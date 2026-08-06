Classic portörlő mop Tartó 60 cm
Könnyű és 360°-ban forgatható porfelmosó tartó (60 cm) 60 cm-es porfelmosókhoz. Ideális nagy, tárgyakkal és bútorokkal teli területek száraz tisztításához.
Könnyű, 360°-ban elforgatható moptartó (60 cm) a portörlő mopokhoz. Mivel a pamutmopok bizonyos körülmények között mosás közben kissé összemehetnek, a rögzítő tartók egyedileg beállíthatóak. A rugalmas nyélcsatlakozásnak köszönhetően a portörlő moptartó ideális a tárgyakkal és bútorokkal teli nagy területek tisztításához. Ezenkívül a mop használata során könnyedén elérhetők a sarkok és élek is - így lehetővé téve a hatékony portalanítást. A portörlő moptartó kis súlya pedig elérhetővé teszi a felhasználók számára, hogy könnyedén és fáradtság nélkül dolgozzanak.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Program
|KLASSZIKUS
|A szennyeződés típusa
|Laza szennyeződés
|Textilhasználat
|Újrafelhasználható textíliák
|Munkaszélesség (cm)
|60
|Anyag
|Acél, cinkbevonatú / PP
|Mennyiség (Darab(ok))
|1
|Termékenkénti súly (kg)
|0,3
|Méretek (H × Sz) (mm)
|600 x 150
Alkalmazási területek
- Padló - vegytisztítás