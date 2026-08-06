Az ID 130/22 porelszívó rendszer nagy teljesítményű és energiatakarékos (IE3) radiális kompresszorral rendelkezik, nagy térfogatárammal, és folyamatos háromműszakos üzemre is alkalmas. A 2,2 kW névleges bemeneti teljesítményű és M porosztályú szűrőrendszerrel rendelkező háromfázisú mobil egység nagy mennyiségű finom forgács és veszélyes por (TLV > 0,1 mg/m³) felszívására szolgál. Robusztus és szervizbarát kialakítása megfelel a nehéz ipari alkalmazások legfontosabb követelményeinek. A tartós és kompakt szűrő hatékony tisztítását kézi rázómechanizmus biztosítja. A levehető alváznak köszönhetően a 170 literes gyűjtőtartály könnyen és ergonomikusan üríthető a meghajtófej eltávolítása nélkül. A gépen található, integrált zárómechanizmussal és nyomáskiegyenlítő tömlővel ellátott polietilén zsák garantálja a porszegény ürítést és a felszívott hulladék biztonságos ártalmatlanítását.