Ipari portalanító ID 130/22 Z22 Afc

Compact ID 130/22 Z22 Afc mobil pormentesítő motoros szűrőrázóval nagy mennyiségű finom forgács és veszélyes por (OEL ≥ 0,1 mg/m³) felszívásához az ATEX 22-es zónában.

Az ID 130/22 Z22 Afc mobil ipari porleválasztó 2,2 kW névleges bemeneti teljesítményével és M porosztályú szűrőrendszerével nagy mennyiségű finom forgács és veszélyes por (OEL ≥ 0,1 mg/m³) felszívására, valamint potenciálisan robbanásveszélyes 22-es zónában való használatra készült. A tartós szűrő hatékony tisztítását elektromos rázómechanizmus biztosítja. A porleválasztó nagy teljesítményű, energiatakarékos (IE3) radiális kompresszorral rendelkezik, amely folyamatos, háromműszakos üzemre és nagy térfogatáramú áramlásokra lett tervezve. Robusztus és könnyen szervizelhető kialakítása mellett megfelel a nehéz ipari alkalmazások kulcsfontosságú követelményeinek is. Az állítható kocsi lehetővé teszi a 170 literes tartály ergonomikus ürítését a meghajtófej eltávolítása nélkül. A gépen található integrált zárómechanizmussal ellátott polietilén zsáknak és nyomáskiegyenlítő tömlőnek köszönhetően a hulladék biztonságosan és nagy mennyiségű por ürítése nélkül lehetséges.

Jellemzők és előnyök
Ipari portalanító ID 130/22 Z22 Afc: M porosztályhoz felszerelve a magasszintű munkavédelemért.
M porosztályhoz felszerelve a magasszintű munkavédelemért.
M porosztályú szűrőszerkesztés a veszélyes por felszívásához.
Ipari portalanító ID 130/22 Z22 Afc: Egyszerű és biztonságos ürítés az olvasófej eltávolítása nélkül
Egyszerű és biztonságos ürítés az olvasófej eltávolítása nélkül
Leszerelhető kocsi és gördülő konténer az ergonomikus ürítésért.
Ipari portalanító ID 130/22 Z22 Afc: Pormentes ürítési rendszer veszélyes anyagokhoz
Pormentes ürítési rendszer veszélyes anyagokhoz
Pormentes ürítés a beépített zárómechanizmussal bíró PE zsáknak köszönhetően. A por PE-zsákban történő megbízható eltávolítása.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 3
Tápfeszültség (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Légáramlás (l / s/m³ / h) 370 / 1329
Vákuum (mbar/kPa) 33 / 3,3
Tartálytérfogat (l) 170
mért felvett teljesítményt (kW) 2,2
Porszívózás típusa Elektromos
Szűrőfelület (m²) 9
Csatlakozás névleges átmérője ID 140
Zajszint (dB (A)) 75
Fő szűrő porosztálya M
Súly tartozékok nélkül (kg) 174
Csomagolási súly (kg) 175
Méretek (H × Sz × M) (mm) 1170 x 780 x 1580

Felszereltség

  • Szűrők: Patronszűrő
  • Szállított tartozékok: nem
Ipari portalanító ID 130/22 Z22 Afc
Ipari portalanító ID 130/22 Z22 Afc
Ipari portalanító ID 130/22 Z22 Afc
Ipari portalanító ID 130/22 Z22 Afc

Videók

Alkalmazási területek
  • Nagy mennyiségű finom forgács és veszélyes por (OEL ≥ 0,1 mg / m³) esetében
  • Alkalmas ATEX 22-es zónában történő használatra
Tartozékok