MF Huzat Hajlítható Poroló Kék 60 cm

Mikroszálas huzat 60 cm-es hajlítható MultiLink porolóhoz.

Specifikációk

Műszaki adatok

Program FEJLETT
A szennyeződés típusa Laza szennyeződés
Anyag 100% PET
Mosási hőmérséklet (°C) max. 90
Mosási javaslat (°C) 60
Szárító hőmérséklete (°C) 60
Mosási ciklusok¹⁾ kb. 350
Mennyiség (Darab(ok)) 1
Méretek (H × Sz) (mm) 600 x 80

¹⁾ Az ajánlott hőmérsékletek és mosószerek betartása vagy használata. Ezenkívül a szárítógép használata, különösen magasabb hőmérsékleten, jelentősen csökkentheti az élettartamot.

MF Huzat Hajlítható Poroló Kék 60 cm
Alkalmazási területek
  • Felület - vegytisztítás