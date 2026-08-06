Forecourt egység Levegőtorony (Fp)
Téli használatra is alkalmas: a fagymentesített Air Water Tower Fp levegőtorony precíz gumiabroncsnyomás-mérő és kényelmes vízadagoló egyetlen benzinkúti berendezésben.
A Kärcher benzinkúti kínálatának Air Water Tower AWK Fp levegőtoronnyal a rendezetlen telephely már a múlté. Nincsenek az útban gumiabroncsnyomás-mérők, öntözőkannák vagy hasonló tartályok. Ehelyett az AWT Fp gumiabroncs-nyomásmérő és vízadagoló egyetlen helytakarékos berendezésben. A gumiabroncsok nyomása 8 barig könnyedén ellenőrizhető és beállítható. A beépített vízadagoló tiszta vizet szállít például a szélvédő tisztítására szolgáló víztartályba, miközben egy hasonlóan beépített fagyvédelmi funkció gondoskodik a mindig megbízható működésről, még a téli hideg napokon is. Az elektronikus érmeelfogadó érmét és zsetont egyaránt elfogad, és könnyen programozható az Ön egyedi igényeinek megfelelően. A berendezés futási ideje bármekkorára beállítható a maximális 7 percig.
Jellemzők és előnyök
Beépített vízadagolóKényelmes és egyszerű vízeltávolítás. A telephely rendezett marad, mivel nincs szükség öntözőkannákra és hasonló tárolókra.
Elektronikus érmeelfogadóEgyedi és egyszerű programozhatóság. Különféle érmék és zsetonok használata egyetlen érmeelfogadóval.
Programozható működési időA működési idő korlátlanul beállítható a maximális 7 percig. A helyi feltételeknek megfelelő egyedi beállításért.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Védelmi osztály
|IP44
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|230
|Frekvencia (Hz)
|50
|Felvételi teljesítmény (kW)
|0,45
Alkalmazási területek
- Fagyvédelemmel ellátott Air Water Tower levegőtorony az egyszerű gumiabroncsnyomás-beállításért, beépített vízadagolóval