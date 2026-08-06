A nagy kihívásokat jelentő használatra tervezett, rendkívül mobil, és robusztus acélvázzal felszerelt WWP 45 szennyezettvíz-szivattyúnk jellemző felhasználási területei a megtelt pincék vagy munkagödrök. A nagyteljesítményű benzinmotornak köszönhetően a készülék külső áramellátástól teljesen függetlenül működik, és képes óránként akár 45 m3 (percenként 750 liter) víz elszivattyúzására. Ennek során gondmentesen feldolgozza a durva piszokszemcséket is, akár maximum 30 milliméter átmérőig. Szükség esetén a szivattyú más felhasználásra is alkalmas, mint például vízellátás biztosítására a mezőgazdaságban.