A járműmosási technológia terén szerzett átfogó ismereteink képezték az alapját ennek a kézi működtetésű, 1 kefés mosóberendezésnek a kifejlesztésére (csatlakozás: 3~/400 V/50 Hz), amely a haszongépjárművek, például buszok, nyerges vontatók és teherautók mosásához a tökéletes választás, egészen 4,2 méteres teljes magasságig. Az RBS 6014 nagyon hatékony megoldást jelent a legfeljebb 15 járművel rendelkező flották számára, különösen könnyen kezelhető, és a négy könnyen forgatható görgőjének köszönhetően könnyedén manőverezhető és pozícionálható. Az akár 10°-os dőlésszögű járműkontúrok is könnyen elérhetők a mosóval. A kefe vízellátásához két fúvókacső van beépítve a gép kefe keretébe. Ennek átmérője működés közben kb. 1000 mm, a kefe ”félköpenyes” szegmensekből áll és profilozott polietilén sörtékkel ellátott; a kettős csapágyazású kefe tengelyének meghajtásáról egy hajtómotor gondoskodik egy önfeszítő lánc segítségével. A korrózióálló és robusztus teljes szerkezet hegesztett alumíniumkeretből áll. Egyéb rozsdamentes alkatrészek, mint például egy speciális, átlátszó poliészter anyagból készült fröccsenésgátló vagy egy rozsdamentes acélból készült állítókerék is a nagyfokú hatékonyságot szolgálja.