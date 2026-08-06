Forecourt egység M 80 Sm
Tisztítás gombnyomásra: A szőnyegtisztító alaposan megtisztítja az akár 80 cm széles szőnyegeket víz nélkül.
Erős keféinek és vízmentes használatának köszönhetően a szőnyegtisztító gyengéden, mégis hatékonyan távolítja el az autószőnyegekben felhalmozódott szennyeződéseket. A hagyományos gépekhez képest a tisztító extra széles adagolónyílással rendelkezik, amely akár 80 centiméter széles szőnyegeket is képes befogadni. A működési idő szabadon állítható, maximum 10 percre. A gép egy indítógomb megnyomásával indítható. Az opcionálisan kapható szőnyegtartó kényelmesebbé teszi a tisztítást, míg az opcionális esővédő minimalizálja a gépbe jutó esővíz mennyiségét. Ez a termék biztosan lenyűgözi ügyfeleit és fokozza telephelye vonzerejét!
Jellemzők és előnyök
Erős kefékGyors és alapos szőnyegtisztítás minden autómosó ügyfél számára.
Széles beillesztési tengelyAkár 80 cm széles autószőnyegek hatékony tisztítására.
Praktikus Start gombIngyenes kiegészítő szolgáltatás mosóállomásunk ügyfeleinek vagy saját igényeinek kielégítésére.
Programozható működési idő
- A működési idő korlátlanul beállítható a maximális 10 percig.
- A helyi feltételeknek megfelelő egyedi beállításért.
Szennyeződéstölcsér
- A szennyeződés azonnal egy szeméttárolóba hullik.
- Mindig tiszta autószőnyegeket garantál.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Védelmi osztály
|IP44
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|230
|Frekvencia (Hz)
|50
Alkalmazási területek
- Igény szerinti vízmentes szőnyegtisztítás benzinkutakon és önkiszolgáló mosókon