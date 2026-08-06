Forecourt egység Levegőtorony
A gumiabroncsnyomás kényelmes és egyszerű ellenőrzéséhez és beállításához: AT Levegőtorony a Kärcher benzinkúti kínálatából, amellyel Ön növelheti telephelye vonzerejét.
A Kärcher benzinkúti berendezéseivel további szolgáltatásokat kínálhat ügyfeleinek, növelve ezzel telephelye vonzerejét. Az AT levegőtorony, amellyel kényelmesen ellenőrizhető és beállítható a megfelelő gumiabroncs-nyomás (8 barig), könnyen és egyedileg programozható elektronikus érmeelfogadóval rendelkezik. Lehetővé teszi különböző érmék és zsetonok használatát, valamint a működési idő is szabadon programozható. A maximális 7 percig bármilyen működési idő beállítható, és személyre szabott beállításokkal élhet igényeinek és telephelye helyi adottságainak megfelelően.
Jellemzők és előnyök
Digitális nyomáskijelző 8 barigA megfelelő gumiabroncs-nyomás precíz beállítása. Az egyszerű és kényelmes kezelés visszatérő vásárlókat generál.
Elektronikus érmeelfogadóEgyedi és egyszerű programozhatóság. Különféle érmék és zsetonok használata egyetlen érmeelfogadóval.
Programozható működési időA működési idő korlátlanul beállítható a maximális 7 percig. A helyi feltételeknek megfelelő egyedi beállításért.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Védelmi osztály
|IP44
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|230
|Frekvencia (Hz)
|50
|Felvételi teljesítmény (kW)
|0,45
Alkalmazási területek
- Air Tower levegőtorony a gumiabroncs-nyomás ellenőrzésére és szükség szerinti beállítására.