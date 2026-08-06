Elektromos generátor PGG 3/1

PGG 3/1 szinkrongenerátor benzinmotorral (2,8 kW), defekttűrő kerekekkel, 15 literes tankkal. Akár 12 órás folyamatos működés külső áramforrástól függetlenül, széleskörű felhasználásra.

Kompakt kialakítás, nagy belső teljesítmény: a PGG 3/1 mobil szinkrongenerátor 2,8 kW-os motorjával lenyűgöző teljesítményt nyújt. A megbízható négyütemű benzinmotor állandó teljesítményt tesz lehetővé az önellátó áramellátás érdekében - akár 12 órás üzemidővel külső áramforrás nélkül. A kiváló, akár 12 órás üzemidő (6,5 óra teljes terheléssel), teli 15 literes tankkal egy teljes munkanap energiaszükségletét fedezi. Praktikus és helytakarékos kialakításának köszönhetően a PGG 3/1 generátoregység minden más áramforrás nélkül is használható bármilyen helyen, például építkezéseken, a mezőgazdaságban vagy a kommunális üzemekben. A kifinomult biztonságtechnika túlterhelés- és alacsony olajszint elleni védelemmel biztosítja a biztonságos működést, míg a defektbiztos kerekek és az összecsukható tolófogantyú megkönnyítik az áramfejlesztő szállítását - maximális manőverezhetőséget biztosítva. A két földelt aljzat automatikus feszültségszabályozóval (AVR) van ellátva, így érzékeny elektronikus eszközök működtetésére is alkalmas.

Jellemzők és előnyök
Kiemelkedően felhasználóbarát
  • Nagyfokú mobilitás a behajtható markolatnak és a defekttűrő kerekeknek köszönhetően.
  • Elektromos gyújtás a benzinmotor kényelmes és gyors beindításához.
Nagyfokú megbízhatóság és biztonság
  • Túlterhelés elleni védelemmel és alacsony olajszint esetén bekapcsoló működés-megszakítással a maximális biztonságért.
  • Automata feszültségszabályozóval (AVR) az érzékeny elektronikai készülékek működtetéséhez.
Megbízható és erős
  • A 230 V-os szinkrongenerátor megbízhatóan 2,8 kW folyamatos teljesítményt biztosít.
  • Erőteljes benzines motor legalább 6.5 órás használathoz tartályfeltöltésenként.
Kärcher magasnyomású mosók üzemeltetése
  • Lehetővé teszi a nagynyomású tisztítók használatát olyan területeken, ahol nincs külső áramellátás.
  • Alkalmas egyes egyfázisú nagynyomású tisztítókhoz.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 230
Zajszint (dB (A)) 74
Névleges teljesítmény (kW) 2,8
Teljesítmény (kW) 3
Meghajtás módja Benzin
Lökettérfogat (cm³) 208
Motor teljesítménye (kW/hp) 4 / 5,4
Üzemanyag-fogyasztás (l / h) 2,3
Tartálytérfogat (l) 15
Működési idő 50% teljesítményen (h) 12
Működési idő 100% teljesítményen (h) 6,5
Csomagolási súly (kg) 56,1
Súly tartozékok nélkül (kg) 51,7
Méretek (H × Sz × M) (mm) 645 x 622 x 549

A csomag tartalma

  • Üzemállapot-kijelző
  • Egyenáramú csatlakozó (12 V)
  • IP 23 fokozatú védettség
  • Alacsony olajszint esetén bekapcsoló működés-megszakító és túlterhelés elleni védelem
  • Üzemanyagszint-jelző
  • Egyfázisú F típusú aljzat (Schuko)
  • Automatikus feszültségszabályozás (AVR)
Elektromos generátor PGG 3/1
Elektromos generátor PGG 3/1

Videók

Alkalmazási területek
  • Önellátó áramforrás kommunális szolgáltatóknak, például porszívókhoz
  • Önellátó áramforrás az építőiparban, például sarokcsiszoló gépekhez
  • Önellátó áramforrás a mezőgazdaságban, például magasnyomású tisztítókhoz
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