Akkumulátoros szárazporszívók
A hálózatról működtetett gépek a kábel végén megállnak. Akkumulátoros szárazporszívóink bárhová mehetnek.
Nincs le- és felcsévélés. Nincs húzkodás. Nincs fennakadás. Nincs konnektorok keresése és ki-be dugdosás.
Nincs kábel, de akár 24 százalékos időmegtakarítás is elérhető megnövekedett produktivitás mellett.
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Vezeték nélküli teljesítmény – kompromisszumok nélkül
A Kärcher akkumulátoros porszívókkal nem veszít semmit: sem teljesítményt, sem tisztítási minőséget. Akkumulátoros porszívóink könnyedén lépést tartanak a hálózatról működő hasonló szárazporszívókkal – és szabadságukkal is lenyűgöznek. Nincs hálózati kábel – az csak útban van –, nincs többé konnektorkeresgélés. Ez időt takarít meg és növeli a termelékenységet. A T 9/1 Bp akkumulátoros porszívó 24 percig működik egy feltöltéssel, eco!efficiency üzemmódban pedig 46 percig. A BVL 5/1 Bp hátizsákos porszívó verhetetlen ott, ahol kevés a hely, például mozikban, buszokon, vonatokon és repülőgépeken. Az ultrakönnyű és akkumulátoros BVL 3/1 Bp az Ön szakértője foltok és a lépcsők tisztításánál. Tökéletes magánháztartások, iparosok vagy karbantartók számára.
A nyugodt munkavégzés kulcsa a teljes feltöltöttség
A zavartalan vezeték nélküli munkavégzés, a kiváló mobilitás és flexibilitás, a kevesebb erőfeszítéssel járó nagyobb produktivitás és az akár 24 százalékos időmegtakarítás ugyanúgy lenyűgözi majd.
A maximális teljesítményhez nincs szükség kábelre
A BVL 5/1 Bp az innovatív 36 V-os akkumulátorral a legjobb tisztítási teljesítményt nyújtja a piacon. Ez a teljesítmény pedig megfelel a hasonló, hálózatról működtetett száraz porszívók teljesítményének. Az egyetlen dolog, amit elfelejthet, az a kábel. De sokkal többet kap cserébe.
Könnyen kezelhető
A közvetlenül a derékszíjon kialakított kezelőpanellel a háti szárazporszívó az ergonómia új szintjét jelenti. Minden funkciót gyakorlatilag csípőből vezérelhet, a munka megszakítása nélkül. Az akkumulátor állapotjelzőjével pedig mindig tudhatja, hogy mennyi tartalék van még a készülékben.
Energiát takarít meg és időt nyer
Az akkumulátoros gépeknél az energiatakarékossággal kétszer spórolunk: a környezetünknek és a hosszabb élettartamnak is. eco!efficiency üzemmódban a BVL 5/1 Bp jelentősen kisebb energiafogyasztással dolgozik, így lényegesen hosszabb üzemidőt érhet el.
Nincs többé bedugdosás és kihúzkodás
Nem számít, milyen idős vagy mennyire képzett valaki, a tápkábelek be- és kihúzásához szükséges lehajolás hosszú távon stresszt és megterhelést jelent a szervezet számára. Kímélje meg magát és alkalmazottait ettől a megterheléstől.
Találgatás helyett tudás
A Kärcher Real Time technológiának köszönhetően mostantól percre pontosan tudhatja az akkumulátor hátralévő üzemidejét. Bármikor. Valós időben. Még az aktuálisan felhasznált energiát is megjeleníti. Akkumulátortöltőink pedig a hátralévő töltési időt is percre pontosan mutatják.
Hatékony és környezetbarát
Az eco!efficiency üzemmóddal az Ön Kärcher gépe még több energiát takarít meg, és egy gombnyomással csendesebbé válik. A hatékony koncepció hosszú akkumulátor-üzemidőt biztosít, és még zajérzékeny területeken, például szállodákban is lehetővé teszi a munkát.
BVL 3/1 Bp akkumulátoros háti porszívó
Ergonomikus tisztítás – könnyed szállítás: a BVL 3/1 Bp ultrakönnyű és nagy teljesítményű akkumulátoros háti porszívó az Ön szakértője a legkisebb helyeken végzett takarítási feladatoknál. Az innovatív EPP anyagnak köszönhetően ez az első olyan háti porszívó, amelynek súlya mindössze 4,5 kilogramm, emellett különösen strapabíró és tartós. Emellett jó ár-érték arányával is dobogós.
