Prémium kaparó, biztonságos markolat, MultiLink, 10 x 23 cm

Kärcher fémből készült kis kaparó. Pengével, védőburkolattal és rövid nyéllel. Csere pengék kaphatók, alumínium teleszkópos nyéllel használható.

Specifikációk

Műszaki adatok

Program STANDARD / KLASSZIKUS
Anyag PP / Acél / Rozsdamentes acél
Mennyiség (Darab(ok)) 1
Termékenkénti súly (kg) 0,2
Csomag súlya (kg) 0,2
Méretek (H × Sz) (mm) 105 x 230
Méretek, csomagolva (mm) 105 x 230 x 30

Felszereltség

  • Többkapcsolatos kapcsolat
  • Olasz szál
Prémium kaparó, biztonságos markolat, MultiLink, 10 x 23 cm
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Ablakok
  • Padló - vegytisztítás
Tartozékok