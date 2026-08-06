A nyitott külső szegélyrojtok miatt - amelyeket kifejezetten úgy terveztek, hogy kiválóan felfogják a durva port, illetve megkössék a port a szélek közelében, valamint a szék- és asztallábak körül - ez a 100 százalékban pamutból készült, mosható, 60 cm széles Kärcher portörlő ideális a sima felületek száraz tisztítására, olyan, tárgyakkal és bútorokkal sűrűn berendezett helyiségekben, mint például a tantermek, a tárgyalók, a sportcsarnokok és a bevásárlóközpontok. A középső tisztítási területen található rövid, nyitott rojtok ráadásul kiváló porvisszatartó képességgel is rendelkeznek - ezt a tulajdonságot tovább lehet javítani, ha egy szórófejes flakonnal enyhén megnedvesítjük a mopot, vagy pormegkötő terméket használunk. A 60 cm széles pamut portörlő mop a 60 cm-es portörlő moptartóval együtt használható.