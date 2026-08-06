Forecourt egység AT Fp levegőtorony

AT levegőtorony Fp fagyvédett és télálló gumiabroncs-nyomásmérő. Benzinkúti berendezés a gumiabroncsnyomás precíz és megbízható ellenőrzéséhez és beállításához akár 8 bar nyomásig.

Az ügyfelek többsége a gumiabroncs nyomását járműmosás után általában ellenőrzi. Az AT levegőtorony Fp-vel, a Kärchernek ezzel a fagyásgátló gumiabroncs-nyomásmérőjével fontos szolgáltatást kínálhat ügyfeleinek, és ösztönözheti őket a visszatérésre. Benzinkúti berendezésünk olyan lenyűgöző funkciókat kínál, mint például az elektronikus érmeelfogadó, amely érmét és zsetont egyaránt elfogad, és könnyen programozható az Ön egyedi igényeinek megfelelően. A berendezés működési ideje egyedileg is beállítható a maximális 7 percig. A beállított gumiabroncsnyomás (8 barig) mindig megjelenik egy digitális kijelzőn.

Jellemzők és előnyök
Forecourt egység AT Fp levegőtorony: Digitális nyomáskijelző 8 barig
Digitális nyomáskijelző 8 barig
A megfelelő gumiabroncs-nyomás precíz beállítása. Az egyszerű és kényelmes kezelés visszatérő vásárlókat generál.
Forecourt egység AT Fp levegőtorony: Elektronikus érmeelfogadó
Elektronikus érmeelfogadó
Egyedi és egyszerű programozhatóság. Különféle érmék és zsetonok használata egyetlen érmeelfogadóval.
Forecourt egység AT Fp levegőtorony: Programozható működési idő
Programozható működési idő
A működési idő korlátlanul beállítható a maximális 7 percig. A helyi feltételeknek megfelelő egyedi beállításért.
Specifikációk

Műszaki adatok

Védelmi osztály IP44
Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 230
Frekvencia (Hz) 50
Felvételi teljesítmény (kW) 0,45
Alkalmazási területek
  • Air Tower levegőtorony fagyvédelemmel a gumiabroncs-nyomás ellenőrzésére és szükség szerinti beállítására.