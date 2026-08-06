Az ügyfelek többsége a gumiabroncs nyomását járműmosás után általában ellenőrzi. Az AT levegőtorony Fp-vel, a Kärchernek ezzel a fagyásgátló gumiabroncs-nyomásmérőjével fontos szolgáltatást kínálhat ügyfeleinek, és ösztönözheti őket a visszatérésre. Benzinkúti berendezésünk olyan lenyűgöző funkciókat kínál, mint például az elektronikus érmeelfogadó, amely érmét és zsetont egyaránt elfogad, és könnyen programozható az Ön egyedi igényeinek megfelelően. A berendezés működési ideje egyedileg is beállítható a maximális 7 percig. A beállított gumiabroncsnyomás (8 barig) mindig megjelenik egy digitális kijelzőn.