Legyen szó magánháztartásokról, munkavállalókról vagy létesítményüzemeltetőkről – a nagy szívóerejű BVL 3/1 Bp 3 literes tartálytérfogatával különösen meggyőző a szűk helyiségekben végzett takarítási munkákhoz. Ezzel a folt- és lépcsőházi tisztítás gyerekjátékká válik. A nagy teljesítményű Kärcher Battery Power akkumulátor hosszú üzemidőt biztosít, az ergonomikus hordozókeret pedig fáradságmentes munkavégzést tesz lehetővé. Minden fontos működési és kiegészítő funkció a derékszíjon található kezelőpanelen keresztül vezérelhető – szuper egyszerű és felhasználóbarát. Opcióként rendelhető rendkívül hatékony HEPA 14 szűrő is.
Ultrakönnyű
Az új EPP anyagnak köszönhetően a hátizsák súlya mindössze 4,5 kg, így különösen ergonomikus és könnyen szállítható.
Innovatív
Az EPP anyag (expandált polipropilén) rendkívül könnyű, strapabíró és tartós. Emellett környezetbarát is, mivel 100%-ban újrahasznosítható.
Ergonomikus
A deuter® hordozókeret a legmagasabb szintű kényelmet biztosítja, még hosszú munkavégzés esetén is. Különösen praktikus a derékszíjon található kezelőpanel, amelyen keresztül minden funkció vezérelhető és ellenőrizhető. Ezenkívül a szívótömlő kétféleképpen is csatlakoztatható, jobb- és balkezes felhasználók számára egyaránt.
BV 5/1 Bp akkumulátoros háti szárazporszívó
A hálózatról működtetett gépek a kábel végén megállnak. Akkumulátoros száraz porszívóink bárhová mehetnek. Nincs le- és felcsévélés. Nincs húzkodás. Nincs fennakadás. Nincs konnektorok keresése és ki-be dugdosás. A BVL 5/1 Bp akkumulátoros háti szárazporszívónk kábel nélkül is lehetővé teszi a maximálisan mobil és flexibilis munkavégzést. Nagy szívóteljesítményének köszönhetően, amely a hálózatról működtetett gépekhez hasonló, a BVL 5/1 Bp a legjobb tisztítási teljesítményt nyújtja a piacon. Szabadalmaztatott ergonomikus háti váza magas szintű kényelmet és különösen könnyű kezelhetőséget biztosít, mivel minden funkció közvetlenül a derékszíjon lévő kezelőpanelen keresztül vezérelhető. A BVL 5/1 Bp-vel Ön nyugodtabban dolgozhat, és akár 24 százalékos időmegtakarítást is elérhet. És szervizköltséget is megtakarít, hiszen a vezeték nélküli gépeknél soha nem hibásodnak meg a kábelek.
T 9/1 Bp akkumulátoros porszívó
Nincs kábel – de van teljesítmény. Az erős Kärcher T 9/1 Bp akkumulátoros porszívó teljesítménye és tisztítási eredménye nem különbözik a hálózatról működtetett szárazporszívóktól. Éppen ellenkezőleg: a legjobb tisztítási eredményt nyújtja a piacon. És ennek minden egyes alkalommal, amikor használja, hasznát veszi. Szintén lenyűgöző a zavartalan vezeték nélküli munka, a kiváló mobilitás és rugalmasság, a nagyobb termelékenység kevesebb erőfeszítéssel és akár 23%-os időmegtakarítással. A T 9/1 Bp tökéletes szárazporszívó akár építőipari szolgáltatók számára, akár a közlekedési ágazatban, a kiskereskedelemben vagy a szállodaiparban végzett takarítási feladatokhoz.
A T 9/1 Bp csodálatosan egyszerű üzemeltetésével nyűgöz le. Különösen olyan helyeken, ahol nincs konnektor, vagy csak kevés van, például lépcsőkön, mozikban, színházakban, szállodai folyosókon vagy bárhol másutt. A kábel húzása miatti fal- vagy bútorsérülés szintén a múlté.
A T 9/1 Bp két különböző akkumulátorról kaphat az áramot. Választható a 36 V/6,0 Ah-s Kärcher Battery Power+ cserélhető akkumulátor, amely az LCD kijelzőn keresztüli innovatív Real Time technológiával és feszültségellenőrzéssel rendelkezik. A rendkívül nagy teljesítményű 36 V-os, 6,0 Ah kapacitású lítiumion-akkumulátor hosszú üzemidőt biztosít. A T 9/1 Bp a 36 V/7,5 Ah-s Kärcher Battery Power+ cserélhető akkumulátorral is üzemeltethető, LCD kijelzőn keresztüli Real Time technológiával és túlfeszültség elleni védelemmel. A 7,5 Ah kapacitás garantálja a nagy teljesítményű Battery Power+ 36 V-os lítiumion-akkumulátor különösen hosszú üzemidejét.