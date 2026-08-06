A Kärcher SB OB kompakt önkiszolgáló egyállásos egységét az ügyfelek egyedi igényei szerint lehet konfigurálni, és a legkisebb helyen is képes járműmosást végezni. A rugalmas egyfülkés megoldás akár hét különböző mosási programot kínál a teljes járműmosáshoz. Egyszerű megjelenítések segítik a beállítások módosítását a vezérlőrendszeren a beépített, kényelmes érintőképernyőn keresztül. Az egyfülkés egység ideális az üres maradék területeken történő használatra, és nagyon alacsony beruházással vonzó többletbevételt generál.