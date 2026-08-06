Forecourt egység M 80
Ki mondta, hogy a takarításnak unalmasnak kell lennie? A szőnyegtisztító alaposan megtisztítja akár 80 cm széles szőnyegeket is víz nélkül.
Erős keféinek és vízmentes használatának köszönhetően a szőnyegtisztító gyengéden, mégis hatékonyan távolítja el az autószőnyegekben felhalmozódott szennyeződéseket. A hagyományos gépekhez képest a tisztító extra széles adagolónyílással rendelkezik, amely akár 80 centiméter széles szőnyegeket is képes befogadni. A futási idő szabadon állítható, maximum 10 percig. Az elektronikus érmebefogadó gyorsan és az alkalmazásnak megfelelően programozható különböző érmékkel és zsetonokkal. Az opcionálisan elérhető szőnyegtartó kényelmesebbé teszi a tisztítást, míg az opcionális esővédő minimalizálja a gépbe jutó esővíz mennyiségét. Ez a termék biztosan lenyűgözi ügyfeleit és fokozza telephelye vonzerejét!
Jellemzők és előnyök
Erős kefékGyors és alapos szőnyegtisztítás minden autómosó ügyfél számára.
Széles beillesztési tengelyAkár 80 cm széles autószőnyegek hatékony tisztítására.
Elektronikus érmeelfogadóEgyedi és egyszerű programozhatóság. Különböző típusú érméket és zsetonokat fogad el.
Programozható működési idő
- A működési idő korlátlanul beállítható a maximális 10 percig.
- A helyi feltételeknek megfelelő egyedi beállításért.
A szőnyegek elölről adagolhatók
- A szennyeződés nem tapad meg a gépen.
- Tiszta megjelenés.
Szennyeződéstölcsér
- A szennyeződés azonnal egy szeméttárolóba hullik.
- Mindig tiszta autószőnyegeket garantál.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Védelmi osztály
|IP44
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|230
|Frekvencia (Hz)
|50
Alkalmazási területek
- Vízmentes szőnyegtisztítás benzinkutaknál és önkiszolgáló autómosókban.