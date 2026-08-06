Ipari portalanító ID 130/22 Z22

Az ID 130/22 Z22 portalanító a 22-es zónában is használható. Nagy mennyiségű finom forgács és veszélyes por (OEL> 0,1 mg / m³) elszívására alkalmas. Mobil, nyomatékkal működtetett, robusztus.

A nagy mennyiségű finom szennyeződés és veszélyes por (OEL> 0,1 mg / m³) elszívására, valamint a 22-es zóna robbanásveszélyes környezetében történő használatra tervezték az ID 130/22-t, azt a mobil ipari porelszívónkat, amely kemény ipari használat közben is lenyűgöző eredményeket nyújt. Erőteljes és energiatakarékos (IE2) nagy térfogatáramú radiális kompresszorának köszönhetően a három műszakos rendszerben is folyamatos a működése. A nyomatékkal működtetett és mobil, 2,2 kW névleges bemeneti teljesítményű porelszívó M porszűrő-rendszerrel, integrált mechanikus szűrőrázóval és 170 literes tartállyal rendelkezik. Amely ráadásul könnyedén kiüríthető a leereszthető kocsinak köszönhetően, ezen kívül ergonomikusan is, a hajtófej eltávolítása nélkül. A PE zsák beépített rögzítő mechanizmussal és a porelszívón található nyomáskiegyenlítő tömlővel garantálja a pormentes ürítést és az elszívott anyag biztonságos eltávolítását.

Jellemzők és előnyök
Extra nagy csillagszűrővel és kiegészítő patronszűrővel rendelkezik
  • Hosszabb élettartam, kisebb karbantartási igény és alacsonyabb költségek.
  • Hosszabb élettartam, kisebb karbantartási igény és alacsonyabb költségek.
Egyszerű és biztonságos ürítés az olvasófej eltávolítása nélkül
  • Leszerelhető kocsi és gördülő konténer az ergonomikus ürítésért.
M porosztályhoz felszerelve a magasszintű munkavédelemért.
  • M porosztályú szűrőszerkesztés a veszélyes por felszívásához.
DGUV H3 tanúsítvány faporhoz
  • A H3 tanúsítvány a DN 120-as gép használatakor érvényes.
  • A por PE-zsákban történő megbízható eltávolítása.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 3
Tápfeszültség (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Légáramlás (l / s/m³ / h) 369 / 1329
Vákuum (mbar/kPa) 25 / 2,5
Tartálytérfogat (l) 170
mért felvett teljesítményt (kW) 2,2
Porszívózás típusa Elektromos
Szűrőfelület (m²) 9
Csatlakozás névleges átmérője ID 140
Zajszint (dB (A)) 72
Fő szűrő porosztálya M
Súly tartozékok nélkül (kg) 164
Csomagolási súly (kg) 168
Méretek (H × Sz × M) (mm) 1170 x 790 x 1580

Felszereltség

  • Szállított tartozékok: nem
Ipari portalanító ID 130/22 Z22
Ipari portalanító ID 130/22 Z22
Ipari portalanító ID 130/22 Z22
Ipari portalanító ID 130/22 Z22

Videók

Alkalmazási területek
  • Nagy mennyiségű finom forgács és veszélyes por (OEL ≥ 0,1 mg / m³) esetében
Tartozékok