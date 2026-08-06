Ipari porszívó IVR-L 100/24-2 Tc Set
Az üveggyöngyös rozsdamentes acél kivitelű IVR-L 100/24-2 Tc Me ipari porszívókészlet folyadékok és szilárd anyagok, valamint korrozív közegek porszívózására és szétválasztására alkalmas.
Az IVR-L 100/24-2 Tc Me készlet egy kompakt ipari porszívó extra robusztus kialakítással. Az olajálló kerekek és a tápkábel kiemelik a tartós gép kiváló alkalmasságát a nehéz ipari munkakörnyezetben való használatra. Targonca csatlakoztatása is lehetséges. A porszívó 100 literes rozsdamentes acél tartállyal rendelkezik, dönthető alvázzal – tökéletes nagy mennyiségű folyadék és/vagy túlnyomórészt pormentes szilárd anyagok, például forgács felszívására. Ezek tökéletesen elválaszthatók a folyadékoktól az opcionális forgácskosár segítségével. Az üveggyöngyös rozsdamentes acél kialakítás teszi az IVR-L 100/24-2 Tc Me ipari porszívókészletet nagyon sokoldalúvá. A korrozív közegek is könnyedén felszívhatók. A szívófejen található forgatható tömlőcsatlakozás (360°) maximális rugalmasságot és gubancolódásmentes porszívózást garantál. Porszívózás közben az aktuális töltöttségi szint mindig látható a leeresztő tömlőn keresztül. Az ürítés történhet az ürítőtömlőn vagy a billenő alvázon keresztül.
Jellemzők és előnyök
Ergonomikus dönthető szerkezetKifinomult rendszer a biztonságos, kézi, fáradságmentes kiürítéshez. Vázszerkezet teszi lehetővé a döntött ürítést a guruló mechanizmus használatával. A tartály gyors és egyszerű kiürítése: csak hátrabillentjük, és kész!
Kiváló minőségű rozsdamentes acél gyűjtőtartályNagyon könnyen tisztítható. Alkalmas maró hatású szívóközeghez. Átlátszó tömlő töltési szintjelzőként és folyadékok leeresztéséhez.
Nagyfokú robusztusság, rugalmasság és modularitásA gép és az alváz nagyon robusztus és nagy falvastagsággal ellátott. Forgatható tömlőcsatlakozás akár 360°-ban elforgatható könyökcsővel. Opcionálisan kapható túltöltés elleni védelemmel, szűrővel vagy tartozéktartóval.
Két nagyon csendes ventilátormotorral felszerelve
- Erőteljes szívóerő és optimális tisztítási teljesítmény.
- A ventilátorok szükség szerint külön-külön bekapcsolhatók az egyéni szívóteljesítmény érdekében.
- A nagyon csendes meghajtófej biztosítja, hogy a hűtőlevegőt egyenletesen fújja ki.
L porosztályú kompakt felületi szűrővel felszerelve
- Megbízhatóan megakadályozza a durva részecskék bejutását a szívóturbinákba.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|220 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Légáramlás (l / s/m³ / h)
|148 / 532
|Vákuum (mbar/kPa)
|230 / 23
|Tartálytérfogat (l)
|100
|Tartály anyaga
|Rozsdamentes acél
|mért felvett teljesítményt (kW)
|2,4
|Porszívózás típusa
|Elektromos
|Csatlakozás névleges átmérője
|ID 50
|Tartozék névleges átmérője
|ID 50
|Fő szűrő porosztálya
|L
|Szűrőterület a főszűrő esetében (m²)
|0,45
|Kábelhossz (m)
|10
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|66,2
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|66,2
|Csomagolási súly (kg)
|66,9
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|844 x 637 x 1325
Felszereltség
- Főszűrő: Felületi szűrő
- Szállított tartozékok: igen
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