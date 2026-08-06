Az ID 130/22 poreltávolító rendszer nagy teljesítményű és energiahatékony (IE2) radiális kompresszorral rendelkezik, nagy térfogatáramokkal, amelyet folyamatos háromműszakos működésre is terveztek. A 2,2 kW névleges bemeneti teljesítménnyel és M porosztályú szűrőrendszerrel rendelkező háromfázisú mobil egység nagy mennyiségű finom forgács és veszélyes por (TLV > 0,1 mg/m³) felszívására szolgál. Robusztus és szervizbarát kialakítása megfelel a kemény ipari alkalmazásokhoz szükséges legfontosabb követelményeknek. A kézi rázómechanizmus hatékonyan tisztítja a hosszan tartó kompakt szűrőt, míg a lehelyezett kocsi lehetővé teszi a 170 literes tartály könnyű és ergonomikus kiürítését a meghajtófej eltávolítása nélkül. A gépen beépített zárószerkezettel és nyomáskiegyenlítő tömlővel ellátott polietilén zsák garantálja a pormentes ürítést és a szívóhulladék biztonságos ártalmatlanítását. Ha a gépet 120-as átmérővel üzemeltetik, akkor a DGUV tanúsítványnak megfelelően H3 fapor minősítéssel rendelkezik. Ez a visszaszívott levegő maradék portartalmát legfeljebb 0,1 mg/m³ értékben tartja az egészség magas szintű védelme érdekében.