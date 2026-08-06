Az ID 350/110 Afc közepes nyomású poreltávolító rendszer elsődleges alkalmazási területe a nagy mennyiségű por és finom forgács ipari méretű felszívása. A DIN EN 60335-2-69 szabvány szerinti M porosztályra tanúsított zsákszűrővel, valamint 100 literes mobil tartállyal (DN 250), kémlelőablakkal, beépített kerek aljú zsákkal, lenttartóval, nyomáskiegyenlítő tömlővel (DN 25) és gyorscsatlakozóval rendelkezik. A meghajtóegység teljesen hangszigetelt az üzemi zaj minimalizálása érdekében, és egy utólagos hangtompítóval rendelkezik IE3-as hatékonysággal.. Az IP 54 védettségi osztályú (a német VDE 0113 előírás szerint) vezérlőszekrény szintén alapfelszereltségként tartozik a szállítási terjedelemhez.