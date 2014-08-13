ELSZÍVÓRENDSZEREK

Nagyteljesítményű elszívó rendszert keresel? Esetleg komplex elszívó- és felszívó berendezést?
Akkor jó helyen jársz, ugyanis több mint 40 év tapasztalata és fejlesztése van az elszívó rendszerekben.

Ha egy garantáltan jó és hatékony megoldást keresel ahol fontos a megbízhatóság, olvass tovább...

Ringler

A legmagasabb szintű komplex műszaki tanácsadással segítünk ügyfeleinknek.

Szolgáltatásaink, amikre mindig számíthatsz:

  • Ügyfélre szabott elszívó rendszerek
  • Gépészeti szaktudás és projektmenedzsment
  • Tervezés, szerelés és üzembe helyezés
  • Egyéni átadási oktatás
  • Szerviz, karbantartás és alkatrészszállítás
Ringler elszívórendszerek

Minden iparági területre egyedi megoldást kínálunk

Nem számít, hogy gyártóként vagy beszállítóként keresel meg minket.

A Kärchernél célzottan, igényre szabott megoldást kínálunk a fémfeldolgozástól a műanyagiparon át az élelmiszer- és gyógyszeriparig.

Ringler elszívórendszerek

Fémfeldolgozó ipar

Az elszívó rendszerek minden forgácsoló munkafolyamatnál hatékony munkát végeznek, legyen az marás, fúrás, esztergálás, fűrészelés, csiszolás, sorjátlanítás vagy épp kefézés.

Biztonságosan felszívható bármilyen típusú por, forgács és folyadék, így a munkavégzés egyrészt biztonságosabb lesz, másrészt hatékonyabb.

 

Ringler elszívórendszerek

Műanyagfeldolgozó ipar

Tudtad?

A telepített Kärcher elszívó rendszerekkel úgy lehet megtakarítani a gépeket a granulátumoktól, műanyagforgácsoktól valamint a portól, hogy egyáltalán nem zavarják a gyártási folyamatot.

Ringler elszívórendszerek

Élelmiszeripar

Valamennyi elszívó rendszer a gyártás során esetlegesen felmerülő porrobanás veszélye ellen is hat, így az élelmiszerporokat még a keletkezés helyén, biztonságosan elszívásra kerül.

Ringler elszívórendszerek

Gyógyszeripar

Tökéletes megoldást nyújt a gyógyszeriparban a gyártás és az üzem tisztításánál, hiszen az elszívó rendszerekben lévő szűrők az "L" kategóriától, az "M"-en át, a "H" kategóriáig terjednek.

Ezekkel a gépekkel szinte az összes egészségre ártalmas anyag elszívható.

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Kérdés, árajánlat esetén keresd munkatásunkat aki, speciálisan csak az elszívórendszerekben tud segíteni.

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