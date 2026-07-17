Teherautómosó RBS 6012
A haszongépjárművek gyors, mély és kíméletes tisztításához: RBS 6012 egykefés haszongépjárműmosó. Ideális legfeljebb 15 járművel rendelkező flottához, amely például buszokból, teherautókból, vagy csuklós teherautókból áll.
A legfeljebb 15 haszongépjárműből álló kis flották tulajdonosai élvezhetik a RBS 6012, azaz a 3~/400 V/50 Hz-es hálózati csatlakozóval, dupla kefés tengellyel és masszív, hegesztett alumínium vázzal rendelkező, kézi működtetésű, egykefés haszongépjárműmosó egyszerű kezelhetőségét és ugyanakkor nagyon hatékony tisztítási eredményeit. A kefe tengelyét önfeszítő lánccal ellátott hajtómotor hajtja, míg a gép kefe keretébe integrált két fúvókacső biztosítja a ”félköpenyes” szegmensekből álló, profilozott polietilén sörtékkel ellátott kefe vízellátását. Az RBS 6012 négy könnyen forgatható kerékkel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a könnyed manőverezést és a járműhöz való pozícionálást. Az akár 10°-os dőlésszögű járműkontúrok is könnyen elérhetők a mosó használatával. A rendszer szerkezete teljesen korrózióálló a kiváló minőségű alkatrészeknek köszönhetően, vegyük példának a rozsdamentes acél állítókereket vagy a speciális poliészter anyagból készült fröccsenésvédőt. A vázon lévő puha távtartó gumigörgők pedig mindenkor biztosítják a járműtől való szükséges távolságot. Az autóbuszok, teherautók vagy akár a nyerges vontatók oldala, eleje és hátulja gyorsan, hatékonyan és kíméletesen tisztítható a szerkezettel.
Jellemzők és előnyök
Alkalmazkodó kerék.Lehetővé teszi a függőleges kontúrok észlelését és a billentési mechanizmust. Bizonyos járművek 10 ° -ot meghaladó szögű eleje könnyedén elérhető.
Tisztítószer-adagolásSzükség esetén adagolószivattyú segítségével mosószert is hozzáadhat.
Kezelő- és biztonsági fogantyúA kefe forgása a kezelőt nem akadályozza a rendszer előre haladása közben. Ha elengedi a fogantyút, akkor megáll kefe forgása.
Könnyű alumínium kivitel
- Rendkívül ellenálló a külső hatásokkal szemben.
- A félkagyló burkolat megbízhatóan megvédi a kezelőt a felfröccsenő víztől.
Négy görgő és két nyomtávú kerék
- Kiváló manőverezési képesség és jó stabilitás.
- Nagyfokú iránystabilitás járműmosás közben.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Létesítmény magassága (mm)
|3810
|Mosási magasság (mm)
|3645
|Mosóhely-igény (mm)
|4620 x 1700 x 1500
|Fázisok száma (Ph)
|3
|Frekvencia (Hz)
|50
|Tápfeszültség (V)
|400
A csomag tartalma
- Berendezés kapcsolószekrény
- Kerekek, standard magasság
Felszereltség
- Mosókefék száma: 1 Darab(ok)
- Egyedi kefe felszerelés
- Ferde szintező berendezés beállító kerékkel
- Kormánykerekek: 4 Darab(ok)
- Kitámasztó kerekek: 2 Darab(ok)
Alkalmazási területek
- Haszonjárművek kézi vezérlésű, teljes külső tisztításához