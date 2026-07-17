A legfeljebb 15 haszongépjárműből álló kis flották tulajdonosai élvezhetik a RBS 6012, azaz a 3~/400 V/50 Hz-es hálózati csatlakozóval, dupla kefés tengellyel és masszív, hegesztett alumínium vázzal rendelkező, kézi működtetésű, egykefés haszongépjárműmosó egyszerű kezelhetőségét és ugyanakkor nagyon hatékony tisztítási eredményeit. A kefe tengelyét önfeszítő lánccal ellátott hajtómotor hajtja, míg a gép kefe keretébe integrált két fúvókacső biztosítja a ”félköpenyes” szegmensekből álló, profilozott polietilén sörtékkel ellátott kefe vízellátását. Az RBS 6012 négy könnyen forgatható kerékkel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a könnyed manőverezést és a járműhöz való pozícionálást. Az akár 10°-os dőlésszögű járműkontúrok is könnyen elérhetők a mosó használatával. A rendszer szerkezete teljesen korrózióálló a kiváló minőségű alkatrészeknek köszönhetően, vegyük példának a rozsdamentes acél állítókereket vagy a speciális poliészter anyagból készült fröccsenésvédőt. A vázon lévő puha távtartó gumigörgők pedig mindenkor biztosítják a járműtől való szükséges távolságot. Az autóbuszok, teherautók vagy akár a nyerges vontatók oldala, eleje és hátulja gyorsan, hatékonyan és kíméletesen tisztítható a szerkezettel.