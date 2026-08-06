Ipari porszívó IVR-B 30/15

A kicsi, mégis nagy teljesítményű IVR-B 30/15 beépíthető egység rozsdamentes acél tartállyal és oldalcsatorna-porlasztóval. Sokoldalú felhasználásra alkalmas. Tökéletes préselési maradványokhoz, forgácsokhoz vagy durva porhoz.

Az IVR-B 30/15 alacsony és kompakt ipari porszívó, amely tökéletesen alkalmas a fémmegmunkálás és a műanyag-feldolgozás területén. A kiváló minőségű rozsdamentes acél tartály ellenáll a legnehezebb körülményeknek is. A préselési maradványokat, a forgácsot és a port megbízhatóan porszívózhatja a patronos szűrőnek köszönhetően. A gép tervezésénél szándékosan kihagyták a felesleges, porszívókban található alkatrészeket. Ennek eredménye egy nagyon könnyen kezelhető és rendkívül alacsony karbantartási igényű porszívó. A tartós oldalcsatorna-porlasztó gond nélkül biztosítja a folyamatos használatot (pl. gyártósorokon is). A hatékony hangtompító nem zavaró minimumra csökkenti a hangerőt.

Jellemzők és előnyök
Ipari porszívó IVR-B 30/15: Kompakt méretek
Kompakt méretek
Kompakt mérete miatt számos különböző alkalmazáshoz alkalmas. Könnyű tárolás és rögzítés a gyártóberendezések között, a gyártóberendezéseken vagy alattuk. A nagy teljesítményű oldalcsatornás turbina megkönnyíti a különféle alkalmazásokat.
Ipari porszívó IVR-B 30/15: Szabadon álló rozsdamentes acél gyűjtőtartály
Szabadon álló rozsdamentes acél gyűjtőtartály
A gyűjtőtartály leemelhető a gép aljzatáról. A fedélen lévő biztonsági rögzítők lehetővé teszik a biztonságos szállítást.
Ipari porszívó IVR-B 30/15: Kopásmentes oldalcsatorna-porlasztó
Kopásmentes oldalcsatorna-porlasztó
Kompakt gép 1,5 kW névleges bemeneti teljesítménnyel szilárd anyagok porszívózásához. Erős szívóteljesítményhez és legalább 20 000 órás élettartamhoz. Optimálisan alkalmas mobil használatra több műszakos üzemben.
Tartós patronszűrővel felszerelve
  • Szilárd anyagok és kis mennyiségű por biztonságos porszívózásához M porosztályig.
  • A szűrő nagyon letisztult és kompakt kialakítású.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 3
Tápfeszültség (V) 400
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Légáramlás (l / s/m³ / h) 58 / 210
Vákuum (mbar/kPa) 200 / 20
Tartálytérfogat (l) 30
mért felvett teljesítményt (kW) 1,5
Porszívózás típusa Elektromos
Csatlakozás névleges átmérője ID 50
Tartozék névleges átmérője ID 50
Zajszint (dB (A)) 77
Fő szűrő porosztálya M
Szűrőterület a főszűrő esetében (m²) 1
Súly tartozékok nélkül (kg) 52
Csomagolási súly (kg) 52,6
Méretek (H × Sz × M) (mm) 810 x 575 x 520
Ipari porszívó IVR-B 30/15
Ipari porszívó IVR-B 30/15
Ipari porszívó IVR-B 30/15
Ipari porszívó IVR-B 30/15
Tartozékok