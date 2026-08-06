Forecourt egység M 80 Sm

Tisztítás gombnyomásra: A szőnyegtisztító alaposan megtisztítja az akár 80 cm széles szőnyegeket víz nélkül.

Erős keféinek és vízmentes használatának köszönhetően a szőnyegtisztító gyengéden, mégis hatékonyan távolítja el az autószőnyegekben felhalmozódott szennyeződéseket. A hagyományos gépekhez képest a tisztító extra széles adagolónyílással rendelkezik, amely akár 80 centiméter széles szőnyegeket is képes befogadni. A működési idő szabadon állítható, maximum 10 percre. A gép egy indítógomb megnyomásával indítható. Az opcionálisan kapható szőnyegtartó kényelmesebbé teszi a tisztítást, míg az opcionális esővédő minimalizálja a gépbe jutó esővíz mennyiségét. Ez a termék biztosan lenyűgözi ügyfeleit és fokozza telephelye vonzerejét!

Jellemzők és előnyök
Forecourt egység M 80 Sm: Erős kefék
Erős kefék
Gyors és alapos szőnyegtisztítás minden autómosó ügyfél számára.
Forecourt egység M 80 Sm: Széles beillesztési tengely
Széles beillesztési tengely
Akár 80 cm széles autószőnyegek hatékony tisztítására.
Forecourt egység M 80 Sm: Praktikus Start gomb
Praktikus Start gomb
Ingyenes kiegészítő szolgáltatás mosóállomásunk ügyfeleinek vagy saját igényeinek kielégítésére.
Programozható működési idő
  • A működési idő korlátlanul beállítható a maximális 10 percig.
  • A helyi feltételeknek megfelelő egyedi beállításért.
Szennyeződéstölcsér
  • A szennyeződés azonnal egy szeméttárolóba hullik.
  • Mindig tiszta autószőnyegeket garantál.
Specifikációk

Műszaki adatok

Védelmi osztály IP44
Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 230
Frekvencia (Hz) 50
Alkalmazási területek
  • Igény szerinti vízmentes szőnyegtisztítás benzinkutakon és önkiszolgáló mosókon
Tartozékok