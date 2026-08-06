Kiváló minőségű mikroszálas kendő üveghez, különösen finom mikroszálakból, kiváló szennyeződés-felvevő és tisztítóhatással. Kifejezetten érzékeny felületek, üveg, ablakok, tükrök vagy krómacél tisztítására tervezett mikroszálas kendő, amely még a legkisebb részecskéket is eltávolítja, és csíkmentes tisztaságot biztosít szöszök nélkül. Tisztításhoz a tisztítószert közvetlenül a kendőre permetezik, de előkezelt állapotban is használható.