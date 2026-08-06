Kompakt kialakítás, nagy belső teljesítmény: a PGG 3/1 mobil szinkrongenerátor 2,8 kW-os motorjával lenyűgöző teljesítményt nyújt. A megbízható négyütemű benzinmotor állandó teljesítményt tesz lehetővé az önellátó áramellátás érdekében - akár 12 órás üzemidővel külső áramforrás nélkül. A kiváló, akár 12 órás üzemidő (6,5 óra teljes terheléssel), teli 15 literes tankkal egy teljes munkanap energiaszükségletét fedezi. Praktikus és helytakarékos kialakításának köszönhetően a PGG 3/1 generátoregység minden más áramforrás nélkül is használható bármilyen helyen, például építkezéseken, a mezőgazdaságban vagy a kommunális üzemekben. A kifinomult biztonságtechnika túlterhelés- és alacsony olajszint elleni védelemmel biztosítja a biztonságos működést, míg a defektbiztos kerekek és az összecsukható tolófogantyú megkönnyítik az áramfejlesztő szállítását - maximális manőverezhetőséget biztosítva. A két földelt aljzat automatikus feszültségszabályozóval (AVR) van ellátva, így érzékeny elektronikus eszközök működtetésére is alkalmas.