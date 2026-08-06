Ipari portalanító ID 130/22 Z22
Az ID 130/22 Z22 portalanító a 22-es zónában is használható. Nagy mennyiségű finom forgács és veszélyes por (OEL> 0,1 mg / m³) elszívására alkalmas. Mobil, nyomatékkal működtetett, robusztus.
A nagy mennyiségű finom szennyeződés és veszélyes por (OEL> 0,1 mg / m³) elszívására, valamint a 22-es zóna robbanásveszélyes környezetében történő használatra tervezték az ID 130/22-t, azt a mobil ipari porelszívónkat, amely kemény ipari használat közben is lenyűgöző eredményeket nyújt. Erőteljes és energiatakarékos (IE2) nagy térfogatáramú radiális kompresszorának köszönhetően a három műszakos rendszerben is folyamatos a működése. A nyomatékkal működtetett és mobil, 2,2 kW névleges bemeneti teljesítményű porelszívó M porszűrő-rendszerrel, integrált mechanikus szűrőrázóval és 170 literes tartállyal rendelkezik. Amely ráadásul könnyedén kiüríthető a leereszthető kocsinak köszönhetően, ezen kívül ergonomikusan is, a hajtófej eltávolítása nélkül. A PE zsák beépített rögzítő mechanizmussal és a porelszívón található nyomáskiegyenlítő tömlővel garantálja a pormentes ürítést és az elszívott anyag biztonságos eltávolítását.
Jellemzők és előnyök
Extra nagy csillagszűrővel és kiegészítő patronszűrővel rendelkezik
- Hosszabb élettartam, kisebb karbantartási igény és alacsonyabb költségek.
- Hosszabb élettartam, kisebb karbantartási igény és alacsonyabb költségek.
Egyszerű és biztonságos ürítés az olvasófej eltávolítása nélkül
- Leszerelhető kocsi és gördülő konténer az ergonomikus ürítésért.
M porosztályhoz felszerelve a magasszintű munkavédelemért.
- M porosztályú szűrőszerkesztés a veszélyes por felszívásához.
DGUV H3 tanúsítvány faporhoz
- A H3 tanúsítvány a DN 120-as gép használatakor érvényes.
- A por PE-zsákban történő megbízható eltávolítása.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|3
|Tápfeszültség (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Légáramlás (l / s/m³ / h)
|369 / 1329
|Vákuum (mbar/kPa)
|25 / 2,5
|Tartálytérfogat (l)
|170
|mért felvett teljesítményt (kW)
|2,2
|Porszívózás típusa
|Elektromos
|Szűrőfelület (m²)
|9
|Csatlakozás névleges átmérője
|ID 140
|Zajszint (dB (A))
|72
|Fő szűrő porosztálya
|M
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|164
|Csomagolási súly (kg)
|168
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|1170 x 790 x 1580
Felszereltség
- Szállított tartozékok: nem
Videók
Alkalmazási területek
- Nagy mennyiségű finom forgács és veszélyes por (OEL ≥ 0,1 mg / m³) esetében