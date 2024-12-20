A melegvizes magasnyomású tisztítók előnyei

A melegített magasnyomású tisztítók különösen alkalmasak olyan területeken, ahol maximális higiénia szükséges, és ahol a mikroorganizmusokat és szennyeződéseket célzottan kell eltávolítani a tisztítás során. Ez nemcsak az élelmiszeriparban – a kisipari hentesektől a nagyüzemi gyártásig – igaz, hanem a mezőgazdaságban is, ahol a fiatal állatok nevelése és a fejőtermek tisztasága alapvető fontosságú.

A magas nyomás és a meleg víz 85 °C-os hőmérsékleten történő kombinációjának köszönhetően jelentős mértékű szennyeződéscsökkenés érhető el. Ez a baktérium-csökkentés gyakran elegendő fertőtlenítőszer használata nélkül is ahhoz, hogy megfeleljen a higiéniai követelményeknek. A mezőgazdaságban, például fiatal szarvasmarhák újra elhelyezésekor, fontos, hogy a melegvizes tisztítás ne csökkentse a helyiség alap hőmérsékletét, ami kritikus lehet a fiatal állatok, például csibék számára, mivel különösen érzékenyek az alacsony hőmérsékletre.