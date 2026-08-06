Premium MF Cloth Shine kék 40 x 40 cm 5 x

Kärcher mikroszálas üvegtisztító kendő üvegfelületek, tükrök, krómacél és egyéb fényes felületek csíkmentes és szöszmentes tisztításához.

Kiváló minőségű mikroszálas kendő üveghez, különösen finom mikroszálakból, kiváló szennyeződés-felvevő és tisztítóhatással. Kifejezetten érzékeny felületek, üveg, ablakok, tükrök vagy krómacél tisztítására tervezett mikroszálas kendő, amely még a legkisebb részecskéket is eltávolítja, és csíkmentes tisztaságot biztosít szöszök nélkül. Tisztításhoz a tisztítószert közvetlenül a kendőre permetezik, de előkezelt állapotban is használható.

Specifikációk

Műszaki adatok

Program FEJLETT / STANDARD
Textilhasználat Újrafelhasználható textíliák
Textilanyag 85% PET / 15% PA
Gyártási típus Kör alakú kötött szövet
Mosási hőmérséklet (°C) max. 60
Mosási javaslat (°C) 60
Mosási ciklusok¹⁾ kb. 500
Mennyiség (Darab(ok)) 5
Termékenkénti súly / Súly m²-enként (kg/g / m²) 0,1 / 215
Méretek (H × Sz) (mm) 400 x 400

¹⁾ Az ajánlott hőmérsékletek és mosószerek betartása vagy használata. Ezenkívül a szárítógép használata, különösen magasabb hőmérsékleten, jelentősen csökkentheti az élettartamot.

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Alkalmazási területek
  • Felület - üvegtisztítás
  • Felület - nedves tisztítás
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