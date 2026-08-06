Elektromos generátor PGG 6/1

Az 5 kW névleges teljesítményű, benzinüzemű PGG 6/1 szinkrongenerátor akár 10 órás független energiaellátást biztosít számos kereskedelmi és kommunális alkalmazásban.

Az erős és megbízható négyütemű benzinmotorral (EU STAGE V) meghajtott, 5 kW-os PGG 6/1 szinkrongenerátorunk független áramellátást garantál az építkezéseken, a mezőgazdaságban vagy a kommunális területeken. A nagy, 25 literes tartály hosszú, akár 10 órás (maximális teljesítmény mellett akár 6,5 órás) működést tesz lehetővé, míg a robusztus acélkeret, a defekttűrő kerekek és az összecsukható fogantyú még nehéz körülmények között is maximális mobilitást biztosít. A két földelt aljzat és egy CEE aljzat (230 V 1-fázisú) automatikus feszültségszabályozóval (AVR) elegendő csatlakozási lehetőséget kínál a különböző szerszámok és berendezések működtetéséhez. A kifinomult biztonságtechnika túlterhelés- és olajhiány elleni védelemmel megbízhatóan védi a felhasználóbarát gépet a károsodástól.

Jellemzők és előnyök
Elektromos generátor PGG 6/1: Kiemelkedően felhasználóbarát
Kiemelkedően felhasználóbarát
A defektbiztos abroncsok folyamatosan nagy mobilitást biztosítanak. Elektromos gyújtás a benzinmotor kényelmes és gyors beindításához.
Elektromos generátor PGG 6/1: Nagyfokú megbízhatóság és biztonság
Nagyfokú megbízhatóság és biztonság
Automatikus feszültségszabályozóval (AVR), amely nagyrészt állandó feszültséget biztosít.
Elektromos generátor PGG 6/1: Rendkívül nagyteljesítményű
Rendkívül nagyteljesítményű
A 230 V-os szinkrongenerátor megbízhatóan 5,5 kW állandó teljesítményt biztosít. Erős benzinmotor a tartályonkénti legalább 6,5 órás munkavégzésekhez.
Kärcher magasnyomású mosók üzemeltetése
  • Magasnyomású mosók külső áramellátás nélküli területeken való használatához.
  • Megfelelő válogatott egyfázisú magasnyomású mosókhoz.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 230
Zajszint (dB (A)) 75
Névleges teljesítmény (kW) 5
Teljesítmény (kW) 5,5
Meghajtás módja Benzin
Lökettérfogat (cm³) 390
Motor teljesítménye (kW/hp) 8,5 / 11,6
Üzemanyag-fogyasztás (l / h) 3,8
Tartálytérfogat (l) 25
Működési idő 50% teljesítményen (h) 10
Működési idő 100% teljesítményen (h) 6,5
Csomagolási súly (kg) 92,4
Súly tartozékok nélkül (kg) 84,7
Méretek (H × Sz × M) (mm) 743 x 713 x 670

A csomag tartalma

  • Üzemállapot-kijelző
  • Egyenáramú csatlakozó (12 V)
  • IP 23 fokozatú védettség
  • Alacsony olajszint esetén bekapcsoló működés-megszakító és túlterhelés elleni védelem
  • Üzemanyagszint-jelző
  • 2 egyfázisú F típusú (Schuko) aljzat
  • Egyfázisú CEE aljzat (32 A)
  • Automatikus feszültségszabályozás (AVR)
Elektromos generátor PGG 6/1
Elektromos generátor PGG 6/1

Videók

Alkalmazási területek
  • Önellátó áramforrás kommunális szolgáltatóknak, például porszívókhoz
  • Önellátó áramforrás az építőiparban, például sarokcsiszoló gépekhez
  • Önellátó áramforrás a mezőgazdaságban, például magasnyomású tisztítókhoz
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