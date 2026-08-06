Az IVR-L 100/24-2 Tc Me készlet egy kompakt ipari porszívó extra robusztus kialakítással. Az olajálló kerekek és a tápkábel kiemelik a tartós gép kiváló alkalmasságát a nehéz ipari munkakörnyezetben való használatra. Targonca csatlakoztatása is lehetséges. A porszívó 100 literes rozsdamentes acél tartállyal rendelkezik, dönthető alvázzal – tökéletes nagy mennyiségű folyadék és/vagy túlnyomórészt pormentes szilárd anyagok, például forgács felszívására. Ezek tökéletesen elválaszthatók a folyadékoktól az opcionális forgácskosár segítségével. Az üveggyöngyös rozsdamentes acél kialakítás teszi az IVR-L 100/24-2 Tc Me ipari porszívókészletet nagyon sokoldalúvá. A korrozív közegek is könnyedén felszívhatók. A szívófejen található forgatható tömlőcsatlakozás (360°) maximális rugalmasságot és gubancolódásmentes porszívózást garantál. Porszívózás közben az aktuális töltöttségi szint mindig látható a leeresztő tömlőn keresztül. Az ürítés történhet az ürítőtömlőn vagy a billenő alvázon keresztül.