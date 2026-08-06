Ipari porszívó IVM 100/36-3
Hárommotoros, manőverezhető és robusztus, középkategóriás IVM 100/36-3 ipari porszívó univerzális ipari alkalmazásokhoz finom és durva szilárd anyagokhoz. M porosztályú csillagszűrővel.
Nagy mennyiségű felszívott anyaghoz, strapabíró, robusztus, kompakt és mobil: Hárommotoros, középkategóriás IVM 100/36-3 ipari porszívónk finom és durva szilárd anyagok univerzális felszívására ipari környezetben. A megbízható gép egyfázisú üzemben működik, és mindhárom motor külön-külön vezérelhető. Az M porosztályú nagyméretű csillagszűrő könnyen, kényelmesen és megbízhatóan tisztítható a rázókar segítségével. A szűrőtisztítás meghosszabbítja annak élettartamát, így csökkenti a karbantartási ráfordítást. A gép teste és gyűjtőtartálya saválló rozsdamentes acélból készült, a ház pedig ellenálló acélból készült, és nagy kerekekkel rendelkezik a könnyű szállítás érdekében.
Jellemzők és előnyök
Manuális szűrőlerázás az alacsony üzemeltetési költségekért
- A manuális szűrőlerázás növeli az állandó szűrő működési idejét, és csökkenti a karbantartási erőfeszítéseket.
Mobil rozsdamentes acél tartály
- A behelyezett tartály kényelmesen eltávolítható a vázról és elvihető megsemmisítésre/kiürítéshez.
Három szívómotorral felszerelve
- Erőteljes gép a lehető legmagasabb tisztítási teljesítménnyel egyfázisú hálózatban.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|220 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Légáramlás (l / s/m³ / h)
|222 / 799
|Vákuum (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Tartálytérfogat (l)
|100
|Tartály anyaga
|Rozsdamentes acél
|mért felvett teljesítményt (kW)
|3,6
|Porszívózás típusa
|Elektromos
|Csatlakozás névleges átmérője
|ID 70
|Tartozék névleges átmérője
|ID 50
|Zajszint (dB (A))
|79
|Fő szűrő porosztálya
|M
|Szűrőterület a főszűrő esetében (m²)
|2,2
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|73
|Csomagolási súly (kg)
|73,9
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|1020 x 680 x 1720
Felszereltség
- Főszűrő: Csillagszűrő
- Szállított tartozékok: nem
Videók
Alkalmazási területek
- Nagy mennyiségű szilárd anyag és por esetén