Ideális a napi fenntartó takarításhoz porfogó kendőinkkel 3.337-999.0, 3.338-003.0, 3.338-004.0 és 3.338-006.0, és a hozzájuk tartozó 60 cm széles lamellatartóval. Használata igen egyszerű, köszönhetően a praktikus rögzítő rendszernek. A könnyen sterilizálható és nagyon higiénikus lamellatartó rendelkezésre áll alumínium fogantyúval (6.999-096.0) vagy teleszkópos fogantyúval (6.999-111.0).