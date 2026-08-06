Az álló, alacsony zajszintű ID 265/55 Afc poreltávolító rendszert nagy mennyiségű por, finom forgács és veszélyes por (OEL ≥ 0,1 mg/m³) felszívására tervezték. Az 5,5 kW névleges bemeneti teljesítménnyel és M porosztályú szűrőrendszerrel rendelkező háromfázisú gép nagy teljesítményű, energiahatékony (IE3) radiális kompresszorral rendelkezik a nagy térfogatáramokhoz, valamint alacsony kopás- és karbantartásigényű motorral. Robusztus és szervizbarát kialakításával, valamint háromműszakos folyamatos üzemre való alkalmasságával megfelel a kemény, ipari alkalmazások alapvető követelményeinek. Elektromos vibrációs motor biztosítja a tartós és mosható zsebszűrő hatékony tisztítását. Az 50 literes gurulós tartály kémlelőüveggel rendelkezik a töltési szint ellenőrzéséhez, és egy ergonomikus leeresztő kocsi segítségével üríthető ki a meghajtófej eltávolítása nélkül. A beépített zárómechanizmussal ellátott polietilén zsák biztosítja a pormentes folyamatot és a szívóhulladék biztonságos ártalmatlanítását. Kérésre a gép alkalmazási köre kiterjeszthető a H porosztályra és a 22-es zónára, valamint több pont egyidejű porszívózására is.