MF Huzat Hajlítható Poroló Kék 60 cm
Mikroszálas huzat 60 cm-es hajlítható MultiLink porolóhoz.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Program
|FEJLETT
|A szennyeződés típusa
|Laza szennyeződés
|Anyag
|100% PET
|Mosási hőmérséklet (°C)
|max. 90
|Mosási javaslat (°C)
|60
|Szárító hőmérséklete (°C)
|60
|Mosási ciklusok¹⁾
|kb. 350
|Mennyiség (Darab(ok))
|1
|Méretek (H × Sz) (mm)
|600 x 80
¹⁾ Az ajánlott hőmérsékletek és mosószerek betartása vagy használata. Ezenkívül a szárítógép használata, különösen magasabb hőmérsékleten, jelentősen csökkentheti az élettartamot.
Alkalmazási területek
- Felület - vegytisztítás