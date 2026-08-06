A nagy mennyiségű finom forgács és veszélyes por (OEL > 0,1 mg/m³) felszívására és a 22-es zónába tartozó, potenciálisan robbanásveszélyes területeken való használatra tervezett ID 130/22 mobil ipari portalanító ideális a nehéz ipari alkalmazásokhoz. Az elszívókar gázrugókkal van ellátva, és külső illesztésekkel rendelkezik, amelyek a munkasugarat 3 méter teljes hosszúságúra növelik. Nagy teljesítményű és energiatakarékos (IE3) radiális kompresszora nagy térfogatárammal folyamatos háromműszakos üzemet tesz lehetővé. A 2,2 kW névleges bemeneti teljesítményű háromfázisú és mobil portalanító M porosztályú szűrőrendszerrel, integrált mechanikus szűrőrázóval és 170 literes tartállyal rendelkezik. Az állítható kocsi egyszerű és ergonomikus ürítést tesz lehetővé, mivel nem kell levenni a meghajtófejet. A portalanítón található polietilén zsák integrált rögzítőmechanizmussal és nyomáskiegyenlítő tömlővel garantálja a porszegény ürítést és a felszívott hulladék biztonságos ártalmatlanítását.