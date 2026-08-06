Ipari porszívó IVR-B 30/15
A kicsi, mégis nagy teljesítményű IVR-B 30/15 beépíthető egység rozsdamentes acél tartállyal és oldalcsatorna-porlasztóval. Sokoldalú felhasználásra alkalmas. Tökéletes préselési maradványokhoz, forgácsokhoz vagy durva porhoz.
Az IVR-B 30/15 alacsony és kompakt ipari porszívó, amely tökéletesen alkalmas a fémmegmunkálás és a műanyag-feldolgozás területén. A kiváló minőségű rozsdamentes acél tartály ellenáll a legnehezebb körülményeknek is. A préselési maradványokat, a forgácsot és a port megbízhatóan porszívózhatja a patronos szűrőnek köszönhetően. A gép tervezésénél szándékosan kihagyták a felesleges, porszívókban található alkatrészeket. Ennek eredménye egy nagyon könnyen kezelhető és rendkívül alacsony karbantartási igényű porszívó. A tartós oldalcsatorna-porlasztó gond nélkül biztosítja a folyamatos használatot (pl. gyártósorokon is). A hatékony hangtompító nem zavaró minimumra csökkenti a hangerőt.
Jellemzők és előnyök
Kompakt méretekKompakt mérete miatt számos különböző alkalmazáshoz alkalmas. Könnyű tárolás és rögzítés a gyártóberendezések között, a gyártóberendezéseken vagy alattuk. A nagy teljesítményű oldalcsatornás turbina megkönnyíti a különféle alkalmazásokat.
Szabadon álló rozsdamentes acél gyűjtőtartályA gyűjtőtartály leemelhető a gép aljzatáról. A fedélen lévő biztonsági rögzítők lehetővé teszik a biztonságos szállítást.
Kopásmentes oldalcsatorna-porlasztóKompakt gép 1,5 kW névleges bemeneti teljesítménnyel szilárd anyagok porszívózásához. Erős szívóteljesítményhez és legalább 20 000 órás élettartamhoz. Optimálisan alkalmas mobil használatra több műszakos üzemben.
Tartós patronszűrővel felszerelve
- Szilárd anyagok és kis mennyiségű por biztonságos porszívózásához M porosztályig.
- A szűrő nagyon letisztult és kompakt kialakítású.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|3
|Tápfeszültség (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Légáramlás (l / s/m³ / h)
|58 / 210
|Vákuum (mbar/kPa)
|200 / 20
|Tartálytérfogat (l)
|30
|mért felvett teljesítményt (kW)
|1,5
|Porszívózás típusa
|Elektromos
|Csatlakozás névleges átmérője
|ID 50
|Tartozék névleges átmérője
|ID 50
|Zajszint (dB (A))
|77
|Fő szűrő porosztálya
|M
|Szűrőterület a főszűrő esetében (m²)
|1
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|52
|Csomagolási súly (kg)
|52,6
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|810 x 575 x 520