Teherautómosó RBS 6012

A haszongépjárművek gyors, mély és kíméletes tisztításához: RBS 6012 egykefés haszongépjárműmosó. Ideális legfeljebb 15 járművel rendelkező flottához, amely például buszokból, teherautókból, vagy csuklós teherautókból áll.

A legfeljebb 15 haszongépjárműből álló kis flották tulajdonosai élvezhetik a RBS 6012, azaz a 3~/400 V/50 Hz-es hálózati csatlakozóval, dupla kefés tengellyel és masszív, hegesztett alumínium vázzal rendelkező, kézi működtetésű, egykefés haszongépjárműmosó egyszerű kezelhetőségét és ugyanakkor nagyon hatékony tisztítási eredményeit. A kefe tengelyét önfeszítő lánccal ellátott hajtómotor hajtja, míg a gép kefe keretébe integrált két fúvókacső biztosítja a ”félköpenyes” szegmensekből álló, profilozott polietilén sörtékkel ellátott kefe vízellátását. Az RBS 6012 négy könnyen forgatható kerékkel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a könnyed manőverezést és a járműhöz való pozícionálást. Az akár 10°-os dőlésszögű járműkontúrok is könnyen elérhetők a mosó használatával. A rendszer szerkezete teljesen korrózióálló a kiváló minőségű alkatrészeknek köszönhetően, vegyük példának a rozsdamentes acél állítókereket vagy a speciális poliészter anyagból készült fröccsenésvédőt. A vázon lévő puha távtartó gumigörgők pedig mindenkor biztosítják a járműtől való szükséges távolságot. Az autóbuszok, teherautók vagy akár a nyerges vontatók oldala, eleje és hátulja gyorsan, hatékonyan és kíméletesen tisztítható a szerkezettel.

Jellemzők és előnyök
Teherautómosó RBS 6012: Alkalmazkodó kerék.
Alkalmazkodó kerék.
Lehetővé teszi a függőleges kontúrok észlelését és a billentési mechanizmust. Bizonyos járművek 10 ° -ot meghaladó szögű eleje könnyedén elérhető.
Teherautómosó RBS 6012: Tisztítószer-adagolás
Tisztítószer-adagolás
Szükség esetén adagolószivattyú segítségével mosószert is hozzáadhat.
Teherautómosó RBS 6012: Kezelő- és biztonsági fogantyú
Kezelő- és biztonsági fogantyú
A kefe forgása a kezelőt nem akadályozza a rendszer előre haladása közben. Ha elengedi a fogantyút, akkor megáll kefe forgása.
Könnyű alumínium kivitel
  • Rendkívül ellenálló a külső hatásokkal szemben.
  • A félkagyló burkolat megbízhatóan megvédi a kezelőt a felfröccsenő víztől.
Négy görgő és két nyomtávú kerék
  • Kiváló manőverezési képesség és jó stabilitás.
  • Nagyfokú iránystabilitás járműmosás közben.
Specifikációk

Műszaki adatok

Létesítmény magassága (mm) 3810
Mosási magasság (mm) 3645
Mosóhely-igény (mm) 4620 x 1700 x 1500
Fázisok száma (Ph) 3
Frekvencia (Hz) 50
Tápfeszültség (V) 400

A csomag tartalma

  • Berendezés kapcsolószekrény
  • Kerekek, standard magasság

Felszereltség

  • Mosókefék száma: 1 Darab(ok)
  • Egyedi kefe felszerelés
  • Ferde szintező berendezés beállító kerékkel
  • Kormánykerekek: 4 Darab(ok)
  • Kitámasztó kerekek: 2 Darab(ok)
Teherautómosó RBS 6012
Alkalmazási területek
  • Haszonjárművek kézi vezérlésű, teljes külső tisztításához
Tisztítószerek