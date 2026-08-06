Classic pamut portörlő mop 60 cm
Mosható pamut porfelmosó, 60 cm széles, minden sima padlóburkolat száraz vagy enyhén nedves tisztítására. Ideális tárgyakkal és bútorokkal teli területekre, például tantermekbe és tárgyalókba.
A nyitott külső szegélyrojtok miatt - amelyeket kifejezetten úgy terveztek, hogy kiválóan felfogják a durva port, illetve megkössék a port a szélek közelében, valamint a szék- és asztallábak körül - ez a 100 százalékban pamutból készült, mosható, 60 cm széles Kärcher portörlő ideális a sima felületek száraz tisztítására, olyan, tárgyakkal és bútorokkal sűrűn berendezett helyiségekben, mint például a tantermek, a tárgyalók, a sportcsarnokok és a bevásárlóközpontok. A középső tisztítási területen található rövid, nyitott rojtok ráadásul kiváló porvisszatartó képességgel is rendelkeznek - ezt a tulajdonságot tovább lehet javítani, ha egy szórófejes flakonnal enyhén megnedvesítjük a mopot, vagy pormegkötő terméket használunk. A 60 cm széles pamut portörlő mop a 60 cm-es portörlő moptartóval együtt használható.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Program
|KLASSZIKUS
|Textilhasználat
|Újrafelhasználható textíliák
|Munkaszélesség (cm)
|60
|Anyag
|100% pamut
|Textilanyag
|Nem mikroszálas
|Gyártási típus
|Szőtt hátoldal tűzött hurkokkal
|Mosási hőmérséklet (°C)
|max. 60
|Mosási javaslat (°C)
|60
|Mosási ciklusok¹⁾
|kb. 150
|A szennyeződés típusa
|Laza szennyeződés
|Mennyiség (Darab(ok))
|1
|Termékenkénti súly (kg)
|0,3
|Méretek (H × Sz) (mm)
|600 x 130
¹⁾ Az ajánlott hőmérsékletek és mosószerek betartása vagy használata. Ezenkívül a szárítógép használata, különösen magasabb hőmérsékleten, jelentősen csökkentheti az élettartamot.
Alkalmazási területek
- Padló - vegytisztítás