Forecourt egység Levegőtorony (Fp)

Téli használatra is alkalmas: a fagymentesített Air Water Tower Fp levegőtorony precíz gumiabroncsnyomás-mérő és kényelmes vízadagoló egyetlen benzinkúti berendezésben.

A Kärcher benzinkúti kínálatának Air Water Tower AWK Fp levegőtoronnyal a rendezetlen telephely már a múlté. Nincsenek az útban gumiabroncsnyomás-mérők, öntözőkannák vagy hasonló tartályok. Ehelyett az AWT Fp gumiabroncs-nyomásmérő és vízadagoló egyetlen helytakarékos berendezésben. A gumiabroncsok nyomása 8 barig könnyedén ellenőrizhető és beállítható. A beépített vízadagoló tiszta vizet szállít például a szélvédő tisztítására szolgáló víztartályba, miközben egy hasonlóan beépített fagyvédelmi funkció gondoskodik a mindig megbízható működésről, még a téli hideg napokon is. Az elektronikus érmeelfogadó érmét és zsetont egyaránt elfogad, és könnyen programozható az Ön egyedi igényeinek megfelelően. A berendezés futási ideje bármekkorára beállítható a maximális 7 percig.

Jellemzők és előnyök
Forecourt egység Levegőtorony (Fp): Beépített vízadagoló
Beépített vízadagoló
Kényelmes és egyszerű vízeltávolítás. A telephely rendezett marad, mivel nincs szükség öntözőkannákra és hasonló tárolókra.
Forecourt egység Levegőtorony (Fp): Elektronikus érmeelfogadó
Elektronikus érmeelfogadó
Egyedi és egyszerű programozhatóság. Különféle érmék és zsetonok használata egyetlen érmeelfogadóval.
Forecourt egység Levegőtorony (Fp): Programozható működési idő
Programozható működési idő
A működési idő korlátlanul beállítható a maximális 7 percig. A helyi feltételeknek megfelelő egyedi beállításért.
Specifikációk

Műszaki adatok

Védelmi osztály IP44
Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 230
Frekvencia (Hz) 50
Felvételi teljesítmény (kW) 0,45
Alkalmazási területek
  • Fagyvédelemmel ellátott Air Water Tower levegőtorony az egyszerű gumiabroncsnyomás-beállításért, beépített vízadagolóval