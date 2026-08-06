A haszongépjármű mosórendszer maximális megbízhatósággal, rugalmassággal és optimális tisztítási eredményekkel nyűgöz le – minimális karbantartási igény mellett. Számos helyszínhez alkalmas, és egyedileg igazítható a helyszíni adottságokhoz. A négy állítható mosási magasság, amelyek akár 300 milliméterrel is csökkenthetők 100 mm-es lépésekben, valamint az állítható rendszerszélesség (mindkét oldalon 100 mm-rel csökkentve) lehetővé teszi a járműtípustól és a rendelkezésre álló helytől függő precíz konfigurációt. A nagy teljesítményű nagynyomású tárcsáknak köszönhetően még a domború kontúrú járművek is alaposan megtisztíthatók. A robusztus, tűzihorganyzott acélszerkezet hosszú élettartamot biztosít – még kihívást jelentő körülmények között is. A szíj- és közvetlen hajtások alacsony karbantartási igényű működést biztosítanak kenés nélkül. A rendszer ezért ideális megoldás szállítmányozó cégek, buszüzemeltetők és mindenki számára, akinek hatékony és rugalmas haszongépjármű-tisztításra van szüksége.