Ipari portalanító ID 130/22
A mobil, nyomatékkal működő ID 130/22 porszívórendszer alkalmas nagy mennyiségű finom forgács és egészségre veszélyes por elszívására (OEL > 0,1 mg/m³). Robusztus, szervizbarát kialakítással rendelkezik.
Az ID 130/22 porelszívó rendszer nagy teljesítményű és energiatakarékos (IE3) radiális kompresszorral rendelkezik, nagy térfogatárammal, és folyamatos háromműszakos üzemre is alkalmas. A 2,2 kW névleges bemeneti teljesítményű és M porosztályú szűrőrendszerrel rendelkező háromfázisú mobil egység nagy mennyiségű finom forgács és veszélyes por (TLV > 0,1 mg/m³) felszívására szolgál. Robusztus és szervizbarát kialakítása megfelel a nehéz ipari alkalmazások legfontosabb követelményeinek. A tartós és kompakt szűrő hatékony tisztítását kézi rázómechanizmus biztosítja. A levehető alváznak köszönhetően a 170 literes gyűjtőtartály könnyen és ergonomikusan üríthető a meghajtófej eltávolítása nélkül. A gépen található, integrált zárómechanizmussal és nyomáskiegyenlítő tömlővel ellátott polietilén zsák garantálja a porszegény ürítést és a felszívott hulladék biztonságos ártalmatlanítását.
Jellemzők és előnyök
M porosztályhoz felszerelve a magasszintű munkavédelemért.M porosztályú szűrőszerkesztés a veszélyes por felszívásához.
Egyszerű és biztonságos ürítés az olvasófej eltávolítása nélkülLeszerelhető kocsi és gördülő konténer az ergonomikus ürítésért.
Pormentes ürítési rendszer veszélyes anyagokhozPormentes ürítés a beépített zárómechanizmussal bíró PE zsáknak köszönhetően. Egyszerű poreltávolítás a PE-zsáknak köszönhetően.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|3
|Tápfeszültség (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Légáramlás (l / s/m³ / h)
|370 / 1329
|Vákuum (mbar/kPa)
|33 / 3,3
|Tartálytérfogat (l)
|170
|mért felvett teljesítményt (kW)
|2,2
|Porszívózás típusa
|Elektromos
|Szűrőfelület (m²)
|9
|Csatlakozás névleges átmérője
|ID 140
|Zajszint (dB (A))
|75
|Fő szűrő porosztálya
|M
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|158
|Csomagolási súly (kg)
|163
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|1170 x 790 x 1580
Felszereltség
- Szűrők: Patronszűrő
Videók
Alkalmazási területek
- Nagy mennyiségű veszélyes por (OEL> 0,1 mg / m³) elszívására.
- Nagy mennyiségű finom fémforgács és por felszívásáért