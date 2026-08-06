120 cm széles moptartó 120 cm-es Kärcher portörlő mopokhoz. Ideális nagy, nyitott területek, például sportcsarnokok és raktárak rendszeres, száraz portalanításához. A merev nyélcsatlakozás segít a felületek csíkokban történő tisztításában, amikor a felhasználó előre irányuló mozdulatokat végez.