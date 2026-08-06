Premium MF Cloth Shine kék 40 x 40 cm 5 x
Kärcher mikroszálas üvegtisztító kendő üvegfelületek, tükrök, krómacél és egyéb fényes felületek csíkmentes és szöszmentes tisztításához.
Kiváló minőségű mikroszálas kendő üveghez, különösen finom mikroszálakból, kiváló szennyeződés-felvevő és tisztítóhatással. Kifejezetten érzékeny felületek, üveg, ablakok, tükrök vagy krómacél tisztítására tervezett mikroszálas kendő, amely még a legkisebb részecskéket is eltávolítja, és csíkmentes tisztaságot biztosít szöszök nélkül. Tisztításhoz a tisztítószert közvetlenül a kendőre permetezik, de előkezelt állapotban is használható.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Program
|FEJLETT / STANDARD
|Textilhasználat
|Újrafelhasználható textíliák
|Textilanyag
|85% PET / 15% PA
|Gyártási típus
|Kör alakú kötött szövet
|Mosási hőmérséklet (°C)
|max. 60
|Mosási javaslat (°C)
|60
|Mosási ciklusok¹⁾
|kb. 500
|Mennyiség (Darab(ok))
|5
|Termékenkénti súly / Súly m²-enként (kg/g / m²)
|0,1 / 215
|Méretek (H × Sz) (mm)
|400 x 400
¹⁾ Az ajánlott hőmérsékletek és mosószerek betartása vagy használata. Ezenkívül a szárítógép használata, különösen magasabb hőmérsékleten, jelentősen csökkentheti az élettartamot.
Videók
Alkalmazási területek
- Felület - üvegtisztítás
- Felület - nedves tisztítás