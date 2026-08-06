A nagy mennyiségű finom szennyeződés és veszélyes por (OEL> 0,1 mg / m³) elszívására, valamint a 22-es zóna robbanásveszélyes környezetében történő használatra tervezték az ID 130/22-t, azt a mobil ipari porelszívónkat, amely kemény ipari használat közben is lenyűgöző eredményeket nyújt. Erőteljes és energiatakarékos (IE2) nagy térfogatáramú radiális kompresszorának köszönhetően a három műszakos rendszerben is folyamatos a működése. A nyomatékkal működtetett és mobil, 2,2 kW névleges bemeneti teljesítményű porelszívó M porszűrő-rendszerrel, integrált mechanikus szűrőrázóval és 170 literes tartállyal rendelkezik. Amely ráadásul könnyedén kiüríthető a leereszthető kocsinak köszönhetően, ezen kívül ergonomikusan is, a hajtófej eltávolítása nélkül. A PE zsák beépített rögzítő mechanizmussal és a porelszívón található nyomáskiegyenlítő tömlővel garantálja a pormentes ürítést és az elszívott anyag biztonságos eltávolítását.