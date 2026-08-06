Classic pamut portörlő mop 120 cm

Mosható pamut porfelmosó, 120 cm széles, minden sima padlóburkolat száraz vagy enyhén nedves tisztítására. Ideális tárgyakkal és bútorokkal teli területekre, például tantermekbe és tárgyalókba.

A nyitott külső szegélyrojtok miatt - amelyeket kifejezetten úgy terveztek, hogy kiválóan felfogják a durva port, illetve megkössék a port a szélek közelében, valamint a szék- és asztallábak körül - ez a 100 százalékban pamutból készült, mosható, 120 cm széles Kärcher portörlő ideális a sima felületek száraz tisztítására, olyan, tárgyakkal és bútorokkal sűrűn berendezett helyiségekben, mint például a tantermek, a tárgyalók, a sportcsarnokok és a bevásárlóközpontok. A középső tisztítási területen található rövid, nyitott rojtok ráadásul kiváló porvisszatartó képességgel is rendelkeznek - ez a tulajdonság pormegkötő termék használatával még tovább javítható. A 120 cm széles pamut portörlő mop a 120 cm-es portörlő moptartóval együtt használható.

Specifikációk

Műszaki adatok

Program KLASSZIKUS
Padlószerkezet Sima és könnyedén strukturált
Textilhasználat Újrafelhasználható textíliák
Munkaszélesség (cm) 120
Anyag 100% pamut
Textilanyag Nem mikroszálas
Gyártási típus Szőtt hátoldal tűzött hurkokkal
Mosási hőmérséklet (°C) max. 60
Mosási javaslat (°C) 60
Mosási ciklusok¹⁾ kb. 150
A szennyeződés típusa Laza szennyeződés
Mennyiség (Darab(ok)) 1
Termékenkénti súly (kg) 0,5
Méretek (H × Sz) (mm) 1200 x 130

¹⁾ Az ajánlott hőmérsékletek és mosószerek betartása vagy használata. Ezenkívül a szárítógép használata, különösen magasabb hőmérsékleten, jelentősen csökkentheti az élettartamot.

Classic pamut portörlő mop 120 cm
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Padló - vegytisztítás