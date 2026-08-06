Nagy mennyiségű felszívott anyaghoz, elektronikus túltöltésgátlóval szilárd anyagok és porok számára, strapabíró, robusztus, kompakt és mobil: 3 motoros, középkategóriás IVM 100/36-3 (H) ipari porszívónk finom és durva szilárd anyagok univerzális felszívására ipari környezetben. A megbízható gép egyfázisú üzemben működik, és mindhárom motor külön-külön vezérelhető. Az M porosztályú nagyméretű csillagszűrő könnyen, kényelmesen és megbízhatóan tisztítható a rázókar segítségével. A szűrőtisztítás meghosszabbítja annak élettartamát, így csökkenti a karbantartási ráfordítást. A gép teste és gyűjtőtartálya saválló rozsdamentes acélból készült, a ház pedig ellenálló acélból készült, és nagy kerekekkel rendelkezik a könnyű szállítás érdekében.