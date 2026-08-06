Forecourt egység Levegőtorony

A gumiabroncsnyomás kényelmes és egyszerű ellenőrzéséhez és beállításához: AT Levegőtorony a Kärcher benzinkúti kínálatából, amellyel Ön növelheti telephelye vonzerejét.

A Kärcher benzinkúti berendezéseivel további szolgáltatásokat kínálhat ügyfeleinek, növelve ezzel telephelye vonzerejét. Az AT levegőtorony, amellyel kényelmesen ellenőrizhető és beállítható a megfelelő gumiabroncs-nyomás (8 barig), könnyen és egyedileg programozható elektronikus érmeelfogadóval rendelkezik. Lehetővé teszi különböző érmék és zsetonok használatát, valamint a működési idő is szabadon programozható. A maximális 7 percig bármilyen működési idő beállítható, és személyre szabott beállításokkal élhet igényeinek és telephelye helyi adottságainak megfelelően.

Jellemzők és előnyök
Forecourt egység Levegőtorony: Digitális nyomáskijelző 8 barig
Digitális nyomáskijelző 8 barig
A megfelelő gumiabroncs-nyomás precíz beállítása. Az egyszerű és kényelmes kezelés visszatérő vásárlókat generál.
Forecourt egység Levegőtorony: Elektronikus érmeelfogadó
Elektronikus érmeelfogadó
Egyedi és egyszerű programozhatóság. Különféle érmék és zsetonok használata egyetlen érmeelfogadóval.
Forecourt egység Levegőtorony: Programozható működési idő
Programozható működési idő
A működési idő korlátlanul beállítható a maximális 7 percig. A helyi feltételeknek megfelelő egyedi beállításért.
Specifikációk

Műszaki adatok

Védelmi osztály IP44
Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 230
Frekvencia (Hz) 50
Felvételi teljesítmény (kW) 0,45
Alkalmazási területek
  • Air Tower levegőtorony a gumiabroncs-nyomás ellenőrzésére és szükség szerinti beállítására.