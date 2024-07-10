AKKUMULÁTOROS PORSZÍVÓ KEFE

A CV 30/2 Bp: minden helyzetben megbízható partner

Egy gép, sok lehetőség: új akkumulátoros állítható keféjű porszívónkkal, a CV 30/2 Bp-vel minden helyzetben lehetséges a tisztítás. A különösen alacsony szabad magasságnak köszönhetően a kompakt porszívó könnyedén tisztít az ágyak és más bútorok alatt. A praktikus felületi fúvóka lehetővé teszi az asztalok, szekrények, ajtókeretek, mennyezetek és lámpák vagy keskeny területek tisztítását is.



Ami igazán számít: kompakt dizájn és irányíthatóság



Egyszerű kezelés, maximális mobilitás és hatékony szennyeződéseltávolítás: A CV 30/2 Bp az állítható keféjű porszívó tökéletes professzionális használatra. Az automatikus padlóérzékelőinek köszönhetően kiváló tisztítási teljesítményt biztosít minden szőnyegezett és kemény felületen. A helytakarékos akkumulátoros állítható keféjű, vezeték nélküli porszívó mozgékony és nagyon könnyen kezelhető. A konnektorkeresés és az idegesítő kábel mostantól a múlté!