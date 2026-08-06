80 cm széles moptartó egy könnyű és 360°-ban elforgatható portörlő moptartó (80 cm) a portörlő mopokhoz. Mivel a pamutmopok bizonyos körülmények között mosás közben kissé összemehetnek, a rögzítő tartók egyedileg beállíthatóak. A rugalmas nyélcsatlakozásnak köszönhetően a portörlő moptartó ideális a tárgyakkal és bútorokkal teli nagy területek tisztításához. Ezenkívül a mop használata során könnyedén elérhetők a sarkok és élek is - így lehetővé téve a hatékony portalanítást. A portörlő moptartó kis súlya pedig elérhetővé teszi a felhasználók számára, hogy könnyedén és fáradtság nélkül dolgozzanak.