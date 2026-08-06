Koszosvíz-szivattyú WWP 45

A nagyteljesítményű benzinmotorral ellátott WWP 45 szennyezettvíz-szivattyú akár óránkénti 45 m3 víz elszivattyúzásával jeleskedik a külső áramellátás nélküli helyeken való használatoknál.

A nagy kihívásokat jelentő használatra tervezett, rendkívül mobil, és robusztus acélvázzal felszerelt WWP 45 szennyezettvíz-szivattyúnk jellemző felhasználási területei a megtelt pincék vagy munkagödrök. A nagyteljesítményű benzinmotornak köszönhetően a készülék külső áramellátástól teljesen függetlenül működik, és képes óránként akár 45 m3 (percenként 750 liter) víz elszivattyúzására. Ennek során gondmentesen feldolgozza a durva piszokszemcséket is, akár maximum 30 milliméter átmérőig. Szükség esetén a szivattyú más felhasználásra is alkalmas, mint például vízellátás biztosítására a mezőgazdaságban.

Jellemzők és előnyök
Koszosvíz-szivattyú WWP 45: Nagy kihívást jelentő bevetésekre kifejlesztve
Nagy kihívást jelentő bevetésekre kifejlesztve
A robusztus acélváz védi a készüléket a sérülésektől. Gond nélkül feldolgozza az akár 30 milliméter nagyságú szemcséket is.
Koszosvíz-szivattyú WWP 45: Rendkívül nagyteljesítményű
Rendkívül nagyteljesítményű
Akár 100 m³ víz megszakítás nélküli szivattyúzása tartálytöltésenként. Rendkívül nagy vízmennyiségek gyors elszállításához (750 l/perc, ill. 45 m
Koszosvíz-szivattyú WWP 45: Széleskörú használatra
Széleskörú használatra
HD/HDS utánfutók vagy IB tartályok gyors töltése. Használható ásott gödrök, földalatti parkolók vagy aluljárók kiszívattyúzásához.
Felhasználóbarát
  • Erőteljes EU STAGE V benzines motor indítózsinórral és kézi szivatóval.
  • Nagyfokú mobilitás és egyszerű szállítás a kompakt méretnek és kis súlynak köszönhetően.
  • Minden, a szervizelés szempontjából fontos elem jól hozzáférhető.
Specifikációk

Műszaki adatok

Átfolyási sebesség (m³ / h) <= 45
Max. felszívási magasság (m) max. 7
Szállítási magasság (m) max. 25
Max. szemcseméret (mm) max. 30
Meghajtás módja Benzin
Lökettérfogat (cm³) 196
Motor teljesítménye (kW/hp) 5,1 / 6,9
Tartálytérfogat (l) 3,6
Súly tartozékok nélkül (kg) 35,7
Csomagolási súly (kg) 40,8
Méretek (H × Sz × M) (mm) 629 x 425 x 445

A csomag tartalma

  • Kézi működtetésű hidegindító
  • Olajszintmérő pálca
  • Szívókosár
  • Tömlőbilincs: 3 Darab(ok)
  • Tömlőcsatlakozó: 2 Darab(ok)
Koszosvíz-szivattyú WWP 45
Koszosvíz-szivattyú WWP 45

Videók

Alkalmazási területek
  • Nagy mennyiségű víz kiszivattyúzása építkezéseken, például munkagödrökből
  • Nagy mennyiségű víz kiszivattyúzása kommunális munkák során, például elárasztott pincékből
  • Nagy mennyiségű víz szivattyúzása mezőgazdasági téren, például vízellátás biztosításához
  • Víztartályok gyors megtöltéséhez is, például a HD-Trailer esetében
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