A Kärcher benzinkúti berendezéseivel további szolgáltatásokat kínálhat ügyfeleinek, növelve ezzel telephelye vonzerejét. Az AT levegőtorony, amellyel kényelmesen ellenőrizhető és beállítható a megfelelő gumiabroncs-nyomás (8 barig), könnyen és egyedileg programozható elektronikus érmeelfogadóval rendelkezik. Lehetővé teszi különböző érmék és zsetonok használatát, valamint a működési idő is szabadon programozható. A maximális 7 percig bármilyen működési idő beállítható, és személyre szabott beállításokkal élhet igényeinek és telephelye helyi adottságainak megfelelően.