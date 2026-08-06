Ipari portalanító ID 130/22 Z22 with arm
ID 130/22 Z22 karos porelszívó, 22-es zónában való használatra. Nagy mennyiségű finom forgács és veszélyes por elszívására (OEL > 0,1 mg/m³). Hordozható, nyomatékhajtású, robusztus.
A nagy mennyiségű finom forgács és veszélyes por (OEL > 0,1 mg/m³) felszívására és a 22-es zónába tartozó, potenciálisan robbanásveszélyes területeken való használatra tervezett ID 130/22 mobil ipari portalanító ideális a nehéz ipari alkalmazásokhoz. Az elszívókar gázrugókkal van ellátva, és külső illesztésekkel rendelkezik, amelyek a munkasugarat 3 méter teljes hosszúságúra növelik. Nagy teljesítményű és energiatakarékos (IE3) radiális kompresszora nagy térfogatárammal folyamatos háromműszakos üzemet tesz lehetővé. A 2,2 kW névleges bemeneti teljesítményű háromfázisú és mobil portalanító M porosztályú szűrőrendszerrel, integrált mechanikus szűrőrázóval és 170 literes tartállyal rendelkezik. Az állítható kocsi egyszerű és ergonomikus ürítést tesz lehetővé, mivel nem kell levenni a meghajtófejet. A portalanítón található polietilén zsák integrált rögzítőmechanizmussal és nyomáskiegyenlítő tömlővel garantálja a porszegény ürítést és a felszívott hulladék biztonságos ártalmatlanítását.
Jellemzők és előnyök
Tartós patronszűrővel felszerelve
- Hosszabb élettartam, kisebb karbantartási igény és alacsonyabb költségek.
- Hosszabb élettartam, kisebb karbantartási igény és alacsonyabb költségek.
Egyszerű és biztonságos ürítés az olvasófej eltávolítása nélkül
- Leszerelhető kocsi és gördülő konténer az ergonomikus ürítésért.
M porosztályhoz felszerelve a magasszintű munkavédelemért.
- M porosztályú szűrőszerkesztés a veszélyes por felszívásához.
Pormentes ürítési rendszer veszélyes anyagokhoz
- Pormentes ürítés a beépített zárómechanizmussal bíró PE zsáknak köszönhetően.
- A por PE-zsákban történő megbízható eltávolítása.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|3
|Tápfeszültség (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Légáramlás (l / s/m³ / h)
|369 / 1329
|Vákuum (mbar/kPa)
|25 / 2,5
|Tartálytérfogat (l)
|170
|mért felvett teljesítményt (kW)
|2,2
|Porszívózás típusa
|Elektromos
|Szűrőfelület (m²)
|9
|Csatlakozás névleges átmérője
|ID 140
|Zajszint (dB (A))
|72
|Fő szűrő porosztálya
|M
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|187
|Csomagolási súly (kg)
|187,6
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|1170 x 780 x 1580
Videók
Alkalmazási területek
- Nagy mennyiségű finom forgács és veszélyes por (OEL ≥ 0,1 mg / m³) esetében
- Alkalmas ATEX 22-es zónában történő használatra