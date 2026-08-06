Ipari portalanító IVR ID 130/22 plus
Mobil, háromfázisú ID 130/22 poreltávolító rendszer karral nagy mennyiségű finom forgács és veszélyes por felszívásához (OEL > 0,1 mg/m³). Robusztus, szervizbarát kialakítású.
Az ID 130/22 poreltávolító rendszer nagy teljesítményű és energiahatékony (IE2) radiális kompresszorral rendelkezik, nagy térfogatáramokkal, amelyet folyamatos háromműszakos működésre is terveztek. A 2,2 kW névleges bemeneti teljesítménnyel és M porosztályú szűrőrendszerrel rendelkező háromfázisú mobil egység nagy mennyiségű finom forgács és veszélyes por (TLV > 0,1 mg/m³) felszívására szolgál. Robusztus és szervizbarát kialakítása megfelel a kemény ipari alkalmazásokhoz szükséges legfontosabb követelményeknek. A kézi rázómechanizmus hatékonyan tisztítja a hosszan tartó kompakt szűrőt, míg a lehelyezett kocsi lehetővé teszi a 170 literes tartály könnyű és ergonomikus kiürítését a meghajtófej eltávolítása nélkül. A gépen beépített zárószerkezettel és nyomáskiegyenlítő tömlővel ellátott polietilén zsák garantálja a pormentes ürítést és a szívóhulladék biztonságos ártalmatlanítását. Ha a gépet 120-as átmérővel üzemeltetik, akkor a DGUV tanúsítványnak megfelelően H3 fapor minősítéssel rendelkezik. Ez a visszaszívott levegő maradék portartalmát legfeljebb 0,1 mg/m³ értékben tartja az egészség magas szintű védelme érdekében.
Jellemzők és előnyök
M porosztályhoz felszerelve a magasszintű munkavédelemért.M porosztályú szűrőszerkesztés a veszélyes por felszívásához.
Egyszerű és biztonságos ürítés az olvasófej eltávolítása nélkülLeszerelhető kocsi és gördülő konténer az ergonomikus ürítésért.
Pormentes ürítési rendszer veszélyes anyagokhozPormentes ürítés a beépített zárómechanizmussal bíró PE zsáknak köszönhetően. Egyszerű poreltávolítás a PE-zsáknak köszönhetően.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|3
|Tápfeszültség (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Légáramlás (l / s/m³ / h)
|370 / 1329
|Vákuum (mbar/kPa)
|33 / 3,3
|Tartálytérfogat (l)
|170
|mért felvett teljesítményt (kW)
|2,2
|Porszívózás típusa
|Elektromos
|Szűrőfelület (m²)
|9
|Csatlakozás névleges átmérője
|ID 140
|Zajszint (dB (A))
|75
|Fő szűrő porosztálya
|M
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|182
|Csomagolási súly (kg)
|182,6
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|1170 x 780 x 1580
Videók
Alkalmazási területek
- Nagy mennyiségű veszélyes por (OEL> 0,1 mg / m³) elszívására.
- Nagy mennyiségű finom fémforgács és por felszívásáért