Elektromos generátor PGG 6/1
Az 5 kW névleges teljesítményű, benzinüzemű PGG 6/1 szinkrongenerátor akár 10 órás független energiaellátást biztosít számos kereskedelmi és kommunális alkalmazásban.
Az erős és megbízható négyütemű benzinmotorral (EU STAGE V) meghajtott, 5 kW-os PGG 6/1 szinkrongenerátorunk független áramellátást garantál az építkezéseken, a mezőgazdaságban vagy a kommunális területeken. A nagy, 25 literes tartály hosszú, akár 10 órás (maximális teljesítmény mellett akár 6,5 órás) működést tesz lehetővé, míg a robusztus acélkeret, a defekttűrő kerekek és az összecsukható fogantyú még nehéz körülmények között is maximális mobilitást biztosít. A két földelt aljzat és egy CEE aljzat (230 V 1-fázisú) automatikus feszültségszabályozóval (AVR) elegendő csatlakozási lehetőséget kínál a különböző szerszámok és berendezések működtetéséhez. A kifinomult biztonságtechnika túlterhelés- és olajhiány elleni védelemmel megbízhatóan védi a felhasználóbarát gépet a károsodástól.
Jellemzők és előnyök
Kiemelkedően felhasználóbarátA defektbiztos abroncsok folyamatosan nagy mobilitást biztosítanak. Elektromos gyújtás a benzinmotor kényelmes és gyors beindításához.
Nagyfokú megbízhatóság és biztonságAutomatikus feszültségszabályozóval (AVR), amely nagyrészt állandó feszültséget biztosít.
Rendkívül nagyteljesítményűA 230 V-os szinkrongenerátor megbízhatóan 5,5 kW állandó teljesítményt biztosít. Erős benzinmotor a tartályonkénti legalább 6,5 órás munkavégzésekhez.
Kärcher magasnyomású mosók üzemeltetése
- Magasnyomású mosók külső áramellátás nélküli területeken való használatához.
- Megfelelő válogatott egyfázisú magasnyomású mosókhoz.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|230
|Zajszint (dB (A))
|75
|Névleges teljesítmény (kW)
|5
|Teljesítmény (kW)
|5,5
|Meghajtás módja
|Benzin
|Lökettérfogat (cm³)
|390
|Motor teljesítménye (kW/hp)
|8,5 / 11,6
|Üzemanyag-fogyasztás (l / h)
|3,8
|Tartálytérfogat (l)
|25
|Működési idő 50% teljesítményen (h)
|10
|Működési idő 100% teljesítményen (h)
|6,5
|Csomagolási súly (kg)
|92,4
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|84,7
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|743 x 713 x 670
A csomag tartalma
- Üzemállapot-kijelző
- Egyenáramú csatlakozó (12 V)
- IP 23 fokozatú védettség
- Alacsony olajszint esetén bekapcsoló működés-megszakító és túlterhelés elleni védelem
- Üzemanyagszint-jelző
- 2 egyfázisú F típusú (Schuko) aljzat
- Egyfázisú CEE aljzat (32 A)
- Automatikus feszültségszabályozás (AVR)
Videók
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
- Önellátó áramforrás kommunális szolgáltatóknak, például porszívókhoz
- Önellátó áramforrás az építőiparban, például sarokcsiszoló gépekhez
- Önellátó áramforrás a mezőgazdaságban, például magasnyomású tisztítókhoz
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