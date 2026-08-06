Érmés magasnyomású tisztító SB OB

A Kärcher SB OB önkiszolgáló egyrekeszes egysége teljes járműmosást tesz lehetővé kis helyen. Kompakt méretének köszönhetően ideális maradék területeken történő használatra.

A Kärcher SB OB kompakt önkiszolgáló egyállásos egységét az ügyfelek egyedi igényei szerint lehet konfigurálni, és a legkisebb helyen is képes járműmosást végezni. A rugalmas egyfülkés megoldás akár hét különböző mosási programot kínál a teljes járműmosáshoz. Egyszerű megjelenítések segítik a beállítások módosítását a vezérlőrendszeren a beépített, kényelmes érintőképernyőn keresztül. Az egyfülkés egység ideális az üres maradék területeken történő használatra, és nagyon alacsony beruházással vonzó többletbevételt generál.

Jellemzők és előnyök
Érmés magasnyomású tisztító SB OB: Akár négy adagolószivattyúval is rendelhető
Akár négy adagolószivattyúval is rendelhető
Akár hét mosási programot biztosít. Teljes járműmosás különböző mosási módokkal. Vonzó többletbevételt generál.
Érmés magasnyomású tisztító SB OB: Harmadik mosóeszköz
Harmadik mosóeszköz
Erős hab és erős felnitisztító hab kiegészítő mosási programként lehetséges. Az intenzív előtisztítás rendkívül jó tisztítási eredményeket biztosít. Magas vevői elégedettséget biztosít.
Érmés magasnyomású tisztító SB OB: Vízlágyítás ozmózissal
Vízlágyítás ozmózissal
Nincs szükség külön szekrényre. Nagyon alacsony helyigény.
A beállítások gyorsan és egyszerűen elvégezhetők az érintőképernyőn keresztül
  • Intuitív kezelés egyszerű vizualizációval.
Specifikációk

Műszaki adatok

Munkanyomás (bar) 100 - 120
Fázisok száma (Ph) 3
Tápfeszültség (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Átfolyási sebesség (l / h) 500
A szoftverfrissítések elérhetők 2031-01-01

Felszereltség

  • Önkiszolgáló mosóhelyek: 1
  • Mosóprogramok: 7 Darab(ok)

Videók

Alkalmazási területek
  • Önkiszolgáló járműmosás a legkisebb helyeken is