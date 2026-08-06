Ipari portalanító ID 130/22 Z22 with arm

ID 130/22 Z22 karos porelszívó, 22-es zónában való használatra. Nagy mennyiségű finom forgács és veszélyes por elszívására (OEL > 0,1 mg/m³). Hordozható, nyomatékhajtású, robusztus.

A nagy mennyiségű finom forgács és veszélyes por (OEL > 0,1 mg/m³) felszívására és a 22-es zónába tartozó, potenciálisan robbanásveszélyes területeken való használatra tervezett ID 130/22 mobil ipari portalanító ideális a nehéz ipari alkalmazásokhoz. Az elszívókar gázrugókkal van ellátva, és külső illesztésekkel rendelkezik, amelyek a munkasugarat 3 méter teljes hosszúságúra növelik. Nagy teljesítményű és energiatakarékos (IE3) radiális kompresszora nagy térfogatárammal folyamatos háromműszakos üzemet tesz lehetővé. A 2,2 kW névleges bemeneti teljesítményű háromfázisú és mobil portalanító M porosztályú szűrőrendszerrel, integrált mechanikus szűrőrázóval és 170 literes tartállyal rendelkezik. Az állítható kocsi egyszerű és ergonomikus ürítést tesz lehetővé, mivel nem kell levenni a meghajtófejet. A portalanítón található polietilén zsák integrált rögzítőmechanizmussal és nyomáskiegyenlítő tömlővel garantálja a porszegény ürítést és a felszívott hulladék biztonságos ártalmatlanítását.

Jellemzők és előnyök
Tartós patronszűrővel felszerelve
  • Hosszabb élettartam, kisebb karbantartási igény és alacsonyabb költségek.
  • Hosszabb élettartam, kisebb karbantartási igény és alacsonyabb költségek.
Egyszerű és biztonságos ürítés az olvasófej eltávolítása nélkül
  • Leszerelhető kocsi és gördülő konténer az ergonomikus ürítésért.
M porosztályhoz felszerelve a magasszintű munkavédelemért.
  • M porosztályú szűrőszerkesztés a veszélyes por felszívásához.
Pormentes ürítési rendszer veszélyes anyagokhoz
  • Pormentes ürítés a beépített zárómechanizmussal bíró PE zsáknak köszönhetően.
  • A por PE-zsákban történő megbízható eltávolítása.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 3
Tápfeszültség (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Légáramlás (l / s/m³ / h) 369 / 1329
Vákuum (mbar/kPa) 25 / 2,5
Tartálytérfogat (l) 170
mért felvett teljesítményt (kW) 2,2
Porszívózás típusa Elektromos
Szűrőfelület (m²) 9
Csatlakozás névleges átmérője ID 140
Zajszint (dB (A)) 72
Fő szűrő porosztálya M
Súly tartozékok nélkül (kg) 187
Csomagolási súly (kg) 187,6
Méretek (H × Sz × M) (mm) 1170 x 780 x 1580
Ipari portalanító ID 130/22 Z22 with arm
Ipari portalanító ID 130/22 Z22 with arm
Ipari portalanító ID 130/22 Z22 with arm
Ipari portalanító ID 130/22 Z22 with arm

Videók

Alkalmazási területek
  • Nagy mennyiségű finom forgács és veszélyes por (OEL ≥ 0,1 mg / m³) esetében
  • Alkalmas ATEX 22-es zónában történő használatra
Tartozékok