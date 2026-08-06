Forecourt egység Parfüm torony hőszigeteléssel
Fagyvédelemmel: a télálló Parfüm torony PT Fp illatosító permetezője a benzinkúti kínálatból gyorsan és hatékonyan semlegesíti a kellemetlen szagokat a járművekben.
Számos oka lehet annak, hogy miért alakulnak ki kellemetlen szagok a járművek belsejében, akár dohányzás, akár az, hogy a család kutyája megfürdött a tóban. A fagyvédett és télálló Parfüm torony PT Fp illatanyag-permetezővel az Ön ügyfelei gyorsan és egyszerűen semlegesíthetik ezeket a kellemetlen szagokat. Ízlésüknek megfelelően négy különböző illat közül választhatnak anélkül, hogy ez a négy keveredne egymással. A készülék működési ideje tetszőlegesen állítható be a maximális 7 percig. Még az érméket és zsetonokat felismerő elektronikus érmeelfogadó egyedi programozása is rendkívül gyorsan és egyszerűen konfigurálható.
Jellemzők és előnyök
Négy különböző illatanyag választhatóA különböző illatok nem keverednek. Minden ízlés számára megfelelő, tiszta illatanyagok.
Elektronikus érmeelfogadóEgyedi és egyszerű programozhatóság. Különféle érmék és zsetonok használata egyetlen érmeelfogadóval.
Programozható működési időA működési idő korlátlanul beállítható a maximális 7 percig. A helyi feltételeknek megfelelő egyedi beállításért.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Védelmi osztály
|IP44
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|230
|Frekvencia (Hz)
|50
|Felvételi teljesítmény (kW)
|0,3
|Fogyasztás Illatanyag-víz keverék (ml/perc)
|50
Alkalmazási területek
- Parfüm torony fagyvédelemmel a gépjármű belsejében lévő szagok semlegesítéséért