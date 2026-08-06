Ipari porszívó IVM 100/36-3 Oss
Hárommotoros, mobil és robusztus középkategóriás IVM 100/36-3 OSS ipari porszívó finom és durva szilárd anyagokhoz. Elektronikus túltöltésgátlóval szilárd anyagok és porok esetén.
Nagy mennyiségű felszívott anyaghoz, elektronikus túltöltésgátlóval szilárd anyagok és porok számára, strapabíró, robusztus, kompakt és mobil: 3 motoros, középkategóriás IVM 100/36-3 (H) ipari porszívónk finom és durva szilárd anyagok univerzális felszívására ipari környezetben. A megbízható gép egyfázisú üzemben működik, és mindhárom motor külön-külön vezérelhető. Az M porosztályú nagyméretű csillagszűrő könnyen, kényelmesen és megbízhatóan tisztítható a rázókar segítségével. A szűrőtisztítás meghosszabbítja annak élettartamát, így csökkenti a karbantartási ráfordítást. A gép teste és gyűjtőtartálya saválló rozsdamentes acélból készült, a ház pedig ellenálló acélból készült, és nagy kerekekkel rendelkezik a könnyű szállítás érdekében.
Jellemzők és előnyök
Manuális szűrőlerázás az alacsony üzemeltetési költségekért
- A manuális szűrőlerázás növeli az állandó szűrő működési idejét, és csökkenti a karbantartási erőfeszítéseket.
Mobil rozsdamentes acél tartály
- A behelyezett tartály kényelmesen eltávolítható a vázról és elvihető megsemmisítésre/kiürítéshez.
- Az összes tartó szabadon felfüggeszthető a gépre a klip rendszerrel.
Három szívómotorral felszerelve
- Erőteljes gép a lehető legmagasabb tisztítási teljesítménnyel egyfázisú hálózatban.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|220 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Légáramlás (l / s/m³ / h)
|222 / 799
|Vákuum (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Tartálytérfogat (l)
|100
|Tartály anyaga
|Rozsdamentes acél
|mért felvett teljesítményt (kW)
|3,6
|Porszívózás típusa
|Elektromos
|Csatlakozás névleges átmérője
|ID 70
|Tartozék névleges átmérője
|ID 50
|Zajszint (dB (A))
|79
|Fő szűrő porosztálya
|M
|Szűrőterület a főszűrő esetében (m²)
|2,2
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|76
|Csomagolási súly (kg)
|76,9
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|1020 x 680 x 1720
Felszereltség
- Főszűrő: Csillagszűrő
- Szállított tartozékok: nem
- Automatikus leállítás a telítettségi szint elérésekor
Videók
Alkalmazási területek
- Nagy mennyiségű szilárd anyag és por esetén