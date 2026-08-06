Ipari porszívó IVR-B 20/8

Kicsi, sokoldalú IVR-B 20/8 beépíthető készülék rozsdamentes acéltartállyal és oldalcsatornás turbinával. Alkalmas présmaradványok, forgácsok és durva por felszívására.

Az IVR-B 20/8 ipari porszívó tökéletesen alkalmas a fém- és műanyag-feldolgozó ipar igényes alkalmazásaihoz. Különösen alacsony és kompakt kialakításának köszönhetően számos alkalmazási területre alkalmas. A nagy teljesítményű patronszűrőnek és a kiváló minőségű rozsdamentes acéltartálynak köszönhetően a lyukasztóanyag, a forgács és a por biztonságosan és megbízhatóan, gond nélkül felszívható. A tartós oldalcsatornás turbina a folyamatos használatot is garantálja, pl. gyártósorokon, míg a hatékony hangtompító minimálisra csökkenti a működési zajt. Emellett a szokásos alkatrészeket szándékosan mellőzték a gép tervezésénél, hogy garantálják a könnyű kezelhetőséget és nagyon alacsonyan tartsák a karbantartási ráfordítást.

Jellemzők és előnyök
Ipari porszívó IVR-B 20/8: Kompakt méretek
Kompakt méretek
Könnyű tárolás és rögzítés a gyártóberendezések között, a gyártóberendezéseken vagy alattuk. Kompakt mérete miatt számos különböző alkalmazáshoz alkalmas. A nagy teljesítményű oldalcsatornás turbina megkönnyíti a különféle alkalmazásokat.
Ipari porszívó IVR-B 20/8: Szabadon álló rozsdamentes acél gyűjtőtartály
Szabadon álló rozsdamentes acél gyűjtőtartály
A gyűjtőtartály leemelhető a gép aljzatáról. A fedélen lévő biztonsági rögzítők lehetővé teszik a biztonságos szállítást.
Ipari porszívó IVR-B 20/8: Kopásmentes oldalcsatorna-porlasztó
Kopásmentes oldalcsatorna-porlasztó
Kompakt gép 0,8 kW névleges bemeneti teljesítménnyel szilárd anyagok porszívózásához. Erős szívóteljesítményhez és legalább 20 000 órás élettartamhoz. Optimálisan alkalmas mobil használatra több műszakos üzemben.
Tartós patronszűrővel felszerelve
  • Szilárd anyagok és kis mennyiségű por biztonságos porszívózásához M porosztályig.
  • A szűrő nagyon letisztult és kompakt kialakítású.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 3
Tápfeszültség (V) 400
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Légáramlás (l / s/m³ / h) 39 / 140
Vákuum (mbar/kPa) 90 / 9
Tartálytérfogat (l) 20
mért felvett teljesítményt (kW) 0,8
Porszívózás típusa Elektromos
Csatlakozás névleges átmérője ID 50
Tartozék névleges átmérője ID 50 ID 40
Zajszint (dB (A)) 70
Fő szűrő porosztálya M
Szűrőterület a főszűrő esetében (m²) 0,7
Súly tartozékok nélkül (kg) 32
Csomagolási súly (kg) 32,6
Méretek (H × Sz × M) (mm) 610 x 450 x 480
Ipari porszívó IVR-B 20/8
Ipari porszívó IVR-B 20/8
Ipari porszívó IVR-B 20/8
Ipari porszívó IVR-B 20/8
Tartozékok