Teherautómosó TB

Haszongépjármű mosórendszer teherautók és buszok hatékony tisztításához. Moduláris felépítésű, rugalmasan adaptálható a különböző helyszíni körülményekhez.

A haszongépjármű mosórendszer maximális megbízhatósággal, rugalmassággal és optimális tisztítási eredményekkel nyűgöz le – minimális karbantartási igény mellett. Számos helyszínhez alkalmas, és egyedileg igazítható a helyszíni adottságokhoz. A négy állítható mosási magasság, amelyek akár 300 milliméterrel is csökkenthetők 100 mm-es lépésekben, valamint az állítható rendszerszélesség (mindkét oldalon 100 mm-rel csökkentve) lehetővé teszi a járműtípustól és a rendelkezésre álló helytől függő precíz konfigurációt. A nagy teljesítményű nagynyomású tárcsáknak köszönhetően még a domború kontúrú járművek is alaposan megtisztíthatók. A robusztus, tűzihorganyzott acélszerkezet hosszú élettartamot biztosít – még kihívást jelentő körülmények között is. A szíj- és közvetlen hajtások alacsony karbantartási igényű működést biztosítanak kenés nélkül. A rendszer ezért ideális megoldás szállítmányozó cégek, buszüzemeltetők és mindenki számára, akinek hatékony és rugalmas haszongépjármű-tisztításra van szüksége.

Jellemzők és előnyök
Teherautómosó TB: Szabadalmaztatott oldalsó kefe felfüggesztési rendszer
Szabadalmaztatott oldalsó kefe felfüggesztési rendszer
A kefék minden irányban szabadon mozoghatnak. A tengelyek nem hajlanak. Az optimális mosási eredmény érdekében az érintkezési nyomást egyenként a járműhöz igazítják.
Teherautómosó TB: Vezérlőegység integrált érintőképernyővel
Vezérlőegység integrált érintőképernyővel
Minden paraméter rugalmas konfigurálása. Testreszabott alkalmazkodás bármilyen járműflottához.
Teherautómosó TB: Rugalmas alkalmazkodás bármilyen helyszínhez
Rugalmas alkalmazkodás bármilyen helyszínhez
Négy különböző mosási magasság, amelyek 100 mm-es lépésekben akár 300 mm-rel is csökkenthetők. A rendszer szélessége mindkét oldalon 100 mm-rel csökkenthető.
Specifikációk

Műszaki adatok

Mosóhely-igény (mm) 2800 x 4800 x 5990
Mosási magasság (mm) 3600 / 4250 / 4600 / 5050
Létesítmény magassága (mm) 4539 / 5189 / 5539 / 5989
Berendezés magassága fröcskölés elleni védelemmel (mm) 4597 / 5247 / 5597 / 6047
Berendezés szélessége fröcskölés elleni védelemmel (mm) 5000
Rendszer szélessége forgó oldalkefékkel (mm) 4830
Frissvíz-csatlakozás, mennyiség (l/min) 100
Frissvíz-csatlakozás, nyomás (bar) 4 / 6
Teljesítményfelvétel (kW) 5,3
Fázisok száma (Ph) 3
Tápfeszültség (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
A szoftverfrissítések elérhetők 2031-01-01

Felszereltség

  • Egyedi kefe felszerelés
  • Rugalmas kezelőpanel
Teherautómosó TB
Teherautómosó TB
Alkalmazási területek
  • Haszongépjárművek önműködő külső tisztítása
Tisztítószerek