A Parfüm torony PT illatanyag-permetezőhöz négyféle illatanyag választható, hogy gyorsan és hatékonyan semlegesítse a kellemetlen szagokat, például a dohányfüstöt a járművekben. Az illatanyagok kiválasztásánál arra törekedtünk, hogy széles kínálatot tudjunk nyújtani annak érdekében, hogy minél több ügyfelet tudjunk kiszolgálni. Az illatanyagok nem szándékos összekeverését a technológia nem teszi lehetővé. Az elektronikus érmeelfogadó, csakúgy, mint a működési idő, programozható, és gyorsan és egyszerűen beállítható az egyéni igényeknek megfelelően. Az elektronikus érmeelfogadó mind érmék, mind zsetonok számára alkalmas, és a működési időhöz hasonlóan (amely a maximális 7 percig tetszőlegesen beállítható) egyszerűen és gyorsan beállítható az egyéni igényeknek megfelelően.