionális kupak megkönnyíti a használatát, az aktív tisztító hatású citromsav rendkívül hatékony és kellemes citrus illatot hagy maga után. Gyorsan, megbízhatóan és fenntartható formulájának köszönhetően rendkívül környezetbarát módon távolítja el az ásványi szennyeződéseket, mint például a mészmaradványokat, a mészszappant, a húgykőlerakódást és a WC-kre jellemző szerves szennyeződéseket, valamint a zsír- és szappanmaradványokat. Ráadásul a SanitPro WC- és Mélytisztító CA 10 C eco!perform az EU Ecolabel szigorú követelményeinek megfelelően tanúsított, és megkapta az osztrák Ecolabelt is.