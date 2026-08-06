Teherautómosó RBS 6014

Kézi működtetésű, 1 kefés RBS 6014 mosóberendezés 3 fázisú 400 V/50 Hz-es hálózati csatlakozással. A haszongépjárművek gyors külső tisztítására. Ideális legfeljebb 15 járműből álló flották számára.

A járműmosási technológia terén szerzett átfogó ismereteink képezték az alapját ennek a kézi működtetésű, 1 kefés mosóberendezésnek a kifejlesztésére (csatlakozás: 3~/400 V/50 Hz), amely a haszongépjárművek, például buszok, nyerges vontatók és teherautók mosásához a tökéletes választás, egészen 4,2 méteres teljes magasságig. Az RBS 6014 nagyon hatékony megoldást jelent a legfeljebb 15 járművel rendelkező flották számára, különösen könnyen kezelhető, és a négy könnyen forgatható görgőjének köszönhetően könnyedén manőverezhető és pozícionálható. Az akár 10°-os dőlésszögű járműkontúrok is könnyen elérhetők a mosóval. A kefe vízellátásához két fúvókacső van beépítve a gép kefe keretébe. Ennek átmérője működés közben kb. 1000 mm, a kefe ”félköpenyes” szegmensekből áll és profilozott polietilén sörtékkel ellátott; a kettős csapágyazású kefe tengelyének meghajtásáról egy hajtómotor gondoskodik egy önfeszítő lánc segítségével. A korrózióálló és robusztus teljes szerkezet hegesztett alumíniumkeretből áll. Egyéb rozsdamentes alkatrészek, mint például egy speciális, átlátszó poliészter anyagból készült fröccsenésgátló vagy egy rozsdamentes acélból készült állítókerék is a nagyfokú hatékonyságot szolgálja.

Jellemzők és előnyök
Teherautómosó RBS 6014: Alkalmazkodó kerék.
Alkalmazkodó kerék.
Lehetővé teszi a függőleges kontúrok észlelését és a billentési mechanizmust. Bizonyos járművek 10 ° -ot meghaladó szögű eleje könnyedén elérhető.
Teherautómosó RBS 6014: Tisztítószer-adagolás
Tisztítószer-adagolás
Szükség esetén adagolószivattyú segítségével mosószert is hozzáadhat.
Teherautómosó RBS 6014: Kezelő- és biztonsági fogantyú
Kezelő- és biztonsági fogantyú
A kefe forgása segíti a kezelőt a rendszer egyszerű előre mozgatása során. Ha elengedi a fogantyút, akkor megáll kefe forgása.
Könnyű alumínium kivitel
  • Rendkívül ellenálló a külső hatásokkal szemben.
  • A félkagyló burkolat megbízhatóan megvédi a kezelőt a felfröccsenő víztől.
Négy görgő és két nyomtávú kerék
  • Kiváló manőverezési képesség és jó stabilitás.
  • Nagyfokú iránystabilitás járműmosás közben.
Specifikációk

Műszaki adatok

Létesítmény magassága (mm) 4370
Mosási magasság (mm) 4205
Mosóhely-igény (mm) 4620 x 1700 x 1500
Fázisok száma (Ph) 3
Frekvencia (Hz) 50
Tápfeszültség (V) 400

A csomag tartalma

  • Berendezés kapcsolószekrény
  • Kerekek, standard magasság

Felszereltség

  • Mosókefék száma: 1 Darab(ok)
  • Egyedi kefe felszerelés
  • Ferde szintező berendezés beállító kerékkel
  • Kormánykerekek: 4 Darab(ok)
  • Kitámasztó kerekek: 2 Darab(ok)
Teherautómosó RBS 6014
Alkalmazási területek
  • Haszonjárművek kézi vezérlésű, teljes külső tisztításához
Tisztítószerek