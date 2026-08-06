Az IVR-B 50/30 beépíthető egység kompakt, kis magasságú ipari porszívó - tökéletes a közvetlen használatra a fémmegmunkálás és a műanyag-feldolgozás területén. Az alapvető szívó elemekre összpontosítva a gép rendkívül egyszerű kezeléssel és karbantartással rendelkezik. A tartós oldalcsatorna-porlasztó lehetővé teszi a kompromisszumok nélküli folyamatos használatot, pl. a gyártósorokon is. A tartályfedélben lévő patronos szűrővel a gép tökéletesen alkalmas a forgácsok, a préselési maradványok és a durva por elszívására. A festett acéllemezből készült robusztus tartály kifejezetten ipari felhasználásra készült. A beépített hangtompító nem zavaró minimumra csökkenti a zajszintet.