Ipari portalanító ID 130/22 Afc
Kompakt, mobil porszívó ID 130/22 Afc motoros szűrőrázóval nagy mennyiségű finom forgács és veszélyes por felszívására (OEL ≥ 0,1 mg/m³). Nyomatékhajtású.
Az ID 130/22 Afc mobil, háromfázisú ipari porleválasztó 2,2 kW névleges bemeneti teljesítménnyel és M porosztályú szűrőrendszerrel nagy mennyiségű finom forgács és veszélyes por (OEL ≥ 0,1 mg/m³) felszívására szolgál. A tartós és kompakt szűrő hatékony tisztítását elektromos rázómechanizmus biztosítja. A porleválasztó nagy teljesítményű, energiatakarékos (IE3) radiális kompresszorral rendelkezik, amely folyamatos, háromműszakos üzemre és nagy térfogatáramú áramlásokra lett tervezve. Robusztus és könnyen szervizelhető kialakítása mellett megfelel a nehéz ipari alkalmazások kulcsfontosságú követelményeinek is. Az állítható kocsi lehetővé teszi a 170 literes tartály egyszerű és ergonomikus ürítését a meghajtófej eltávolítása nélkül. A gépen található integrált zárómechanizmussal ellátott polietilén zsáknak és nyomáskiegyenlítő tömlőnek köszönhetően a hulladék biztonságosan és nagy mennyiségű por ürítése nélkül lehetséges.
Jellemzők és előnyök
M porosztályhoz felszerelve a magasszintű munkavédelemért.M porosztályú szűrőszerkesztés a veszélyes por felszívásához.
Egyszerű és biztonságos ürítés az olvasófej eltávolítása nélkülLeszerelhető kocsi és gördülő konténer az ergonomikus ürítésért.
Pormentes ürítési rendszer veszélyes anyagokhozPormentes ürítés a beépített zárómechanizmussal bíró PE zsáknak köszönhetően. A por PE-zsákban történő megbízható eltávolítása.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|3
|Tápfeszültség (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Légáramlás (l / s/m³ / h)
|370 / 1329
|Vákuum (mbar/kPa)
|33 / 3,3
|Tartálytérfogat (l)
|170
|mért felvett teljesítményt (kW)
|2,2
|Porszívózás típusa
|Elektromos
|Szűrőfelület (m²)
|9
|Csatlakozás névleges átmérője
|ID 140
|Zajszint (dB (A))
|75
|Fő szűrő porosztálya
|M
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|174
|Csomagolási súly (kg)
|174
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|1170 x 780 x 1580
Videók
Alkalmazási területek
- Nagy mennyiségű finom forgács és veszélyes por (OEL ≥ 0,1 mg / m³) esetében