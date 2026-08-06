Classic portörlő mop Tartó 120 cm

120 cm széles porfelmosókhoz használható: A 120 cm-es porfelmosó tartó merev nyélcsatlakozással. Ideális nagy területek száraz portörléséhez.

120 cm széles moptartó 120 cm-es Kärcher portörlő mopokhoz. Ideális nagy, nyitott területek, például sportcsarnokok és raktárak rendszeres, száraz portalanításához. A merev nyélcsatlakozás segít a felületek csíkokban történő tisztításában, amikor a felhasználó előre irányuló mozdulatokat végez.

Specifikációk

Műszaki adatok

Program KLASSZIKUS
A szennyeződés típusa Laza szennyeződés
Textilhasználat Újrafelhasználható textíliák
Munkaszélesség (cm) 120
Anyag Acél, cinkbevonatú
Mennyiség (Darab(ok)) 1
Termékenkénti súly (kg) 1,6
Méretek (H × Sz) (mm) 1200 x 90
Classic portörlő mop Tartó 120 cm
Alkalmazási területek
  • Padló - vegytisztítás
Tartozékok