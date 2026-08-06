Ipari porszívó IVR-B 50/30
Helytakarékos beépíthető egység: az IVR-B 50/30 ipari porszívó tartós oldalcsatorna-porlasztóval és patronos szűrővel (fém) forgácsokhoz, préselési maradványokhoz és durva porhoz.
Az IVR-B 50/30 beépíthető egység kompakt, kis magasságú ipari porszívó - tökéletes a közvetlen használatra a fémmegmunkálás és a műanyag-feldolgozás területén. Az alapvető szívó elemekre összpontosítva a gép rendkívül egyszerű kezeléssel és karbantartással rendelkezik. A tartós oldalcsatorna-porlasztó lehetővé teszi a kompromisszumok nélküli folyamatos használatot, pl. a gyártósorokon is. A tartályfedélben lévő patronos szűrővel a gép tökéletesen alkalmas a forgácsok, a préselési maradványok és a durva por elszívására. A festett acéllemezből készült robusztus tartály kifejezetten ipari felhasználásra készült. A beépített hangtompító nem zavaró minimumra csökkenti a zajszintet.
Jellemzők és előnyök
Kompakt méretekKönnyű tárolás és rögzítés a gyártóberendezések között, a gyártóberendezéseken vagy alattuk. Kompakt mérete miatt számos különböző alkalmazáshoz alkalmas. A nagy teljesítményű oldalcsatornás turbina megkönnyíti a különféle alkalmazásokat.
Szabadon álló rozsdamentes acél gyűjtőtartályA gyűjtőtartály leemelhető a gép aljzatáról. A fedélen lévő biztonsági rögzítők lehetővé teszik a biztonságos szállítást.
Kopásmentes oldalcsatorna-porlasztóKompakt gép 3 kW névleges bemeneti teljesítménnyel szilárd anyagok porszívózásához. Erős szívóteljesítményhez és legalább 20 000 órás élettartamhoz. Optimálisan alkalmas mobil használatra több műszakos üzemben.
Tartós patronszűrővel felszerelve
- Szilárd anyagok és kis mennyiségű por biztonságos porszívózásához M porosztályig.
- A szűrő nagyon letisztult és kompakt kialakítású.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|3
|Tápfeszültség (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Légáramlás (l / s/m³ / h)
|88 / 315
|Vákuum (mbar/kPa)
|260 / 26
|Tartálytérfogat (l)
|50
|mért felvett teljesítményt (kW)
|3
|Porszívózás típusa
|Elektromos
|Csatlakozás névleges átmérője
|ID 50
|Tartozék névleges átmérője
|ID 50
|Zajszint (dB (A))
|72
|Fő szűrő porosztálya
|M
|Szűrőterület a főszűrő esetében (m²)
|1
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|70
|Csomagolási súly (kg)
|70,6
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|835 x 715 x 570
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