Ipari portalanító ID 350/110 Afc
Az ID 350/110 Afc középnyomású porelszívó rendszer nagy mennyiségű por és finom forgács biztonságos és tiszta elszívására szolgál. Megbízható megoldás professzionális alkalmazásokhoz.
Az ID 350/110 Afc közepes nyomású poreltávolító rendszer elsődleges alkalmazási területe a nagy mennyiségű por és finom forgács ipari méretű felszívása. A DIN EN 60335-2-69 szabvány szerinti M porosztályra tanúsított zsákszűrővel, valamint 100 literes mobil tartállyal (DN 250), kémlelőablakkal, beépített kerek aljú zsákkal, lenttartóval, nyomáskiegyenlítő tömlővel (DN 25) és gyorscsatlakozóval rendelkezik. A meghajtóegység teljesen hangszigetelt az üzemi zaj minimalizálása érdekében, és egy utólagos hangtompítóval rendelkezik IE3-as hatékonysággal.. Az IP 54 védettségi osztályú (a német VDE 0113 előírás szerint) vezérlőszekrény szintén alapfelszereltségként tartozik a szállítási terjedelemhez.
Jellemzők és előnyök
M porosztályhoz felszerelve a magasszintű munkavédelemért.M porosztályú szűrőtechnika a veszélyes porok biztonságos porszívózásához.
Egyszerű és biztonságos ürítés az olvasófej eltávolítása nélkülPormentes ürítés a beépített zárómechanizmussal bíró PE zsáknak köszönhetően. Egyszerű poreltávolítás a PE-zsáknak köszönhetően.
Tartós, mosható zsebszűrő és elektronikus szűrőtisztítás.Megszakítás nélküli porszívózás nagy szívóerővel a szűrőhatás csökkenése nélkül. A hegesztett varratok garantálják a zsákszűrő hosszú élettartamát. A hatékony, kényelmes szűrőtisztításésrt és az állandó szívóerőért.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|3
|Tápfeszültség (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Légáramlás (l / s/m³ / h)
|972 / 3500
|Vákuum (mbar/kPa)
|71 / 7,1
|Tartálytérfogat (l)
|100
|mért felvett teljesítményt (kW)
|11
|Porszívózás típusa
|Elektromos
|Szűrőfelület (m²)
|24
|Csatlakozás névleges átmérője
|ID 250
|Zajszint (dB (A))
|75
|Fő szűrő porosztálya
|M
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|754
|Csomagolási súly (kg)
|797
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|1460 x 1389 x 3093
Videók
Alkalmazási területek
- Nagy mennyiségű veszélyes por felszívásáért (OEL ≥ 0.1 mg/m³)
- Nagy mennyiségű finom forgács és finom vagy veszélyes por (OEL ≥ 0,1 mg/m³) eltávolításához.