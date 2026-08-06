Elektromos generátor PGG 8/3

Nagy teljesítményű PGG 8/3 szinkrongenerátor állandó 7 kW-os teljesítménnyel, 4 ütemű benzinmotorral és 25 literes tartállyal. Független áramellátáshoz váltakozó és háromfázisú árammal.

A nagy teljesítményű, benzinüzemű PGG 8/3 szinkrongenerátor ott biztosít áramot, ahol arra szükség van, mivel gyakran nem garantálható, hogy a helyszínen lesz áramforrás. Akár kereskedelmi célú felhasználásra építkezéseken, akár a mezőgazdaságban vagy kommunális környezetben: a defektbiztos kerekeknek és az összecsukható tolófogantyúnak köszönhetően ez az önellátó áramfejlesztő bárhol használható, és a helyszínen könnyen szállítható és manőverezhető. A nagyméretű, 25 literes tartály hosszú, akár 7 órás üzemidőt tesz lehetővé (akár 5,5 órát). A megbízható 4 ütemű benzinmotor (EU STAGE V) állandó 7 kW-os teljesítményt biztosít. A két földelt aljzattal (AC) és egy piros 400 V-os aljzattal (háromfázisú áram) a PGG 8/3 generátoregység számos csatlakozási lehetőséget biztosít további gépek számára. Az automatikus feszültségszabályozó (AVR) érzékeny elektronikus eszközök használatát is lehetővé teszi. A kifinomult biztonságtechnika biztosítja a biztonságos működést. Hasznos felszerelési részletek, mint például a túlterhelés- és olajhiány elleni védelem, valamint a robusztus acélcsőváz megbízható védelmet nyújtanak a felhasználóknak és a gépnek minden kockázattal és sérüléssel szemben.

Jellemzők és előnyök
Kiemelkedően felhasználóbarát
  • Nagyfokú mobilitás a behajtható markolatnak és a defekttűrő kerekeknek köszönhetően.
  • Elektromos gyújtás a benzinmotor kényelmes és gyors beindításához.
Nagyfokú megbízhatóság és biztonság
  • Túlterhelés elleni védelemmel és alacsony olajszint esetén bekapcsoló működés-megszakítással a maximális biztonságért.
  • Automata feszültségszabályozóval (AVR) az érzékeny elektronikai készülékek működtetéséhez.
Megbízható és erős
  • Szinkron generátor 400 V névleges feszültséggel 7 kW folyamatos teljesítmény mellett vagy 230 V névleges feszültséggel 2 kW folyamatos teljesítmény mellett.
  • Erőteljes benzines motor legalább 5,5 órás használathoz tartályfeltöltésenként.
Kärcher magasnyomású mosók üzemeltetése
  • Lehetővé teszi a nagynyomású tisztítók használatát külső tápellátás nélküli területeken.
  • Alkalmas kiválasztott háromfázisú nagynyomású tisztítókhoz.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 3
Tápfeszültség (V) 400
Zajszint (dB (A)) 76
Névleges teljesítmény (kW) 2
Névleges teljesítmény (háromfázisú váltakozóáram) (kW) 7
Teljesítmény (kW) 2,5
Teljesítmény (háromfázisú váltakozóáram) (kW) max. 7,5
Meghajtás módja Benzin
Lökettérfogat (cm³) 440
Motor teljesítménye (kW/hp) 9 / 12,2
Üzemanyag-fogyasztás (l / h) 4,5
Tartálytérfogat (l) 25
Működési idő 50% teljesítményen (h) 7
Működési idő 100% teljesítményen (h) 5,5
Csomagolási súly (kg) 99,6
Súly tartozékok nélkül (kg) 89,7
Méretek (H × Sz × M) (mm) 743 x 713 x 670

A csomag tartalma

  • Üzemállapot-kijelző
  • Egyenáramú csatlakozó (12 V)
  • IP 23 fokozatú védettség
  • Alacsony olajszint esetén bekapcsoló működés-megszakító és túlterhelés elleni védelem
  • Üzemanyagszint-jelző
  • Egyfázisú F típusú aljzat (Schuko)
  • Háromfázisú CEE aljzat (16A)
  • Automatikus feszültségszabályozás (AVR)
Elektromos generátor PGG 8/3
Elektromos generátor PGG 8/3

Videók

Alkalmazási területek
  • Önellátó áramforrás kommunális szolgáltatóknak, például porszívókhoz
  • Önellátó áramforrás az építőiparban, például sarokcsiszoló gépekhez
  • Önellátó áramforrás a mezőgazdaságban, például magasnyomású tisztítókhoz
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