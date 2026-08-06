A nagy teljesítményű, benzinüzemű PGG 8/3 szinkrongenerátor ott biztosít áramot, ahol arra szükség van, mivel gyakran nem garantálható, hogy a helyszínen lesz áramforrás. Akár kereskedelmi célú felhasználásra építkezéseken, akár a mezőgazdaságban vagy kommunális környezetben: a defektbiztos kerekeknek és az összecsukható tolófogantyúnak köszönhetően ez az önellátó áramfejlesztő bárhol használható, és a helyszínen könnyen szállítható és manőverezhető. A nagyméretű, 25 literes tartály hosszú, akár 7 órás üzemidőt tesz lehetővé (akár 5,5 órát). A megbízható 4 ütemű benzinmotor (EU STAGE V) állandó 7 kW-os teljesítményt biztosít. A két földelt aljzattal (AC) és egy piros 400 V-os aljzattal (háromfázisú áram) a PGG 8/3 generátoregység számos csatlakozási lehetőséget biztosít további gépek számára. Az automatikus feszültségszabályozó (AVR) érzékeny elektronikus eszközök használatát is lehetővé teszi. A kifinomult biztonságtechnika biztosítja a biztonságos működést. Hasznos felszerelési részletek, mint például a túlterhelés- és olajhiány elleni védelem, valamint a robusztus acélcsőváz megbízható védelmet nyújtanak a felhasználóknak és a gépnek minden kockázattal és sérüléssel szemben.