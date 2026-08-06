Forecourt egység Levegőtorony (AWT)
Gumiabroncsnyomás-mérő és vízadagoló egyben: az Air Water Tower AWT levegőtorony a benzinkúti kínálatból beállítja a gumiabroncs-nyomást, és egyszerűen és kényelmesen feltölti a szélvédőmosó-tartályokat.
Az Air Water Tower AWT levegőtoronnyal két ügyféligény is kiszolgálható. Először is kényelmes és könnyen kezelhető gumiabroncs-nyomásmérést biztosít, amely képes beállítani a gumiabroncsok nyomását 8 barra. Másodsorban a beépített vízadagoló bármikor tiszta vizet bocsát rendelkezésre, például a szélvédő tisztításához szükséges tartály újratöltéséhez. Ennek egyik előnye a visszatérő ügyfelek, akik elégedettek a szolgáltatással, a másik a rendezett telephely, mivel az öntözőkannák és hasonló tartályok már a múlté. A benzinkúti kínálatunkból ez a készülék elektronikus pénzérme-elfogadóval rendelkezik, amely könnyen és egyedileg programozható, és különféle érmékkel és zsetonokkal használható. A futási idő bármekkorára beállítható a maximális 7 percig.
Jellemzők és előnyök
Beépített vízadagolóKényelmes és egyszerű vízeltávolítás. A telephely rendezett marad, mivel nincs szükség öntözőkannákra és hasonló tárolókra.
Elektronikus érmeelfogadóEgyedi és egyszerű programozhatóság. Különféle érmék és zsetonok használata egyetlen érmeelfogadóval.
Programozható működési időA működési idő korlátlanul beállítható a maximális 7 percig. A helyi feltételeknek megfelelő egyedi beállításért.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Védelmi osztály
|IP44
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|230
|Frekvencia (Hz)
|50
|Felvételi teljesítmény (kW)
|0,45
Alkalmazási területek
- Air Water Tower levegőtorony az egyszerű gumiabroncsnyomás-beállításért, beépített vízadagolóval