Ipari porszívó IVR-L 65/24-2 set

Ideális a fémfeldolgozó ipar számára: a kompakt IVR-L 65/24-2 ipari porszívókészlet alkalmas folyadékok és szilárd anyagok, például forgácsok porszívózására és elválasztására.

A két kivételesen halk fúvómotorral a kiemelkedő szívóteljesítmény és az alacsony működési zaj érdekében a kisméretű IVR-L 65/24-2 ipari porszívó és tartozékai lenyűgöző teljesítményt nyújtanak kis mennyiségű folyadék és szilárd anyag, például olajok, hűtőfolyadék emulziók vagy durva, koptató forgácsok felszívásakor és leválasztásakor. Ez azt jelenti, hogy az IVR-L 65/24-2 számos alkalmazási területen használható, de különösen alkalmas a fémiparban való használatra. A kompakt, helytakarékos kialakítás és a robusztus váz megkönnyíti a porszívónak a különböző helyekre történő szállítását is. A szabványos fúvóka, egy 3 méteres PU tömlő, egy DN 50-es fogantyú és egy 20 literes, kiváló minőségű rozsdamentes acélból (V2A) készült szűrőkosár alapfelszereltségként szerepel a szállítási terjedelemben. A meghajtófej részben újrahasznosított anyagból készült.

Jellemzők és előnyök
Ipari porszívó IVR-L 65/24-2 set: Szűrőkosár jár hozzá
Szűrőkosár jár hozzá
Lehetővé teszi a felszívott szilárd anyagok egyszerű ártalmatlanítását. Lehetővé teszi a felszívott folyadékok visszanyerését. A nagyon csendes meghajtófej biztosítja, hogy a hűtőlevegőt egyenletesen fújja ki.
Ipari porszívó IVR-L 65/24-2 set: Nagyfokú robusztusság, rugalmasság és modularitás
Nagyfokú robusztusság, rugalmasság és modularitás
A gép és az alváz nagyon robusztus és nagy falvastagsággal ellátott. Forgatható tömlőcsatlakozás akár 360°-ban elforgatható könyökcsővel.
Ipari porszívó IVR-L 65/24-2 set: Két nagyon csendes ventilátormotorral felszerelve
Két nagyon csendes ventilátormotorral felszerelve
Erőteljes szívóerő és optimális tisztítási teljesítmény. A ventilátorok szükség szerint külön-külön bekapcsolhatók az egyéni szívóteljesítmény érdekében. A nagyon csendes meghajtófej biztosítja, hogy a hűtőlevegőt egyenletesen fújja ki.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 220 - 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Légáramlás (l / s/m³ / h) 144 / 520
Vákuum (mbar/kPa) 235 / 23,5
Tartálytérfogat (l) 65
Tartály anyaga Acél
mért felvett teljesítményt (kW) 2,4
Porszívózás típusa Elektromos
Csatlakozás névleges átmérője ID 50
Tartozék névleges átmérője ID 50
Fő szűrő porosztálya L
Szűrőterület a főszűrő esetében (m²) 0,25
Zajszint (dB (A)) 68
Kábelhossz (m) 10
Súly tartozékok nélkül (kg) 46
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 46,5
Csomagolási súly (kg) 47,1
Méretek (H × Sz × M) (mm) 718 x 526 x 1251

Felszereltség

  • Főszűrő: Felületi szűrő
  • Szállított tartozékok: igen
Ipari porszívó IVR-L 65/24-2 set
Ipari porszívó IVR-L 65/24-2 set

Videók

Alkalmazási területek
  • Kis mennyiségű durva és koptató forgácshoz
  • Kis mennyiségű folyadékokhoz, például olajokhoz vagy hűtőfolyadék-emulziókhoz
Tartozékok