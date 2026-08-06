Ipari portalanító ID 265/55 Afc
ID 265/55 Afc mobil, háromfázisú poreltávolító rendszer közepes mennyiségű por, finom forgács és veszélyes por felszívására (OEL ≥ 0,1 mg/m³). Robusztus kialakítás.
Az álló, alacsony zajszintű ID 265/55 Afc poreltávolító rendszert nagy mennyiségű por, finom forgács és veszélyes por (OEL ≥ 0,1 mg/m³) felszívására tervezték. Az 5,5 kW névleges bemeneti teljesítménnyel és M porosztályú szűrőrendszerrel rendelkező háromfázisú gép nagy teljesítményű, energiahatékony (IE3) radiális kompresszorral rendelkezik a nagy térfogatáramokhoz, valamint alacsony kopás- és karbantartásigényű motorral. Robusztus és szervizbarát kialakításával, valamint háromműszakos folyamatos üzemre való alkalmasságával megfelel a kemény, ipari alkalmazások alapvető követelményeinek. Elektromos vibrációs motor biztosítja a tartós és mosható zsebszűrő hatékony tisztítását. Az 50 literes gurulós tartály kémlelőüveggel rendelkezik a töltési szint ellenőrzéséhez, és egy ergonomikus leeresztő kocsi segítségével üríthető ki a meghajtófej eltávolítása nélkül. A beépített zárómechanizmussal ellátott polietilén zsák biztosítja a pormentes folyamatot és a szívóhulladék biztonságos ártalmatlanítását. Kérésre a gép alkalmazási köre kiterjeszthető a H porosztályra és a 22-es zónára, valamint több pont egyidejű porszívózására is.
Jellemzők és előnyök
M porosztályhoz felszerelve a magasszintű munkavédelemért.M porosztályú szűrőszerkesztés a veszélyes por felszívásához.
Egyszerű és biztonságos ürítés az olvasófej eltávolítása nélkülLeszerelhető kocsi és gördülő konténer az ergonomikus ürítésért.
Tartós, mosható zsebszűrő és elektronikus szűrőtisztítás.Megszakítás nélküli porszívózás nagy szívóerővel a szűrőhatás csökkenése nélkül. A hegesztett varratok garantálják a zsákszűrő hosszú élettartamát. A hatékony, kényelmes szűrőtisztításésrt és az állandó szívóerőért.
Pormentes ürítési rendszer veszélyes anyagokhoz
- Pormentes ürítés a beépített zárómechanizmussal bíró PE zsáknak köszönhetően.
- Egyszerű poreltávolítás a PE-zsáknak köszönhetően.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|3
|Tápfeszültség (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Légáramlás (l / s/m³ / h)
|738 / 2655
|Vákuum (mbar/kPa)
|47 / 4,7
|Tartálytérfogat (l)
|50
|Tartály anyaga
|Fém
|mért felvett teljesítményt (kW)
|5,5
|Porszívózás típusa
|Elektromos
|Csatlakozás névleges átmérője
|ID 175
|Zajszint (dB (A))
|68
|Fő szűrő porosztálya
|M
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|370
|Csomagolási súly (kg)
|469
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|1086 x 1363 x 2667
Felszereltség
- Szűrők: Zsebszűrő
- Szállított tartozékok: nem
Videók
Alkalmazási területek
- Nagy mennyiségű veszélyes por felszívásáért (OEL ≥ 0.1 mg/m³)
- Nagy mennyiségű finom fémforgács és por felszívásáért