Prémium moptartó Lamello 60 cm

Sterilizálható tartó gumibetétekkel (60 cm) és gyorszárral. Pormegkötő eldobható kendőkhöz száraz tisztítás során. Nagyon könnyen tisztán tartható.

Ideális a napi fenntartó takarításhoz porfogó kendőinkkel 3.337-999.0, 3.338-003.0, 3.338-004.0 és 3.338-006.0, és a hozzájuk tartozó 60 cm széles lamellatartóval. Használata igen egyszerű, köszönhetően a praktikus rögzítő rendszernek. A könnyen sterilizálható és nagyon higiénikus lamellatartó rendelkezésre áll alumínium fogantyúval (6.999-096.0) vagy teleszkópos fogantyúval (6.999-111.0).

Specifikációk

Műszaki adatok

Program FEJLETT
Textilhasználat Egyszer használatos textíliák
Munkaszélesség (cm) 60
Anyag PP
Mennyiség (Darab(ok)) 1
Termékenkénti súly (kg) 0,7
Méretek (H × Sz) (mm) 600 x 110
Prémium moptartó Lamello 60 cm

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Alkalmazási területek
  • Padló - vegytisztítás
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