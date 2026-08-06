Ipari portalanító ID 265/55 Afc

ID 265/55 Afc mobil, háromfázisú poreltávolító rendszer közepes mennyiségű por, finom forgács és veszélyes por felszívására (OEL ≥ 0,1 mg/m³). Robusztus kialakítás.

Az álló, alacsony zajszintű ID 265/55 Afc poreltávolító rendszert nagy mennyiségű por, finom forgács és veszélyes por (OEL ≥ 0,1 mg/m³) felszívására tervezték. Az 5,5 kW névleges bemeneti teljesítménnyel és M porosztályú szűrőrendszerrel rendelkező háromfázisú gép nagy teljesítményű, energiahatékony (IE3) radiális kompresszorral rendelkezik a nagy térfogatáramokhoz, valamint alacsony kopás- és karbantartásigényű motorral. Robusztus és szervizbarát kialakításával, valamint háromműszakos folyamatos üzemre való alkalmasságával megfelel a kemény, ipari alkalmazások alapvető követelményeinek. Elektromos vibrációs motor biztosítja a tartós és mosható zsebszűrő hatékony tisztítását. Az 50 literes gurulós tartály kémlelőüveggel rendelkezik a töltési szint ellenőrzéséhez, és egy ergonomikus leeresztő kocsi segítségével üríthető ki a meghajtófej eltávolítása nélkül. A beépített zárómechanizmussal ellátott polietilén zsák biztosítja a pormentes folyamatot és a szívóhulladék biztonságos ártalmatlanítását. Kérésre a gép alkalmazási köre kiterjeszthető a H porosztályra és a 22-es zónára, valamint több pont egyidejű porszívózására is.

Jellemzők és előnyök
Ipari portalanító ID 265/55 Afc: M porosztályhoz felszerelve a magasszintű munkavédelemért.
M porosztályhoz felszerelve a magasszintű munkavédelemért.
M porosztályú szűrőszerkesztés a veszélyes por felszívásához.
Ipari portalanító ID 265/55 Afc: Egyszerű és biztonságos ürítés az olvasófej eltávolítása nélkül
Egyszerű és biztonságos ürítés az olvasófej eltávolítása nélkül
Leszerelhető kocsi és gördülő konténer az ergonomikus ürítésért.
Ipari portalanító ID 265/55 Afc: Tartós, mosható zsebszűrő és elektronikus szűrőtisztítás.
Tartós, mosható zsebszűrő és elektronikus szűrőtisztítás.
Megszakítás nélküli porszívózás nagy szívóerővel a szűrőhatás csökkenése nélkül. A hegesztett varratok garantálják a zsákszűrő hosszú élettartamát. A hatékony, kényelmes szűrőtisztításésrt és az állandó szívóerőért.
Pormentes ürítési rendszer veszélyes anyagokhoz
  • Pormentes ürítés a beépített zárómechanizmussal bíró PE zsáknak köszönhetően.
  • Egyszerű poreltávolítás a PE-zsáknak köszönhetően.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 3
Tápfeszültség (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Légáramlás (l / s/m³ / h) 738 / 2655
Vákuum (mbar/kPa) 47 / 4,7
Tartálytérfogat (l) 50
Tartály anyaga Fém
mért felvett teljesítményt (kW) 5,5
Porszívózás típusa Elektromos
Csatlakozás névleges átmérője ID 175
Zajszint (dB (A)) 68
Fő szűrő porosztálya M
Súly tartozékok nélkül (kg) 370
Csomagolási súly (kg) 469
Méretek (H × Sz × M) (mm) 1086 x 1363 x 2667

Felszereltség

  • Szűrők: Zsebszűrő
  • Szállított tartozékok: nem
Ipari portalanító ID 265/55 Afc
Ipari portalanító ID 265/55 Afc

Videók

Alkalmazási területek
  • Nagy mennyiségű veszélyes por felszívásáért (OEL ≥ 0.1 mg/m³)
  • Nagy mennyiségű finom fémforgács és por felszívásáért
Tartozékok