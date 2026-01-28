SanitPro WC- és Mélytisztító CA 10 C eco!perform, 1l

EU EcoLabel tanúsítvánnyal rendelkező, használatra kész WC-tisztító szer viszkózus gél formulával, amely nagyon jól tapad a WC-k és piszoárok belső falán.

A Kärcher SanitPro WC- és Mélytisztító CA 10 C eco!perform a viszkózus állagának köszönhetően a WC-k és piszoárok függőleges felületein is jól tapad, így hosszabb behatási időt és jobb tisztítási eredményeket biztosít. A tisztítókoncentrátum hígítatlanul használható kézi karbantartó tisztításhoz WC-kben és piszoárokban, hígítva pedig padlókon és egyéb felületeken. A funkcionális kupak megkönnyíti a használatát, az aktív tisztító hatású citromsav rendkívül hatékony és kellemes citrus illatot hagy maga után. Gyorsan, megbízhatóan és fenntartható formulájának köszönhetően rendkívül környezetbarát módon távolítja el az ásványi szennyeződéseket, mint például a mészmaradványokat, a mészszappant, a húgykőlerakódást és a WC-kre jellemző szerves szennyeződéseket, valamint a zsír- és szappanmaradványokat. Ráadásul a SanitPro WC- és Mélytisztító CA 10 C eco!perform az EU Ecolabel szigorú követelményeinek megfelelően tanúsított, és megkapta az osztrák Ecolabelt is.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolás mérete (l) 1
Csomagolási egység (Darab(ok)) 12
pH-érték 1,8
Súly (kg) 1,1
Csomagolási súly (kg) 1,2
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 366 x 232 x 298
Alkalmazási területek
  • Szaniter helységek
