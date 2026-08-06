Az Air Water Tower AWT levegőtoronnyal két ügyféligény is kiszolgálható. Először is kényelmes és könnyen kezelhető gumiabroncs-nyomásmérést biztosít, amely képes beállítani a gumiabroncsok nyomását 8 barra. Másodsorban a beépített vízadagoló bármikor tiszta vizet bocsát rendelkezésre, például a szélvédő tisztításához szükséges tartály újratöltéséhez. Ennek egyik előnye a visszatérő ügyfelek, akik elégedettek a szolgáltatással, a másik a rendezett telephely, mivel az öntözőkannák és hasonló tartályok már a múlté. A benzinkúti kínálatunkból ez a készülék elektronikus pénzérme-elfogadóval rendelkezik, amely könnyen és egyedileg programozható, és különféle érmékkel és zsetonokkal használható. A futási idő bármekkorára beállítható a maximális 7 percig.