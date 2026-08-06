Teherautómosó RBS 6014
Kézi működtetésű, 1 kefés RBS 6014 mosóberendezés 3 fázisú 400 V/50 Hz-es hálózati csatlakozással. A haszongépjárművek gyors külső tisztítására. Ideális legfeljebb 15 járműből álló flották számára.
A járműmosási technológia terén szerzett átfogó ismereteink képezték az alapját ennek a kézi működtetésű, 1 kefés mosóberendezésnek a kifejlesztésére (csatlakozás: 3~/400 V/50 Hz), amely a haszongépjárművek, például buszok, nyerges vontatók és teherautók mosásához a tökéletes választás, egészen 4,2 méteres teljes magasságig. Az RBS 6014 nagyon hatékony megoldást jelent a legfeljebb 15 járművel rendelkező flották számára, különösen könnyen kezelhető, és a négy könnyen forgatható görgőjének köszönhetően könnyedén manőverezhető és pozícionálható. Az akár 10°-os dőlésszögű járműkontúrok is könnyen elérhetők a mosóval. A kefe vízellátásához két fúvókacső van beépítve a gép kefe keretébe. Ennek átmérője működés közben kb. 1000 mm, a kefe ”félköpenyes” szegmensekből áll és profilozott polietilén sörtékkel ellátott; a kettős csapágyazású kefe tengelyének meghajtásáról egy hajtómotor gondoskodik egy önfeszítő lánc segítségével. A korrózióálló és robusztus teljes szerkezet hegesztett alumíniumkeretből áll. Egyéb rozsdamentes alkatrészek, mint például egy speciális, átlátszó poliészter anyagból készült fröccsenésgátló vagy egy rozsdamentes acélból készült állítókerék is a nagyfokú hatékonyságot szolgálja.
Jellemzők és előnyök
Alkalmazkodó kerék.Lehetővé teszi a függőleges kontúrok észlelését és a billentési mechanizmust. Bizonyos járművek 10 ° -ot meghaladó szögű eleje könnyedén elérhető.
Tisztítószer-adagolásSzükség esetén adagolószivattyú segítségével mosószert is hozzáadhat.
Kezelő- és biztonsági fogantyúA kefe forgása segíti a kezelőt a rendszer egyszerű előre mozgatása során. Ha elengedi a fogantyút, akkor megáll kefe forgása.
Könnyű alumínium kivitel
- Rendkívül ellenálló a külső hatásokkal szemben.
- A félkagyló burkolat megbízhatóan megvédi a kezelőt a felfröccsenő víztől.
Négy görgő és két nyomtávú kerék
- Kiváló manőverezési képesség és jó stabilitás.
- Nagyfokú iránystabilitás járműmosás közben.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Létesítmény magassága (mm)
|4370
|Mosási magasság (mm)
|4205
|Mosóhely-igény (mm)
|4620 x 1700 x 1500
|Fázisok száma (Ph)
|3
|Frekvencia (Hz)
|50
|Tápfeszültség (V)
|400
A csomag tartalma
- Berendezés kapcsolószekrény
- Kerekek, standard magasság
Felszereltség
- Mosókefék száma: 1 Darab(ok)
- Egyedi kefe felszerelés
- Ferde szintező berendezés beállító kerékkel
- Kormánykerekek: 4 Darab(ok)
- Kitámasztó kerekek: 2 Darab(ok)
Alkalmazási területek
- Haszonjárművek kézi vezérlésű, teljes külső tisztításához