Ipari porszívó IVR-B 20/8
Kicsi, sokoldalú IVR-B 20/8 beépíthető készülék rozsdamentes acéltartállyal és oldalcsatornás turbinával. Alkalmas présmaradványok, forgácsok és durva por felszívására.
Az IVR-B 20/8 ipari porszívó tökéletesen alkalmas a fém- és műanyag-feldolgozó ipar igényes alkalmazásaihoz. Különösen alacsony és kompakt kialakításának köszönhetően számos alkalmazási területre alkalmas. A nagy teljesítményű patronszűrőnek és a kiváló minőségű rozsdamentes acéltartálynak köszönhetően a lyukasztóanyag, a forgács és a por biztonságosan és megbízhatóan, gond nélkül felszívható. A tartós oldalcsatornás turbina a folyamatos használatot is garantálja, pl. gyártósorokon, míg a hatékony hangtompító minimálisra csökkenti a működési zajt. Emellett a szokásos alkatrészeket szándékosan mellőzték a gép tervezésénél, hogy garantálják a könnyű kezelhetőséget és nagyon alacsonyan tartsák a karbantartási ráfordítást.
Jellemzők és előnyök
Kompakt méretekKönnyű tárolás és rögzítés a gyártóberendezések között, a gyártóberendezéseken vagy alattuk. Kompakt mérete miatt számos különböző alkalmazáshoz alkalmas. A nagy teljesítményű oldalcsatornás turbina megkönnyíti a különféle alkalmazásokat.
Szabadon álló rozsdamentes acél gyűjtőtartályA gyűjtőtartály leemelhető a gép aljzatáról. A fedélen lévő biztonsági rögzítők lehetővé teszik a biztonságos szállítást.
Kopásmentes oldalcsatorna-porlasztóKompakt gép 0,8 kW névleges bemeneti teljesítménnyel szilárd anyagok porszívózásához. Erős szívóteljesítményhez és legalább 20 000 órás élettartamhoz. Optimálisan alkalmas mobil használatra több műszakos üzemben.
Tartós patronszűrővel felszerelve
- Szilárd anyagok és kis mennyiségű por biztonságos porszívózásához M porosztályig.
- A szűrő nagyon letisztult és kompakt kialakítású.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|3
|Tápfeszültség (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Légáramlás (l / s/m³ / h)
|39 / 140
|Vákuum (mbar/kPa)
|90 / 9
|Tartálytérfogat (l)
|20
|mért felvett teljesítményt (kW)
|0,8
|Porszívózás típusa
|Elektromos
|Csatlakozás névleges átmérője
|ID 50
|Tartozék névleges átmérője
|ID 50 ID 40
|Zajszint (dB (A))
|70
|Fő szűrő porosztálya
|M
|Szűrőterület a főszűrő esetében (m²)
|0,7
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|32
|Csomagolási súly (kg)
|32,6
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|610 x 450 x 480