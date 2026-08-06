Az IVR-B 20/8 ipari porszívó tökéletesen alkalmas a fém- és műanyag-feldolgozó ipar igényes alkalmazásaihoz. Különösen alacsony és kompakt kialakításának köszönhetően számos alkalmazási területre alkalmas. A nagy teljesítményű patronszűrőnek és a kiváló minőségű rozsdamentes acéltartálynak köszönhetően a lyukasztóanyag, a forgács és a por biztonságosan és megbízhatóan, gond nélkül felszívható. A tartós oldalcsatornás turbina a folyamatos használatot is garantálja, pl. gyártósorokon, míg a hatékony hangtompító minimálisra csökkenti a működési zajt. Emellett a szokásos alkatrészeket szándékosan mellőzték a gép tervezésénél, hogy garantálják a könnyű kezelhetőséget és nagyon alacsonyan tartsák a karbantartási ráfordítást.