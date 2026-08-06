Ipari porszívó IVR-L 65/24-2 set
Ideális a fémfeldolgozó ipar számára: a kompakt IVR-L 65/24-2 ipari porszívókészlet alkalmas folyadékok és szilárd anyagok, például forgácsok porszívózására és elválasztására.
A két kivételesen halk fúvómotorral a kiemelkedő szívóteljesítmény és az alacsony működési zaj érdekében a kisméretű IVR-L 65/24-2 ipari porszívó és tartozékai lenyűgöző teljesítményt nyújtanak kis mennyiségű folyadék és szilárd anyag, például olajok, hűtőfolyadék emulziók vagy durva, koptató forgácsok felszívásakor és leválasztásakor. Ez azt jelenti, hogy az IVR-L 65/24-2 számos alkalmazási területen használható, de különösen alkalmas a fémiparban való használatra. A kompakt, helytakarékos kialakítás és a robusztus váz megkönnyíti a porszívónak a különböző helyekre történő szállítását is. A szabványos fúvóka, egy 3 méteres PU tömlő, egy DN 50-es fogantyú és egy 20 literes, kiváló minőségű rozsdamentes acélból (V2A) készült szűrőkosár alapfelszereltségként szerepel a szállítási terjedelemben. A meghajtófej részben újrahasznosított anyagból készült.
Jellemzők és előnyök
Szűrőkosár jár hozzáLehetővé teszi a felszívott szilárd anyagok egyszerű ártalmatlanítását. Lehetővé teszi a felszívott folyadékok visszanyerését. A nagyon csendes meghajtófej biztosítja, hogy a hűtőlevegőt egyenletesen fújja ki.
Nagyfokú robusztusság, rugalmasság és modularitásA gép és az alváz nagyon robusztus és nagy falvastagsággal ellátott. Forgatható tömlőcsatlakozás akár 360°-ban elforgatható könyökcsővel.
Két nagyon csendes ventilátormotorral felszerelveErőteljes szívóerő és optimális tisztítási teljesítmény. A ventilátorok szükség szerint külön-külön bekapcsolhatók az egyéni szívóteljesítmény érdekében. A nagyon csendes meghajtófej biztosítja, hogy a hűtőlevegőt egyenletesen fújja ki.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|220 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Légáramlás (l / s/m³ / h)
|144 / 520
|Vákuum (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Tartálytérfogat (l)
|65
|Tartály anyaga
|Acél
|mért felvett teljesítményt (kW)
|2,4
|Porszívózás típusa
|Elektromos
|Csatlakozás névleges átmérője
|ID 50
|Tartozék névleges átmérője
|ID 50
|Fő szűrő porosztálya
|L
|Szűrőterület a főszűrő esetében (m²)
|0,25
|Zajszint (dB (A))
|68
|Kábelhossz (m)
|10
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|46
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|46,5
|Csomagolási súly (kg)
|47,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|718 x 526 x 1251
Felszereltség
- Főszűrő: Felületi szűrő
- Szállított tartozékok: igen
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Alkalmazási területek
- Kis mennyiségű durva és koptató forgácshoz
- Kis mennyiségű folyadékokhoz, például olajokhoz vagy hűtőfolyadék-emulziókhoz