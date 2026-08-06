Standard akril portörlő mop 80 cm

Akril porfelmosó, 80 cm széles, tartós akrilból. Sima és enyhén texturált padlók száraz tisztítására. Kiváló pormegkötés az elektrosztatikus töltés elvének köszönhetően.

A strapabíró, tartós és mosható poliakril biztosítja az alapot a 80 cm széles Kärcher akril portörlők kiváló tisztítóerejéhez. A flíz rojtok a padlók kisebb mélyedéseibe, például repedésekbe és hasadékokba is bejutnak - így a mop nemcsak a sima felületek száraz tisztítására alkalmas, hanem enyhén texturált padlóburkolatok tisztítására is. A portalanítás során az akrilszálak és a felület között keletkező súrlódás elektrosztatikus töltést hoz létre, amely mágnesként köti meg a port. A nyitott, külső flíz szegélyrojtok kiváló szennyeződésfelvételt biztosítanak a durva szennyeződések esetében. Ezt a port a rojtok felfogják, és az így könnyen eltávolíthatóvá válik. Fontos megjegyzés: Az akril portörlő csak száraz tisztításhoz használható. A Kärcher 80 cm-es portörlő moptartóval együtt használható.

Specifikációk

Műszaki adatok

Program KLASSZIKUS
Padlószerkezet Sima és könnyedén strukturált
Textilhasználat Újrafelhasználható textíliák
Munkaszélesség (cm) 80
Anyag Pamut/PAN
Gyártási típus Szőtt hátoldal tűzött hurkokkal
Mosási hőmérséklet (°C) max. 40
Mosási javaslat (°C) 40
Mosási ciklusok¹⁾ kb. 100
A szennyeződés típusa Laza szennyeződés
Mennyiség (Darab(ok)) 1
Termékenkénti súly (kg) 0,3
Csomag súlya (kg) 0,3
Méretek (H × Sz) (mm) 800 x 130
Méretek, csomagolva (mm) 800 x 130 x 20

¹⁾ Az ajánlott hőmérsékletek és mosószerek betartása vagy használata. Ezenkívül a szárítógép használata, különösen magasabb hőmérsékleten, jelentősen csökkentheti az élettartamot.

Standard akril portörlő mop 80 cm

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Alkalmazási területek
  • Padló - vegytisztítás