Ipari portalanító ID 350/110 Afc

Az ID 350/110 Afc középnyomású porelszívó rendszer nagy mennyiségű por és finom forgács biztonságos és tiszta elszívására szolgál. Megbízható megoldás professzionális alkalmazásokhoz.

Az ID 350/110 Afc közepes nyomású poreltávolító rendszer elsődleges alkalmazási területe a nagy mennyiségű por és finom forgács ipari méretű felszívása. A DIN EN 60335-2-69 szabvány szerinti M porosztályra tanúsított zsákszűrővel, valamint 100 literes mobil tartállyal (DN 250), kémlelőablakkal, beépített kerek aljú zsákkal, lenttartóval, nyomáskiegyenlítő tömlővel (DN 25) és gyorscsatlakozóval rendelkezik. A meghajtóegység teljesen hangszigetelt az üzemi zaj minimalizálása érdekében, és egy utólagos hangtompítóval rendelkezik IE3-as hatékonysággal.. Az IP 54 védettségi osztályú (a német VDE 0113 előírás szerint) vezérlőszekrény szintén alapfelszereltségként tartozik a szállítási terjedelemhez.

Jellemzők és előnyök
Ipari portalanító ID 350/110 Afc: M porosztályhoz felszerelve a magasszintű munkavédelemért.
M porosztályhoz felszerelve a magasszintű munkavédelemért.
M porosztályú szűrőtechnika a veszélyes porok biztonságos porszívózásához.
Ipari portalanító ID 350/110 Afc: Egyszerű és biztonságos ürítés az olvasófej eltávolítása nélkül
Egyszerű és biztonságos ürítés az olvasófej eltávolítása nélkül
Pormentes ürítés a beépített zárómechanizmussal bíró PE zsáknak köszönhetően. Egyszerű poreltávolítás a PE-zsáknak köszönhetően.
Ipari portalanító ID 350/110 Afc: Tartós, mosható zsebszűrő és elektronikus szűrőtisztítás.
Tartós, mosható zsebszűrő és elektronikus szűrőtisztítás.
Megszakítás nélküli porszívózás nagy szívóerővel a szűrőhatás csökkenése nélkül. A hegesztett varratok garantálják a zsákszűrő hosszú élettartamát. A hatékony, kényelmes szűrőtisztításésrt és az állandó szívóerőért.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 3
Tápfeszültség (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Légáramlás (l / s/m³ / h) 972 / 3500
Vákuum (mbar/kPa) 71 / 7,1
Tartálytérfogat (l) 100
mért felvett teljesítményt (kW) 11
Porszívózás típusa Elektromos
Szűrőfelület (m²) 24
Csatlakozás névleges átmérője ID 250
Zajszint (dB (A)) 75
Fő szűrő porosztálya M
Súly tartozékok nélkül (kg) 754
Csomagolási súly (kg) 797
Méretek (H × Sz × M) (mm) 1460 x 1389 x 3093
Ipari portalanító ID 350/110 Afc
Ipari portalanító ID 350/110 Afc

Videók

Alkalmazási területek
  • Nagy mennyiségű veszélyes por felszívásáért (OEL ≥ 0.1 mg/m³)
  • Nagy mennyiségű finom forgács és finom vagy veszélyes por (OEL ≥ 0,1 mg/m³) eltávolításához.
Tartozékok