Elektromos generátor PGG 3/1
PGG 3/1 szinkrongenerátor benzinmotorral (2,8 kW), defekttűrő kerekekkel, 15 literes tankkal. Akár 12 órás folyamatos működés külső áramforrástól függetlenül, széleskörű felhasználásra.
Kompakt kialakítás, nagy belső teljesítmény: a PGG 3/1 mobil szinkrongenerátor 2,8 kW-os motorjával lenyűgöző teljesítményt nyújt. A megbízható négyütemű benzinmotor állandó teljesítményt tesz lehetővé az önellátó áramellátás érdekében - akár 12 órás üzemidővel külső áramforrás nélkül. A kiváló, akár 12 órás üzemidő (6,5 óra teljes terheléssel), teli 15 literes tankkal egy teljes munkanap energiaszükségletét fedezi. Praktikus és helytakarékos kialakításának köszönhetően a PGG 3/1 generátoregység minden más áramforrás nélkül is használható bármilyen helyen, például építkezéseken, a mezőgazdaságban vagy a kommunális üzemekben. A kifinomult biztonságtechnika túlterhelés- és alacsony olajszint elleni védelemmel biztosítja a biztonságos működést, míg a defektbiztos kerekek és az összecsukható tolófogantyú megkönnyítik az áramfejlesztő szállítását - maximális manőverezhetőséget biztosítva. A két földelt aljzat automatikus feszültségszabályozóval (AVR) van ellátva, így érzékeny elektronikus eszközök működtetésére is alkalmas.
Jellemzők és előnyök
Kiemelkedően felhasználóbarát
- Nagyfokú mobilitás a behajtható markolatnak és a defekttűrő kerekeknek köszönhetően.
- Elektromos gyújtás a benzinmotor kényelmes és gyors beindításához.
Nagyfokú megbízhatóság és biztonság
- Túlterhelés elleni védelemmel és alacsony olajszint esetén bekapcsoló működés-megszakítással a maximális biztonságért.
- Automata feszültségszabályozóval (AVR) az érzékeny elektronikai készülékek működtetéséhez.
Megbízható és erős
- A 230 V-os szinkrongenerátor megbízhatóan 2,8 kW folyamatos teljesítményt biztosít.
- Erőteljes benzines motor legalább 6.5 órás használathoz tartályfeltöltésenként.
Kärcher magasnyomású mosók üzemeltetése
- Lehetővé teszi a nagynyomású tisztítók használatát olyan területeken, ahol nincs külső áramellátás.
- Alkalmas egyes egyfázisú nagynyomású tisztítókhoz.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|230
|Zajszint (dB (A))
|74
|Névleges teljesítmény (kW)
|2,8
|Teljesítmény (kW)
|3
|Meghajtás módja
|Benzin
|Lökettérfogat (cm³)
|208
|Motor teljesítménye (kW/hp)
|4 / 5,4
|Üzemanyag-fogyasztás (l / h)
|2,3
|Tartálytérfogat (l)
|15
|Működési idő 50% teljesítményen (h)
|12
|Működési idő 100% teljesítményen (h)
|6,5
|Csomagolási súly (kg)
|56,1
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|51,7
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|645 x 622 x 549
A csomag tartalma
- Üzemállapot-kijelző
- Egyenáramú csatlakozó (12 V)
- IP 23 fokozatú védettség
- Alacsony olajszint esetén bekapcsoló működés-megszakító és túlterhelés elleni védelem
- Üzemanyagszint-jelző
- Egyfázisú F típusú aljzat (Schuko)
- Automatikus feszültségszabályozás (AVR)
Videók
Alkalmazási területek
- Önellátó áramforrás kommunális szolgáltatóknak, például porszívókhoz
- Önellátó áramforrás az építőiparban, például sarokcsiszoló gépekhez
- Önellátó áramforrás a mezőgazdaságban, például magasnyomású tisztítókhoz
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