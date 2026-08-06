Számos oka lehet annak, hogy miért alakulnak ki kellemetlen szagok a járművek belsejében, akár dohányzás, akár az, hogy a család kutyája megfürdött a tóban. A fagyvédett és télálló Parfüm torony PT Fp illatanyag-permetezővel az Ön ügyfelei gyorsan és egyszerűen semlegesíthetik ezeket a kellemetlen szagokat. Ízlésüknek megfelelően négy különböző illat közül választhatnak anélkül, hogy ez a négy keveredne egymással. A készülék működési ideje tetszőlegesen állítható be a maximális 7 percig. Még az érméket és zsetonokat felismerő elektronikus érmeelfogadó egyedi programozása is rendkívül gyorsan és egyszerűen konfigurálható.