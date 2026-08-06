Prémium moptartó Lamello 60 cm
Sterilizálható tartó gumibetétekkel (60 cm) és gyorszárral. Pormegkötő eldobható kendőkhöz száraz tisztítás során. Nagyon könnyen tisztán tartható.
Ideális a napi fenntartó takarításhoz porfogó kendőinkkel 3.337-999.0, 3.338-003.0, 3.338-004.0 és 3.338-006.0, és a hozzájuk tartozó 60 cm széles lamellatartóval. Használata igen egyszerű, köszönhetően a praktikus rögzítő rendszernek. A könnyen sterilizálható és nagyon higiénikus lamellatartó rendelkezésre áll alumínium fogantyúval (6.999-096.0) vagy teleszkópos fogantyúval (6.999-111.0).
Specifikációk
Műszaki adatok
|Program
|FEJLETT
|Textilhasználat
|Egyszer használatos textíliák
|Munkaszélesség (cm)
|60
|Anyag
|PP
|Mennyiség (Darab(ok))
|1
|Termékenkénti súly (kg)
|0,7
|Méretek (H × Sz) (mm)
|600 x 110
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Alkalmazási területek
- Padló - vegytisztítás