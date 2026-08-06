Ipari portalanító ID 130/22

A mobil, nyomatékkal működő ID 130/22 porszívórendszer alkalmas nagy mennyiségű finom forgács és egészségre veszélyes por elszívására (OEL > 0,1 mg/m³). Robusztus, szervizbarát kialakítással rendelkezik.

Az ID 130/22 porelszívó rendszer nagy teljesítményű és energiatakarékos (IE3) radiális kompresszorral rendelkezik, nagy térfogatárammal, és folyamatos háromműszakos üzemre is alkalmas. A 2,2 kW névleges bemeneti teljesítményű és M porosztályú szűrőrendszerrel rendelkező háromfázisú mobil egység nagy mennyiségű finom forgács és veszélyes por (TLV > 0,1 mg/m³) felszívására szolgál. Robusztus és szervizbarát kialakítása megfelel a nehéz ipari alkalmazások legfontosabb követelményeinek. A tartós és kompakt szűrő hatékony tisztítását kézi rázómechanizmus biztosítja. A levehető alváznak köszönhetően a 170 literes gyűjtőtartály könnyen és ergonomikusan üríthető a meghajtófej eltávolítása nélkül. A gépen található, integrált zárómechanizmussal és nyomáskiegyenlítő tömlővel ellátott polietilén zsák garantálja a porszegény ürítést és a felszívott hulladék biztonságos ártalmatlanítását.

Jellemzők és előnyök
Ipari portalanító ID 130/22: M porosztályhoz felszerelve a magasszintű munkavédelemért.
M porosztályhoz felszerelve a magasszintű munkavédelemért.
M porosztályú szűrőszerkesztés a veszélyes por felszívásához.
Ipari portalanító ID 130/22: Egyszerű és biztonságos ürítés az olvasófej eltávolítása nélkül
Egyszerű és biztonságos ürítés az olvasófej eltávolítása nélkül
Leszerelhető kocsi és gördülő konténer az ergonomikus ürítésért.
Ipari portalanító ID 130/22: Pormentes ürítési rendszer veszélyes anyagokhoz
Pormentes ürítési rendszer veszélyes anyagokhoz
Pormentes ürítés a beépített zárómechanizmussal bíró PE zsáknak köszönhetően. Egyszerű poreltávolítás a PE-zsáknak köszönhetően.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 3
Tápfeszültség (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Légáramlás (l / s/m³ / h) 370 / 1329
Vákuum (mbar/kPa) 33 / 3,3
Tartálytérfogat (l) 170
mért felvett teljesítményt (kW) 2,2
Porszívózás típusa Elektromos
Szűrőfelület (m²) 9
Csatlakozás névleges átmérője ID 140
Zajszint (dB (A)) 75
Fő szűrő porosztálya M
Súly tartozékok nélkül (kg) 158
Csomagolási súly (kg) 163
Méretek (H × Sz × M) (mm) 1170 x 790 x 1580

Felszereltség

  • Szűrők: Patronszűrő
Ipari portalanító ID 130/22
Ipari portalanító ID 130/22

Videók

Alkalmazási területek
  • Nagy mennyiségű veszélyes por (OEL> 0,1 mg / m³) elszívására.
  • Nagy mennyiségű finom fémforgács és por felszívásáért
Tartozékok