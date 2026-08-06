Forecourt egység Parfüm torony

Parfüm torony PT illatanyag-permetező a Kärchertől. Benzinkúti berendezés a járművekben előforduló kellemetlen szagok egyszerű és tartós semlegesítéséhez.

A Parfüm torony PT illatanyag-permetezőhöz négyféle illatanyag választható, hogy gyorsan és hatékonyan semlegesítse a kellemetlen szagokat, például a dohányfüstöt a járművekben. Az illatanyagok kiválasztásánál arra törekedtünk, hogy széles kínálatot tudjunk nyújtani annak érdekében, hogy minél több ügyfelet tudjunk kiszolgálni. Az illatanyagok nem szándékos összekeverését a technológia nem teszi lehetővé. Az elektronikus érmeelfogadó, csakúgy, mint a működési idő, programozható, és gyorsan és egyszerűen beállítható az egyéni igényeknek megfelelően. Az elektronikus érmeelfogadó mind érmék, mind zsetonok számára alkalmas, és a működési időhöz hasonlóan (amely a maximális 7 percig tetszőlegesen beállítható) egyszerűen és gyorsan beállítható az egyéni igényeknek megfelelően.

Jellemzők és előnyök
Forecourt egység Parfüm torony: Négy különböző illatanyag választható
Négy különböző illatanyag választható
A különböző illatok nem keverednek. Minden ízlés számára megfelelő, tiszta illatanyagok.
Forecourt egység Parfüm torony: Elektronikus érmeelfogadó
Elektronikus érmeelfogadó
Egyedi és egyszerű programozhatóság. Különféle érmék és zsetonok használata egyetlen érmeelfogadóval.
Forecourt egység Parfüm torony: Programozható működési idő
Programozható működési idő
A működési idő korlátlanul beállítható a maximális 7 percig. A helyi feltételeknek megfelelő egyedi beállításért.
Specifikációk

Műszaki adatok

Védelmi osztály IP44
Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 230
Frekvencia (Hz) 50
Felvételi teljesítmény (kW) 0,3
Fogyasztás Illatanyag-víz keverék (ml/perc) 50
Alkalmazási területek
  • Parfüm torony a gépjármű belsejében lévő szagok semlegesítéséért