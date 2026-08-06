Forecourt egység AT Fp levegőtorony
AT levegőtorony Fp fagyvédett és télálló gumiabroncs-nyomásmérő. Benzinkúti berendezés a gumiabroncsnyomás precíz és megbízható ellenőrzéséhez és beállításához akár 8 bar nyomásig.
Az ügyfelek többsége a gumiabroncs nyomását járműmosás után általában ellenőrzi. Az AT levegőtorony Fp-vel, a Kärchernek ezzel a fagyásgátló gumiabroncs-nyomásmérőjével fontos szolgáltatást kínálhat ügyfeleinek, és ösztönözheti őket a visszatérésre. Benzinkúti berendezésünk olyan lenyűgöző funkciókat kínál, mint például az elektronikus érmeelfogadó, amely érmét és zsetont egyaránt elfogad, és könnyen programozható az Ön egyedi igényeinek megfelelően. A berendezés működési ideje egyedileg is beállítható a maximális 7 percig. A beállított gumiabroncsnyomás (8 barig) mindig megjelenik egy digitális kijelzőn.
Jellemzők és előnyök
Digitális nyomáskijelző 8 barigA megfelelő gumiabroncs-nyomás precíz beállítása. Az egyszerű és kényelmes kezelés visszatérő vásárlókat generál.
Elektronikus érmeelfogadóEgyedi és egyszerű programozhatóság. Különféle érmék és zsetonok használata egyetlen érmeelfogadóval.
Programozható működési időA működési idő korlátlanul beállítható a maximális 7 percig. A helyi feltételeknek megfelelő egyedi beállításért.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Védelmi osztály
|IP44
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|230
|Frekvencia (Hz)
|50
|Felvételi teljesítmény (kW)
|0,45
Alkalmazási területek
- Air Tower levegőtorony fagyvédelemmel a gumiabroncs-nyomás ellenőrzésére és szükség szerinti beállítására.