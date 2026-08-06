Az erős és megbízható négyütemű benzinmotorral (EU STAGE V) meghajtott, 5 kW-os PGG 6/1 szinkrongenerátorunk független áramellátást garantál az építkezéseken, a mezőgazdaságban vagy a kommunális területeken. A nagy, 25 literes tartály hosszú, akár 10 órás (maximális teljesítmény mellett akár 6,5 órás) működést tesz lehetővé, míg a robusztus acélkeret, a defekttűrő kerekek és az összecsukható fogantyú még nehéz körülmények között is maximális mobilitást biztosít. A két földelt aljzat és egy CEE aljzat (230 V 1-fázisú) automatikus feszültségszabályozóval (AVR) elegendő csatlakozási lehetőséget kínál a különböző szerszámok és berendezések működtetéséhez. A kifinomult biztonságtechnika túlterhelés- és olajhiány elleni védelemmel megbízhatóan védi a felhasználóbarát gépet a károsodástól.