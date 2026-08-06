Az ID 130/22 Afc mobil, háromfázisú ipari porleválasztó 2,2 kW névleges bemeneti teljesítménnyel és M porosztályú szűrőrendszerrel nagy mennyiségű finom forgács és veszélyes por (OEL ≥ 0,1 mg/m³) felszívására szolgál. A tartós és kompakt szűrő hatékony tisztítását elektromos rázómechanizmus biztosítja. A porleválasztó nagy teljesítményű, energiatakarékos (IE3) radiális kompresszorral rendelkezik, amely folyamatos, háromműszakos üzemre és nagy térfogatáramú áramlásokra lett tervezve. Robusztus és könnyen szervizelhető kialakítása mellett megfelel a nehéz ipari alkalmazások kulcsfontosságú követelményeinek is. Az állítható kocsi lehetővé teszi a 170 literes tartály egyszerű és ergonomikus ürítését a meghajtófej eltávolítása nélkül. A gépen található integrált zárómechanizmussal ellátott polietilén zsáknak és nyomáskiegyenlítő tömlőnek köszönhetően a hulladék biztonságosan és nagy mennyiségű por ürítése nélkül lehetséges.