Műszaki adatok

Program FEJLETT A szennyeződés típusa Laza szennyeződés Anyag 100% PET Mosási hőmérséklet (°C) max. 90 Mosási javaslat (°C) 60 Szárító hőmérséklete (°C) 60 Mosási ciklusok¹⁾ kb. 350 Mennyiség (Darab(ok)) 1 Méretek (H × Sz) (mm) 600 x 80

¹⁾ Az ajánlott hőmérsékletek és mosószerek betartása vagy használata. Ezenkívül a szárítógép használata, különösen magasabb hőmérsékleten, jelentősen csökkentheti az élettartamot.