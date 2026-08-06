Ipari portalanító IVR ID 130/22 plus

Mobil, háromfázisú ID 130/22 poreltávolító rendszer karral nagy mennyiségű finom forgács és veszélyes por felszívásához (OEL > 0,1 mg/m³). Robusztus, szervizbarát kialakítású.

Az ID 130/22 poreltávolító rendszer nagy teljesítményű és energiahatékony (IE2) radiális kompresszorral rendelkezik, nagy térfogatáramokkal, amelyet folyamatos háromműszakos működésre is terveztek. A 2,2 kW névleges bemeneti teljesítménnyel és M porosztályú szűrőrendszerrel rendelkező háromfázisú mobil egység nagy mennyiségű finom forgács és veszélyes por (TLV > 0,1 mg/m³) felszívására szolgál. Robusztus és szervizbarát kialakítása megfelel a kemény ipari alkalmazásokhoz szükséges legfontosabb követelményeknek. A kézi rázómechanizmus hatékonyan tisztítja a hosszan tartó kompakt szűrőt, míg a lehelyezett kocsi lehetővé teszi a 170 literes tartály könnyű és ergonomikus kiürítését a meghajtófej eltávolítása nélkül. A gépen beépített zárószerkezettel és nyomáskiegyenlítő tömlővel ellátott polietilén zsák garantálja a pormentes ürítést és a szívóhulladék biztonságos ártalmatlanítását. Ha a gépet 120-as átmérővel üzemeltetik, akkor a DGUV tanúsítványnak megfelelően H3 fapor minősítéssel rendelkezik. Ez a visszaszívott levegő maradék portartalmát legfeljebb 0,1 mg/m³ értékben tartja az egészség magas szintű védelme érdekében.

Jellemzők és előnyök
Ipari portalanító IVR ID 130/22 plus: M porosztályhoz felszerelve a magasszintű munkavédelemért.
M porosztályhoz felszerelve a magasszintű munkavédelemért.
M porosztályú szűrőszerkesztés a veszélyes por felszívásához.
Ipari portalanító IVR ID 130/22 plus: Egyszerű és biztonságos ürítés az olvasófej eltávolítása nélkül
Egyszerű és biztonságos ürítés az olvasófej eltávolítása nélkül
Leszerelhető kocsi és gördülő konténer az ergonomikus ürítésért.
Ipari portalanító IVR ID 130/22 plus: Pormentes ürítési rendszer veszélyes anyagokhoz
Pormentes ürítési rendszer veszélyes anyagokhoz
Pormentes ürítés a beépített zárómechanizmussal bíró PE zsáknak köszönhetően. Egyszerű poreltávolítás a PE-zsáknak köszönhetően.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 3
Tápfeszültség (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Légáramlás (l / s/m³ / h) 370 / 1329
Vákuum (mbar/kPa) 33 / 3,3
Tartálytérfogat (l) 170
mért felvett teljesítményt (kW) 2,2
Porszívózás típusa Elektromos
Szűrőfelület (m²) 9
Csatlakozás névleges átmérője ID 140
Zajszint (dB (A)) 75
Fő szűrő porosztálya M
Súly tartozékok nélkül (kg) 182
Csomagolási súly (kg) 182,6
Méretek (H × Sz × M) (mm) 1170 x 780 x 1580
Ipari portalanító IVR ID 130/22 plus
Ipari portalanító IVR ID 130/22 plus

Videók

Alkalmazási területek
  • Nagy mennyiségű veszélyes por (OEL> 0,1 mg / m³) elszívására.
  • Nagy mennyiségű finom fémforgács és por felszívásáért
Tartozékok