Forecourt egység Levegőtorony (AWT)

Gumiabroncsnyomás-mérő és vízadagoló egyben: az Air Water Tower AWT levegőtorony a benzinkúti kínálatból beállítja a gumiabroncs-nyomást, és egyszerűen és kényelmesen feltölti a szélvédőmosó-tartályokat.

Az Air Water Tower AWT levegőtoronnyal két ügyféligény is kiszolgálható. Először is kényelmes és könnyen kezelhető gumiabroncs-nyomásmérést biztosít, amely képes beállítani a gumiabroncsok nyomását 8 barra. Másodsorban a beépített vízadagoló bármikor tiszta vizet bocsát rendelkezésre, például a szélvédő tisztításához szükséges tartály újratöltéséhez. Ennek egyik előnye a visszatérő ügyfelek, akik elégedettek a szolgáltatással, a másik a rendezett telephely, mivel az öntözőkannák és hasonló tartályok már a múlté. A benzinkúti kínálatunkból ez a készülék elektronikus pénzérme-elfogadóval rendelkezik, amely könnyen és egyedileg programozható, és különféle érmékkel és zsetonokkal használható. A futási idő bármekkorára beállítható a maximális 7 percig.

Jellemzők és előnyök
Forecourt egység Levegőtorony (AWT): Beépített vízadagoló
Beépített vízadagoló
Kényelmes és egyszerű vízeltávolítás. A telephely rendezett marad, mivel nincs szükség öntözőkannákra és hasonló tárolókra.
Forecourt egység Levegőtorony (AWT): Elektronikus érmeelfogadó
Elektronikus érmeelfogadó
Egyedi és egyszerű programozhatóság. Különféle érmék és zsetonok használata egyetlen érmeelfogadóval.
Forecourt egység Levegőtorony (AWT): Programozható működési idő
Programozható működési idő
A működési idő korlátlanul beállítható a maximális 7 percig. A helyi feltételeknek megfelelő egyedi beállításért.
Specifikációk

Műszaki adatok

Védelmi osztály IP44
Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 230
Frekvencia (Hz) 50
Felvételi teljesítmény (kW) 0,45
Alkalmazási területek
  • Air Water Tower levegőtorony az egyszerű gumiabroncsnyomás-beállításért, beépített vízadagolóval