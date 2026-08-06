Erős keféinek és vízmentes használatának köszönhetően a szőnyegtisztító gyengéden, mégis hatékonyan távolítja el az autószőnyegekben felhalmozódott szennyeződéseket. A hagyományos gépekhez képest a tisztító extra széles adagolónyílással rendelkezik, amely akár 80 centiméter széles szőnyegeket is képes befogadni. A működési idő szabadon állítható, maximum 10 percig. Az elektronikus érmebefogadó gyorsan és az alkalmazásnak megfelelően programozható különböző érmékkel és zsetonokkal. Az opcionálisan elérhető szőnyegtartó kényelmesebbé teszi a tisztítást, míg az opcionális esővédő minimalizálja a gépbe jutó esővíz mennyiségét. Ez a termék biztosan lenyűgözi ügyfeleit és fokozza telephelye vonzerejét!