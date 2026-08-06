A két kivételesen halk fúvómotorral a kiemelkedő szívóteljesítmény és az alacsony működési zaj érdekében a kisméretű IVR-L 65/24-2 ipari porszívó és tartozékai lenyűgöző teljesítményt nyújtanak kis mennyiségű folyadék és szilárd anyag, például olajok, hűtőfolyadék emulziók vagy durva, koptató forgácsok felszívásakor és leválasztásakor. Ez azt jelenti, hogy az IVR-L 65/24-2 számos alkalmazási területen használható, de különösen alkalmas a fémiparban való használatra. A kompakt, helytakarékos kialakítás és a robusztus váz megkönnyíti a porszívónak a különböző helyekre történő szállítását is. A szabványos fúvóka, egy 3 méteres PU tömlő, egy DN 50-es fogantyú és egy 20 literes, kiváló minőségű rozsdamentes acélból (V2A) készült szűrőkosár alapfelszereltségként szerepel a szállítási terjedelemben. A meghajtófej részben újrahasznosított anyagból készült.