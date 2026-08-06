Ipari porszívó IVR-L 100/24-2 Tc Set

Az üveggyöngyös rozsdamentes acél kivitelű IVR-L 100/24-2 Tc Me ipari porszívókészlet folyadékok és szilárd anyagok, valamint korrozív közegek porszívózására és szétválasztására alkalmas.

Az IVR-L 100/24-2 Tc Me készlet egy kompakt ipari porszívó extra robusztus kialakítással. Az olajálló kerekek és a tápkábel kiemelik a tartós gép kiváló alkalmasságát a nehéz ipari munkakörnyezetben való használatra. Targonca csatlakoztatása is lehetséges. A porszívó 100 literes rozsdamentes acél tartállyal rendelkezik, dönthető alvázzal – tökéletes nagy mennyiségű folyadék és/vagy túlnyomórészt pormentes szilárd anyagok, például forgács felszívására. Ezek tökéletesen elválaszthatók a folyadékoktól az opcionális forgácskosár segítségével. Az üveggyöngyös rozsdamentes acél kialakítás teszi az IVR-L 100/24-2 Tc Me ipari porszívókészletet nagyon sokoldalúvá. A korrozív közegek is könnyedén felszívhatók. A szívófejen található forgatható tömlőcsatlakozás (360°) maximális rugalmasságot és gubancolódásmentes porszívózást garantál. Porszívózás közben az aktuális töltöttségi szint mindig látható a leeresztő tömlőn keresztül. Az ürítés történhet az ürítőtömlőn vagy a billenő alvázon keresztül.

Jellemzők és előnyök
Ipari porszívó IVR-L 100/24-2 Tc Set: Ergonomikus dönthető szerkezet
Ergonomikus dönthető szerkezet
Kifinomult rendszer a biztonságos, kézi, fáradságmentes kiürítéshez. Vázszerkezet teszi lehetővé a döntött ürítést a guruló mechanizmus használatával. A tartály gyors és egyszerű kiürítése: csak hátrabillentjük, és kész!
Ipari porszívó IVR-L 100/24-2 Tc Set: Kiváló minőségű rozsdamentes acél gyűjtőtartály
Kiváló minőségű rozsdamentes acél gyűjtőtartály
Nagyon könnyen tisztítható. Alkalmas maró hatású szívóközeghez. Átlátszó tömlő töltési szintjelzőként és folyadékok leeresztéséhez.
Ipari porszívó IVR-L 100/24-2 Tc Set: Nagyfokú robusztusság, rugalmasság és modularitás
Nagyfokú robusztusság, rugalmasság és modularitás
A gép és az alváz nagyon robusztus és nagy falvastagsággal ellátott. Forgatható tömlőcsatlakozás akár 360°-ban elforgatható könyökcsővel. Opcionálisan kapható túltöltés elleni védelemmel, szűrővel vagy tartozéktartóval.
Két nagyon csendes ventilátormotorral felszerelve
  • Erőteljes szívóerő és optimális tisztítási teljesítmény.
  • A ventilátorok szükség szerint külön-külön bekapcsolhatók az egyéni szívóteljesítmény érdekében.
  • A nagyon csendes meghajtófej biztosítja, hogy a hűtőlevegőt egyenletesen fújja ki.
L porosztályú kompakt felületi szűrővel felszerelve
  • Megbízhatóan megakadályozza a durva részecskék bejutását a szívóturbinákba.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 220 - 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Légáramlás (l / s/m³ / h) 148 / 532
Vákuum (mbar/kPa) 230 / 23
Tartálytérfogat (l) 100
Tartály anyaga Rozsdamentes acél
mért felvett teljesítményt (kW) 2,4
Porszívózás típusa Elektromos
Csatlakozás névleges átmérője ID 50
Tartozék névleges átmérője ID 50
Fő szűrő porosztálya L
Szűrőterület a főszűrő esetében (m²) 0,45
Kábelhossz (m) 10
Súly tartozékok nélkül (kg) 66,2
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 66,2
Csomagolási súly (kg) 66,9
Méretek (H × Sz × M) (mm) 844 x 637 x 1325

Felszereltség

  • Főszűrő: Felületi szűrő
  • Szállított tartozékok: igen
Ipari porszívó IVR-L 100/24-2 Tc Set
Ipari porszívó IVR-L 100/24-2 Tc Set
Ipari porszívó IVR-L 100/24-2 Tc Set

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