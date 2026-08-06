Az IVR-B 30/15 alacsony és kompakt ipari porszívó, amely tökéletesen alkalmas a fémmegmunkálás és a műanyag-feldolgozás területén. A kiváló minőségű rozsdamentes acél tartály ellenáll a legnehezebb körülményeknek is. A préselési maradványokat, a forgácsot és a port megbízhatóan porszívózhatja a patronos szűrőnek köszönhetően. A gép tervezésénél szándékosan kihagyták a felesleges, porszívókban található alkatrészeket. Ennek eredménye egy nagyon könnyen kezelhető és rendkívül alacsony karbantartási igényű porszívó. A tartós oldalcsatorna-porlasztó gond nélkül biztosítja a folyamatos használatot (pl. gyártósorokon is). A hatékony hangtompító nem zavaró minimumra csökkenti a hangerőt.