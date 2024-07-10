AKKUMULÁTOROS PORSZÍVÓ KEFE
Nincs kábel, nincsenek kompromisszumok.
Egy mindenkiért! A CV 30/2 Bp az első professzionális akkumulátoros porszívó kefe, ami minden textil padlóburkolathoz és kemény padlóhoz használható. Automatikus padlóérzékelővel, kefetisztító funkcióval és alacsony szabad magassággal rendelkezik, így ez a kompakt és mozgékony porszívó kefe a bútorok alatt és erősen bebútorozott területeken is könnyedén tisztít.
A CV 30/2 Bp: minden helyzetben megbízható partner
Egy gép, sok lehetőség: új akkumulátoros állítható keféjű porszívónkkal, a CV 30/2 Bp-vel minden helyzetben lehetséges a tisztítás. A különösen alacsony szabad magasságnak köszönhetően a kompakt porszívó könnyedén tisztít az ágyak és más bútorok alatt. A praktikus felületi fúvóka lehetővé teszi az asztalok, szekrények, ajtókeretek, mennyezetek és lámpák vagy keskeny területek tisztítását is.
Ami igazán számít: kompakt dizájn és irányíthatóság
Egyszerű kezelés, maximális mobilitás és hatékony szennyeződéseltávolítás: A CV 30/2 Bp az állítható keféjű porszívó tökéletes professzionális használatra. Az automatikus padlóérzékelőinek köszönhetően kiváló tisztítási teljesítményt biztosít minden szőnyegezett és kemény felületen. A helytakarékos akkumulátoros állítható keféjű, vezeték nélküli porszívó mozgékony és nagyon könnyen kezelhető. A konnektorkeresés és az idegesítő kábel mostantól a múlté!
TÖKÉLETES EREDMÉNY MÉG GYORSABBAN
Automatikus padlóérzékelő
A porszívó automatikusan érzékeli, hogy milyen padlón van, és ennek megfelelően állítja be a teljesítményszintet. Ez azt jelenti, hogy kiváló tisztítási eredményeket érhetünk el mind textil, mind kemény felületeken.
A hengerkefe öntisztító funkciója
A hengerkefe tisztítófunkcióját egy lábkapcsolóval tudod aktiválni. Még a feltekert hajszálakat is felszedi és teljesen felszívja. A porszívó gyors, hatékony és higiénikus tisztítást végez a hengerkefén – anélkül, hogy manuálisan el kellene eltávolítani azt. Ezzel időt takaríthatsz meg a tisztítási folyamat során.
Kompakt kialakítás és alacsony szabad magasság
A kompakt és mozgékony porszívó ultralapos kialakításával tökéletes az alacsony bútorok (például ágyak, bútorok vagy komódok) alatti teljes- és mélytisztításához.
A BELSŐ ÉRTÉKEK SZÁMÍTANAK:
Ismerd meg új akkumulátoros állítható keféjű porszívónk, a CV 30/2 Bp előnyeit!
Erőteljes 36 V Kärcher Battery Power+ akkumulátor
Erőteljes teljesítmény találkozik a kábel nélküli rugalmassággal: Az akkumulátor minden 36 V Kärcher Battery Power+ és Battery Power akkumulátoros platform géppel kompatibilis.
Hosszú élettartam és kompakt dizájn
A CV 30/2 Bp kompakt és robusztus gép kialakítása rendkívül megbízható, és hosszú élettartamának köszönhetően költséghatékonyságot is biztosít.
Mindig jól informált
A 36 V-os akkumulátor átláthatóságot biztosít a felhasználás során. Észleli a csatlakoztatott gépet, és automatikusan kijelzi a fennmaradó üzemidőt porszívózás közben.
Multifunkcionális, innovatív fogantyú LED kijelzővel
Ergonomikus be-/kikapcsolóval, a fennmaradó akkumulátor üzemidejének praktikus kijelzésével és eco!efficiency móddal, mely meghosszabbítja az üzemidőt és csökkenti a működési zajt porszívózás közben.
Egyszerű és ergonomikus kezelés
A CV 30/2 Bp mindenféle utasítás nélkül könnyen kezelhető. Proaktívan támogatja az alkalmazást, kényelmesen be- és kikapcsolható, emellett ergonomikus kialakítású. Automatikus padlóérzékelővel és hengerkefe-tisztító funkcióval is rendelkezik.
Nagyon hatékony HEPA 14 szűrő
Az opcionálisan választható HEPA 14 szűrő növeli a szűrőkapacitást, és javítja a fúvólevegő minőségét. 99,995%-os leválasztási fokával a DIN EN 1822:2019 tesztszabvány szerint tanúsított. Még az aeroszolokat, vírusokat és kórokozókat is megbízhatóan és szinte teljesen kiszűri, és nem engedi vissza a környezeti levegőbe.
