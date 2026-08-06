Teherautómosó TB
Haszongépjármű mosórendszer teherautók és buszok hatékony tisztításához. Moduláris felépítésű, rugalmasan adaptálható a különböző helyszíni körülményekhez.
A haszongépjármű mosórendszer maximális megbízhatósággal, rugalmassággal és optimális tisztítási eredményekkel nyűgöz le – minimális karbantartási igény mellett. Számos helyszínhez alkalmas, és egyedileg igazítható a helyszíni adottságokhoz. A négy állítható mosási magasság, amelyek akár 300 milliméterrel is csökkenthetők 100 mm-es lépésekben, valamint az állítható rendszerszélesség (mindkét oldalon 100 mm-rel csökkentve) lehetővé teszi a járműtípustól és a rendelkezésre álló helytől függő precíz konfigurációt. A nagy teljesítményű nagynyomású tárcsáknak köszönhetően még a domború kontúrú járművek is alaposan megtisztíthatók. A robusztus, tűzihorganyzott acélszerkezet hosszú élettartamot biztosít – még kihívást jelentő körülmények között is. A szíj- és közvetlen hajtások alacsony karbantartási igényű működést biztosítanak kenés nélkül. A rendszer ezért ideális megoldás szállítmányozó cégek, buszüzemeltetők és mindenki számára, akinek hatékony és rugalmas haszongépjármű-tisztításra van szüksége.
Jellemzők és előnyök
Szabadalmaztatott oldalsó kefe felfüggesztési rendszerA kefék minden irányban szabadon mozoghatnak. A tengelyek nem hajlanak. Az optimális mosási eredmény érdekében az érintkezési nyomást egyenként a járműhöz igazítják.
Vezérlőegység integrált érintőképernyővelMinden paraméter rugalmas konfigurálása. Testreszabott alkalmazkodás bármilyen járműflottához.
Rugalmas alkalmazkodás bármilyen helyszínhezNégy különböző mosási magasság, amelyek 100 mm-es lépésekben akár 300 mm-rel is csökkenthetők. A rendszer szélessége mindkét oldalon 100 mm-rel csökkenthető.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Mosóhely-igény (mm)
|2800 x 4800 x 5990
|Mosási magasság (mm)
|3600 / 4250 / 4600 / 5050
|Létesítmény magassága (mm)
|4539 / 5189 / 5539 / 5989
|Berendezés magassága fröcskölés elleni védelemmel (mm)
|4597 / 5247 / 5597 / 6047
|Berendezés szélessége fröcskölés elleni védelemmel (mm)
|5000
|Rendszer szélessége forgó oldalkefékkel (mm)
|4830
|Frissvíz-csatlakozás, mennyiség (l/min)
|100
|Frissvíz-csatlakozás, nyomás (bar)
|4 / 6
|Teljesítményfelvétel (kW)
|5,3
|Fázisok száma (Ph)
|3
|Tápfeszültség (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|A szoftverfrissítések elérhetők
|2031-01-01
Felszereltség
- Egyedi kefe felszerelés
- Rugalmas kezelőpanel
Alkalmazási területek
- Haszongépjárművek önműködő külső tisztítása