ELSZÍVÓRENDSZEREK
Nagyteljesítményű elszívó rendszert keresel? Esetleg komplex elszívó- és felszívó berendezést?
Akkor jó helyen jársz, ugyanis több mint 40 év tapasztalata és fejlesztése van az elszívó rendszerekben.
Ha egy garantáltan jó és hatékony megoldást keresel ahol fontos a megbízhatóság, olvass tovább...
A legmagasabb szintű komplex műszaki tanácsadással segítünk ügyfeleinknek.
Szolgáltatásaink, amikre mindig számíthatsz:
- Ügyfélre szabott elszívó rendszerek
- Gépészeti szaktudás és projektmenedzsment
- Tervezés, szerelés és üzembe helyezés
- Egyéni átadási oktatás
- Szerviz, karbantartás és alkatrészszállítás
Minden iparági területre egyedi megoldást kínálunk
Nem számít, hogy gyártóként vagy beszállítóként keresel meg minket.
A Kärchernél célzottan, igényre szabott megoldást kínálunk a fémfeldolgozástól a műanyagiparon át az élelmiszer- és gyógyszeriparig.
Fémfeldolgozó ipar
Az elszívó rendszerek minden forgácsoló munkafolyamatnál hatékony munkát végeznek, legyen az marás, fúrás, esztergálás, fűrészelés, csiszolás, sorjátlanítás vagy épp kefézés.
Biztonságosan felszívható bármilyen típusú por, forgács és folyadék, így a munkavégzés egyrészt biztonságosabb lesz, másrészt hatékonyabb.
Műanyagfeldolgozó ipar
Tudtad?
A telepített Kärcher elszívó rendszerekkel úgy lehet megtakarítani a gépeket a granulátumoktól, műanyagforgácsoktól valamint a portól, hogy egyáltalán nem zavarják a gyártási folyamatot.
Élelmiszeripar
Valamennyi elszívó rendszer a gyártás során esetlegesen felmerülő porrobanás veszélye ellen is hat, így az élelmiszerporokat még a keletkezés helyén, biztonságosan elszívásra kerül.
Gyógyszeripar
Tökéletes megoldást nyújt a gyógyszeriparban a gyártás és az üzem tisztításánál, hiszen az elszívó rendszerekben lévő szűrők az "L" kategóriától, az "M"-en át, a "H" kategóriáig terjednek.
Ezekkel a gépekkel szinte az összes egészségre ártalmas anyag elszívható.
Kapcsolat
Kérdés, árajánlat esetén keresd munkatásunkat aki, speciálisan csak az elszívórendszerekben tud segíteni.