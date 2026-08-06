Érmés magasnyomású tisztító SB OB
A Kärcher SB OB önkiszolgáló egyrekeszes egysége teljes járműmosást tesz lehetővé kis helyen. Kompakt méretének köszönhetően ideális maradék területeken történő használatra.
A Kärcher SB OB kompakt önkiszolgáló egyállásos egységét az ügyfelek egyedi igényei szerint lehet konfigurálni, és a legkisebb helyen is képes járműmosást végezni. A rugalmas egyfülkés megoldás akár hét különböző mosási programot kínál a teljes járműmosáshoz. Egyszerű megjelenítések segítik a beállítások módosítását a vezérlőrendszeren a beépített, kényelmes érintőképernyőn keresztül. Az egyfülkés egység ideális az üres maradék területeken történő használatra, és nagyon alacsony beruházással vonzó többletbevételt generál.
Jellemzők és előnyök
Akár négy adagolószivattyúval is rendelhetőAkár hét mosási programot biztosít. Teljes járműmosás különböző mosási módokkal. Vonzó többletbevételt generál.
Harmadik mosóeszközErős hab és erős felnitisztító hab kiegészítő mosási programként lehetséges. Az intenzív előtisztítás rendkívül jó tisztítási eredményeket biztosít. Magas vevői elégedettséget biztosít.
Vízlágyítás ozmózissalNincs szükség külön szekrényre. Nagyon alacsony helyigény.
A beállítások gyorsan és egyszerűen elvégezhetők az érintőképernyőn keresztül
- Intuitív kezelés egyszerű vizualizációval.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Munkanyomás (bar)
|100 - 120
|Fázisok száma (Ph)
|3
|Tápfeszültség (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Átfolyási sebesség (l / h)
|500
|A szoftverfrissítések elérhetők
|2031-01-01
Felszereltség
- Önkiszolgáló mosóhelyek: 1
- Mosóprogramok: 7 Darab(ok)
Videók
Alkalmazási területek
- Önkiszolgáló járműmosás a legkisebb helyeken is