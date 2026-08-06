Forecourt egység Parfüm torony hőszigeteléssel

Fagyvédelemmel: a télálló Parfüm torony PT Fp illatosító permetezője a benzinkúti kínálatból gyorsan és hatékonyan semlegesíti a kellemetlen szagokat a járművekben.

Számos oka lehet annak, hogy miért alakulnak ki kellemetlen szagok a járművek belsejében, akár dohányzás, akár az, hogy a család kutyája megfürdött a tóban. A fagyvédett és télálló Parfüm torony PT Fp illatanyag-permetezővel az Ön ügyfelei gyorsan és egyszerűen semlegesíthetik ezeket a kellemetlen szagokat. Ízlésüknek megfelelően négy különböző illat közül választhatnak anélkül, hogy ez a négy keveredne egymással. A készülék működési ideje tetszőlegesen állítható be a maximális 7 percig. Még az érméket és zsetonokat felismerő elektronikus érmeelfogadó egyedi programozása is rendkívül gyorsan és egyszerűen konfigurálható.

Jellemzők és előnyök
Forecourt egység Parfüm torony hőszigeteléssel: Négy különböző illatanyag választható
Négy különböző illatanyag választható
A különböző illatok nem keverednek. Minden ízlés számára megfelelő, tiszta illatanyagok.
Forecourt egység Parfüm torony hőszigeteléssel: Elektronikus érmeelfogadó
Elektronikus érmeelfogadó
Egyedi és egyszerű programozhatóság. Különféle érmék és zsetonok használata egyetlen érmeelfogadóval.
Forecourt egység Parfüm torony hőszigeteléssel: Programozható működési idő
Programozható működési idő
A működési idő korlátlanul beállítható a maximális 7 percig. A helyi feltételeknek megfelelő egyedi beállításért.
Specifikációk

Műszaki adatok

Védelmi osztály IP44
Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 230
Frekvencia (Hz) 50
Felvételi teljesítmény (kW) 0,3
Fogyasztás Illatanyag-víz keverék (ml/perc) 50
Alkalmazási területek
  • Parfüm torony fagyvédelemmel a gépjármű belsejében lévő szagok semlegesítéséért