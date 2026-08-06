A strapabíró, tartós és mosható poliakril biztosítja az alapot a 80 cm széles Kärcher akril portörlők kiváló tisztítóerejéhez. A flíz rojtok a padlók kisebb mélyedéseibe, például repedésekbe és hasadékokba is bejutnak - így a mop nemcsak a sima felületek száraz tisztítására alkalmas, hanem enyhén texturált padlóburkolatok tisztítására is. A portalanítás során az akrilszálak és a felület között keletkező súrlódás elektrosztatikus töltést hoz létre, amely mágnesként köti meg a port. A nyitott, külső flíz szegélyrojtok kiváló szennyeződésfelvételt biztosítanak a durva szennyeződések esetében. Ezt a port a rojtok felfogják, és az így könnyen eltávolíthatóvá válik. Fontos megjegyzés: Az akril portörlő csak száraz tisztításhoz használható. A Kärcher 80 cm-es portörlő moptartóval együtt használható.