Akkumulátoros szárazporszívók

BVL 3/1 Bp akkumulátoros háti porszívó

Ergonomikus tisztítás – könnyed szállítás: a BVL 3/1 Bp ultrakönnyű és nagy teljesítményű akkumulátoros háti porszívó az Ön szakértője a legkisebb helyeken végzett takarítási feladatoknál. Az innovatív EPP anyagnak köszönhetően ez az első olyan háti porszívó, amelynek súlya mindössze 4,5 kilogramm, emellett különösen strapabíró és tartós. Emellett jó ár-érték arányával is dobogós.

Legyen szó magánháztartásokról, munkavállalókról vagy létesítményüzemeltetőkről – a nagy szívóerejű BVL 3/1 Bp 3 literes tartálytérfogatával különösen meggyőző a szűk helyiségekben végzett takarítási munkákhoz. Ezzel a folt- és lépcsőházi tisztítás gyerekjátékká válik. A nagy teljesítményű Kärcher Battery Power akkumulátor hosszú üzemidőt biztosít, az ergonomikus hordozókeret pedig fáradságmentes munkavégzést tesz lehetővé. Minden fontos működési és kiegészítő funkció a derékszíjon található kezelőpanelen keresztül vezérelhető – szuper egyszerű és felhasználóbarát. Opcióként rendelhető rendkívül hatékony HEPA 14 szűrő is.



Ultrakönnyű

Az új EPP anyagnak köszönhetően a hátizsák súlya mindössze 4,5 kg, így különösen ergonomikus és könnyen szállítható.

Innovatív

Az EPP anyag (expandált polipropilén) rendkívül könnyű, strapabíró és tartós. Emellett környezetbarát is, mivel 100%-ban újrahasznosítható.

Ergonomikus

A deuter® hordozókeret a legmagasabb szintű kényelmet biztosítja, még hosszú munkavégzés esetén is. Különösen praktikus a derékszíjon található kezelőpanel, amelyen keresztül minden funkció vezérelhető és ellenőrizhető. Ezenkívül a szívótömlő kétféleképpen is csatlakoztatható, jobb- és balkezes felhasználók számára egyaránt.