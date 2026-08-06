Koszosvíz-szivattyú WWP 45
A nagyteljesítményű benzinmotorral ellátott WWP 45 szennyezettvíz-szivattyú akár óránkénti 45 m3 víz elszivattyúzásával jeleskedik a külső áramellátás nélküli helyeken való használatoknál.
A nagy kihívásokat jelentő használatra tervezett, rendkívül mobil, és robusztus acélvázzal felszerelt WWP 45 szennyezettvíz-szivattyúnk jellemző felhasználási területei a megtelt pincék vagy munkagödrök. A nagyteljesítményű benzinmotornak köszönhetően a készülék külső áramellátástól teljesen függetlenül működik, és képes óránként akár 45 m3 (percenként 750 liter) víz elszivattyúzására. Ennek során gondmentesen feldolgozza a durva piszokszemcséket is, akár maximum 30 milliméter átmérőig. Szükség esetén a szivattyú más felhasználásra is alkalmas, mint például vízellátás biztosítására a mezőgazdaságban.
Jellemzők és előnyök
Nagy kihívást jelentő bevetésekre kifejlesztveA robusztus acélváz védi a készüléket a sérülésektől. Gond nélkül feldolgozza az akár 30 milliméter nagyságú szemcséket is.
Rendkívül nagyteljesítményűAkár 100 m³ víz megszakítás nélküli szivattyúzása tartálytöltésenként. Rendkívül nagy vízmennyiségek gyors elszállításához (750 l/perc, ill. 45 m
Széleskörú használatraHD/HDS utánfutók vagy IB tartályok gyors töltése. Használható ásott gödrök, földalatti parkolók vagy aluljárók kiszívattyúzásához.
Felhasználóbarát
- Erőteljes EU STAGE V benzines motor indítózsinórral és kézi szivatóval.
- Nagyfokú mobilitás és egyszerű szállítás a kompakt méretnek és kis súlynak köszönhetően.
- Minden, a szervizelés szempontjából fontos elem jól hozzáférhető.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Átfolyási sebesség (m³ / h)
|<= 45
|Max. felszívási magasság (m)
|max. 7
|Szállítási magasság (m)
|max. 25
|Max. szemcseméret (mm)
|max. 30
|Meghajtás módja
|Benzin
|Lökettérfogat (cm³)
|196
|Motor teljesítménye (kW/hp)
|5,1 / 6,9
|Tartálytérfogat (l)
|3,6
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|35,7
|Csomagolási súly (kg)
|40,8
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|629 x 425 x 445
A csomag tartalma
- Kézi működtetésű hidegindító
- Olajszintmérő pálca
- Szívókosár
- Tömlőbilincs: 3 Darab(ok)
- Tömlőcsatlakozó: 2 Darab(ok)
Videók
Alkalmazási területek
- Nagy mennyiségű víz kiszivattyúzása építkezéseken, például munkagödrökből
- Nagy mennyiségű víz kiszivattyúzása kommunális munkák során, például elárasztott pincékből
- Nagy mennyiségű víz szivattyúzása mezőgazdasági téren, például vízellátás biztosításához
- Víztartályok gyors megtöltéséhez is, például a HD-Trailer esetében
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