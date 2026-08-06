Standard akril portörlő mop 80 cm
Akril porfelmosó, 80 cm széles, tartós akrilból. Sima és enyhén texturált padlók száraz tisztítására. Kiváló pormegkötés az elektrosztatikus töltés elvének köszönhetően.
A strapabíró, tartós és mosható poliakril biztosítja az alapot a 80 cm széles Kärcher akril portörlők kiváló tisztítóerejéhez. A flíz rojtok a padlók kisebb mélyedéseibe, például repedésekbe és hasadékokba is bejutnak - így a mop nemcsak a sima felületek száraz tisztítására alkalmas, hanem enyhén texturált padlóburkolatok tisztítására is. A portalanítás során az akrilszálak és a felület között keletkező súrlódás elektrosztatikus töltést hoz létre, amely mágnesként köti meg a port. A nyitott, külső flíz szegélyrojtok kiváló szennyeződésfelvételt biztosítanak a durva szennyeződések esetében. Ezt a port a rojtok felfogják, és az így könnyen eltávolíthatóvá válik. Fontos megjegyzés: Az akril portörlő csak száraz tisztításhoz használható. A Kärcher 80 cm-es portörlő moptartóval együtt használható.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Program
|KLASSZIKUS
|Padlószerkezet
|Sima és könnyedén strukturált
|Textilhasználat
|Újrafelhasználható textíliák
|Munkaszélesség (cm)
|80
|Anyag
|Pamut/PAN
|Gyártási típus
|Szőtt hátoldal tűzött hurkokkal
|Mosási hőmérséklet (°C)
|max. 40
|Mosási javaslat (°C)
|40
|Mosási ciklusok¹⁾
|kb. 100
|A szennyeződés típusa
|Laza szennyeződés
|Mennyiség (Darab(ok))
|1
|Termékenkénti súly (kg)
|0,3
|Csomag súlya (kg)
|0,3
|Méretek (H × Sz) (mm)
|800 x 130
|Méretek, csomagolva (mm)
|800 x 130 x 20
¹⁾ Az ajánlott hőmérsékletek és mosószerek betartása vagy használata. Ezenkívül a szárítógép használata, különösen magasabb hőmérsékleten, jelentősen csökkentheti az élettartamot.
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Alkalmazási területek
- Padló - vegytisztítás