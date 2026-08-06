Prémium kaparó, biztonságos markolat, MultiLink, 10 x 23 cm
Kärcher fémből készült kis kaparó. Pengével, védőburkolattal és rövid nyéllel. Csere pengék kaphatók, alumínium teleszkópos nyéllel használható.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Program
|STANDARD / KLASSZIKUS
|Anyag
|PP / Acél / Rozsdamentes acél
|Mennyiség (Darab(ok))
|1
|Termékenkénti súly (kg)
|0,2
|Csomag súlya (kg)
|0,2
|Méretek (H × Sz) (mm)
|105 x 230
|Méretek, csomagolva (mm)
|105 x 230 x 30
Felszereltség
- Többkapcsolatos kapcsolat
- Olasz szál
Alkalmazási területek
- Ablakok
- Padló - vegytisztítás