Classic portörlő mop Tartó 120 cm
120 cm széles porfelmosókhoz használható: A 120 cm-es porfelmosó tartó merev nyélcsatlakozással. Ideális nagy területek száraz portörléséhez.
120 cm széles moptartó 120 cm-es Kärcher portörlő mopokhoz. Ideális nagy, nyitott területek, például sportcsarnokok és raktárak rendszeres, száraz portalanításához. A merev nyélcsatlakozás segít a felületek csíkokban történő tisztításában, amikor a felhasználó előre irányuló mozdulatokat végez.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Program
|KLASSZIKUS
|A szennyeződés típusa
|Laza szennyeződés
|Textilhasználat
|Újrafelhasználható textíliák
|Munkaszélesség (cm)
|120
|Anyag
|Acél, cinkbevonatú
|Mennyiség (Darab(ok))
|1
|Termékenkénti súly (kg)
|1,6
|Méretek (H × Sz) (mm)
|1200 x 90
Alkalmazási területek
- Padló - vegytisztítás