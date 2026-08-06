Ipari porszívó IVR-B 50/30

Helytakarékos beépíthető egység: az IVR-B 50/30 ipari porszívó tartós oldalcsatorna-porlasztóval és patronos szűrővel (fém) forgácsokhoz, préselési maradványokhoz és durva porhoz.

Az IVR-B 50/30 beépíthető egység kompakt, kis magasságú ipari porszívó - tökéletes a közvetlen használatra a fémmegmunkálás és a műanyag-feldolgozás területén. Az alapvető szívó elemekre összpontosítva a gép rendkívül egyszerű kezeléssel és karbantartással rendelkezik. A tartós oldalcsatorna-porlasztó lehetővé teszi a kompromisszumok nélküli folyamatos használatot, pl. a gyártósorokon is. A tartályfedélben lévő patronos szűrővel a gép tökéletesen alkalmas a forgácsok, a préselési maradványok és a durva por elszívására. A festett acéllemezből készült robusztus tartály kifejezetten ipari felhasználásra készült. A beépített hangtompító nem zavaró minimumra csökkenti a zajszintet.

Jellemzők és előnyök
Ipari porszívó IVR-B 50/30: Kompakt méretek
Kompakt méretek
Könnyű tárolás és rögzítés a gyártóberendezések között, a gyártóberendezéseken vagy alattuk. Kompakt mérete miatt számos különböző alkalmazáshoz alkalmas. A nagy teljesítményű oldalcsatornás turbina megkönnyíti a különféle alkalmazásokat.
Ipari porszívó IVR-B 50/30: Szabadon álló rozsdamentes acél gyűjtőtartály
Szabadon álló rozsdamentes acél gyűjtőtartály
A gyűjtőtartály leemelhető a gép aljzatáról. A fedélen lévő biztonsági rögzítők lehetővé teszik a biztonságos szállítást.
Ipari porszívó IVR-B 50/30: Kopásmentes oldalcsatorna-porlasztó
Kopásmentes oldalcsatorna-porlasztó
Kompakt gép 3 kW névleges bemeneti teljesítménnyel szilárd anyagok porszívózásához. Erős szívóteljesítményhez és legalább 20 000 órás élettartamhoz. Optimálisan alkalmas mobil használatra több műszakos üzemben.
Tartós patronszűrővel felszerelve
  • Szilárd anyagok és kis mennyiségű por biztonságos porszívózásához M porosztályig.
  • A szűrő nagyon letisztult és kompakt kialakítású.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 3
Tápfeszültség (V) 400
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Légáramlás (l / s/m³ / h) 88 / 315
Vákuum (mbar/kPa) 260 / 26
Tartálytérfogat (l) 50
mért felvett teljesítményt (kW) 3
Porszívózás típusa Elektromos
Csatlakozás névleges átmérője ID 50
Tartozék névleges átmérője ID 50
Zajszint (dB (A)) 72
Fő szűrő porosztálya M
Szűrőterület a főszűrő esetében (m²) 1
Súly tartozékok nélkül (kg) 70
Csomagolási súly (kg) 70,6
Méretek (H × Sz × M) (mm) 835 x 715 x 570
Ipari porszívó IVR-B 50/30
Ipari porszívó IVR-B 50/30
Ipari porszívó IVR-B 50/30
Ipari porszívó IVR-B 50/30

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