A DÖNTÉS A TIÉD: A JELLEMZŐK ÁTTEKINTÉSE
Multifunkcionális fogantyú
A CV 30/2 Bp LED kijelzővel rendelkezik, amely kijelzi az akkumulátor fennmaradó üzemidejét. A be-/kikapcsoló kényelmesen használható. Sőt, bármikor egyszerűen átválthatsz a praktikus eco!efficiency módba, amely meghosszabbítja az akkumulátor fennmaradó üzemidejét és csökkenti a működési zajt.
LED kijelző
A működés során a LED kijelző mutatja a Battery Power+ akkumulátor fennmaradó üzemidejét percekben, valamint a megfelelő szervizkódokat is.
Intuitív működési elv
A CV 30/2 Bp fogantyújával minden funkció egyszerűen és ergonomikusan vezérelhető. Egyszerű, praktikus és gyors a tisztítási folyamatban.
Hasznos “hamis” légtakaró fedél
Magas csúszóerő esetén (például magas szálú szőnyegeknél) a sárga gyűrű elforgatásával a “hamsi” légtakaró fedél kinyitható, és a csúszóerő azonnal csökkenthető.
Felületi fúvóka
A CV 30/2 Bp Adv egy további felületi fúvókával rendelkezik. A praktikus fúvóka minden más változathoz opcionális tartozékként is elérhető. A nehezen hozzáférhető helyeken (például szekrényekben, sarkokban és bútorok alatt) is lehetővé teszi a mélytisztítást.
Tartós akkumulátorteljesítmény
Nagyon erős Battery Power+ akkumulátor. A 36 V lítium-ion akkumulátor 6,0 Ah a maga kapacitáával hosszú üzemidőt biztosít. Innovatív valós idejű technológiával, LCD kijelzőn keresztül. Kábel nélküli mozgásszabadság és tisztítás bárhol, ahol szükséges.
MEGBÍZHATÓ: TECHNOLÓGIAI ÁTTEKINTÉS
Az automatikus padlóérzékelővel, a praktikus kefetisztító funkcióval és ultralapos kialakítással a CV 30/2 Bp maximális rugalmasságot és mobilitást biztosít. A 36 V-os akkumulátortechnológia mindig lehetővé teszi, hogy kiváló tisztítási eredményeket érhess el, függetlenül attól, hogy a felhasználó hol tartózkodik. A mindennapi használat során az okos akkumulátoros állítható keféjű porszívó maximális mobilitást és rugalmas felhasználási módokat kínál – különösen a szállodák és épület takarítás területén.
Mobilitás
A CV 30/2 Bp újfajta függetlenséget kínál a tisztításban. Az erős akkumulátornak köszönhetően mindenhol lehetővé válik a vezeték nélküli és erőteljes tisztítás. Az ultralapos akkumulátoros állítható keféjű porszívó különösen alacsony szabad magassággal rendelkezik, így az alacsony bútorok (például ágyak, komódok vagy szekrények alatt) is probléma nélkül képes mélytisztítást végezni.
Opcionális HEPA 14 szűrő
Első a biztonság: Az opcionális HEPA 14 szűrő növeli a szűrőkapacitást és javítja a fúvólevegőt. 99,995%-os leválasztási fokával a DIN EN 1822:2019 tesztszabvány szerint tanúsított. Még az aeroszolokat, vírusokat és csírákat is megbízhatóan és szinte teljesen elnyeli.
eco!efficiency mód
A gazdaságos eco!efficiency mód az alacsonyabb zajszintet porszívózás közben és jelentősen hosszabb akkumulátor üzemidőt is lehetővé teszi.
PROFIK ÁLTAL KÉSZÜLT, PROFIK SZÁMÁRA: KINEK AJÁNLOTT A CV 30/2 BP AKKUMULÁTOROS ÁLLÍTHATÓ KEFÉJŰ PORSZÍVÓ?
A Kärcher CV 30/2 Bp tökéletes professzionális felhasználásra olyan területekre, ahol rendszeresen kell tisztítani kemény vagy textil padlókat. Konnektortól és kábelektől függetlenül, a gyors és hatékony használat mindenhol lehetséges az ipari felhasználók számára.
Épülettisztítók
Textil és kemény felületek professzionális tisztítása gyakran előforduló területeken (például recepciók, irodák, tárgyalók és szemináriumi termek)
Rugalmas és vezeték nélküli tisztítás különösen alacsony bútorok alatt is
Szállodák és vendéglátóhelyek
Professzionális akkumulátoros állítható keféjű porszívó minden típusú padlóhoz, legyen az kemény vagy textil felület
Kiváló tisztítás különösen alacsony szabad magasságának köszönhetően ágyak, komódok vagy szekrények alatt is
Praktikus felületi fúvóka a mélytisztításhoz szekrényeken, mennyezeteken és más fejmagasság feletti alkalmazásokra