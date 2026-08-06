A Kärcher benzinkúti kínálatának Air Water Tower AWK Fp levegőtoronnyal a rendezetlen telephely már a múlté. Nincsenek az útban gumiabroncsnyomás-mérők, öntözőkannák vagy hasonló tartályok. Ehelyett az AWT Fp gumiabroncs-nyomásmérő és vízadagoló egyetlen helytakarékos berendezésben. A gumiabroncsok nyomása 8 barig könnyedén ellenőrizhető és beállítható. A beépített vízadagoló tiszta vizet szállít például a szélvédő tisztítására szolgáló víztartályba, miközben egy hasonlóan beépített fagyvédelmi funkció gondoskodik a mindig megbízható működésről, még a téli hideg napokon is. Az elektronikus érmeelfogadó érmét és zsetont egyaránt elfogad, és könnyen programozható az Ön egyedi igényeinek megfelelően. A berendezés futási ideje bármekkorára beállítható a maximális 7 percig.