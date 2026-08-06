Elektromos generátor PGG 8/3
Nagy teljesítményű PGG 8/3 szinkrongenerátor állandó 7 kW-os teljesítménnyel, 4 ütemű benzinmotorral és 25 literes tartállyal. Független áramellátáshoz váltakozó és háromfázisú árammal.
A nagy teljesítményű, benzinüzemű PGG 8/3 szinkrongenerátor ott biztosít áramot, ahol arra szükség van, mivel gyakran nem garantálható, hogy a helyszínen lesz áramforrás. Akár kereskedelmi célú felhasználásra építkezéseken, akár a mezőgazdaságban vagy kommunális környezetben: a defektbiztos kerekeknek és az összecsukható tolófogantyúnak köszönhetően ez az önellátó áramfejlesztő bárhol használható, és a helyszínen könnyen szállítható és manőverezhető. A nagyméretű, 25 literes tartály hosszú, akár 7 órás üzemidőt tesz lehetővé (akár 5,5 órát). A megbízható 4 ütemű benzinmotor (EU STAGE V) állandó 7 kW-os teljesítményt biztosít. A két földelt aljzattal (AC) és egy piros 400 V-os aljzattal (háromfázisú áram) a PGG 8/3 generátoregység számos csatlakozási lehetőséget biztosít további gépek számára. Az automatikus feszültségszabályozó (AVR) érzékeny elektronikus eszközök használatát is lehetővé teszi. A kifinomult biztonságtechnika biztosítja a biztonságos működést. Hasznos felszerelési részletek, mint például a túlterhelés- és olajhiány elleni védelem, valamint a robusztus acélcsőváz megbízható védelmet nyújtanak a felhasználóknak és a gépnek minden kockázattal és sérüléssel szemben.
Jellemzők és előnyök
Kiemelkedően felhasználóbarát
- Nagyfokú mobilitás a behajtható markolatnak és a defekttűrő kerekeknek köszönhetően.
- Elektromos gyújtás a benzinmotor kényelmes és gyors beindításához.
Nagyfokú megbízhatóság és biztonság
- Túlterhelés elleni védelemmel és alacsony olajszint esetén bekapcsoló működés-megszakítással a maximális biztonságért.
- Automata feszültségszabályozóval (AVR) az érzékeny elektronikai készülékek működtetéséhez.
Megbízható és erős
- Szinkron generátor 400 V névleges feszültséggel 7 kW folyamatos teljesítmény mellett vagy 230 V névleges feszültséggel 2 kW folyamatos teljesítmény mellett.
- Erőteljes benzines motor legalább 5,5 órás használathoz tartályfeltöltésenként.
Kärcher magasnyomású mosók üzemeltetése
- Lehetővé teszi a nagynyomású tisztítók használatát külső tápellátás nélküli területeken.
- Alkalmas kiválasztott háromfázisú nagynyomású tisztítókhoz.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|3
|Tápfeszültség (V)
|400
|Zajszint (dB (A))
|76
|Névleges teljesítmény (kW)
|2
|Névleges teljesítmény (háromfázisú váltakozóáram) (kW)
|7
|Teljesítmény (kW)
|2,5
|Teljesítmény (háromfázisú váltakozóáram) (kW)
|max. 7,5
|Meghajtás módja
|Benzin
|Lökettérfogat (cm³)
|440
|Motor teljesítménye (kW/hp)
|9 / 12,2
|Üzemanyag-fogyasztás (l / h)
|4,5
|Tartálytérfogat (l)
|25
|Működési idő 50% teljesítményen (h)
|7
|Működési idő 100% teljesítményen (h)
|5,5
|Csomagolási súly (kg)
|99,6
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|89,7
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|743 x 713 x 670
A csomag tartalma
- Üzemállapot-kijelző
- Egyenáramú csatlakozó (12 V)
- IP 23 fokozatú védettség
- Alacsony olajszint esetén bekapcsoló működés-megszakító és túlterhelés elleni védelem
- Üzemanyagszint-jelző
- Egyfázisú F típusú aljzat (Schuko)
- Háromfázisú CEE aljzat (16A)
- Automatikus feszültségszabályozás (AVR)
Videók
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
- Önellátó áramforrás kommunális szolgáltatóknak, például porszívókhoz
- Önellátó áramforrás az építőiparban, például sarokcsiszoló gépekhez
- Önellátó áramforrás a mezőgazdaságban, például magasnyomású tisztítókhoz
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