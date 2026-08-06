Forecourt egység Parfüm torony
Parfüm torony PT illatanyag-permetező a Kärchertől. Benzinkúti berendezés a járművekben előforduló kellemetlen szagok egyszerű és tartós semlegesítéséhez.
A Parfüm torony PT illatanyag-permetezőhöz négyféle illatanyag választható, hogy gyorsan és hatékonyan semlegesítse a kellemetlen szagokat, például a dohányfüstöt a járművekben. Az illatanyagok kiválasztásánál arra törekedtünk, hogy széles kínálatot tudjunk nyújtani annak érdekében, hogy minél több ügyfelet tudjunk kiszolgálni. Az illatanyagok nem szándékos összekeverését a technológia nem teszi lehetővé. Az elektronikus érmeelfogadó, csakúgy, mint a működési idő, programozható, és gyorsan és egyszerűen beállítható az egyéni igényeknek megfelelően. Az elektronikus érmeelfogadó mind érmék, mind zsetonok számára alkalmas, és a működési időhöz hasonlóan (amely a maximális 7 percig tetszőlegesen beállítható) egyszerűen és gyorsan beállítható az egyéni igényeknek megfelelően.
Jellemzők és előnyök
Négy különböző illatanyag választhatóA különböző illatok nem keverednek. Minden ízlés számára megfelelő, tiszta illatanyagok.
Elektronikus érmeelfogadóEgyedi és egyszerű programozhatóság. Különféle érmék és zsetonok használata egyetlen érmeelfogadóval.
Programozható működési időA működési idő korlátlanul beállítható a maximális 7 percig. A helyi feltételeknek megfelelő egyedi beállításért.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Védelmi osztály
|IP44
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|230
|Frekvencia (Hz)
|50
|Felvételi teljesítmény (kW)
|0,3
|Fogyasztás Illatanyag-víz keverék (ml/perc)
|50
Alkalmazási területek
- Parfüm torony a gépjármű belsejében lévő szagok semlegesítéséért