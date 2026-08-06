Classic portörlő mop Tartó 80 cm

Könnyű és 360°-ban forgatható porfelmosó tartó (80 cm) porfelmosókhoz (80 cm). Ideális nagy, tárgyakkal és bútorokkal teli területek száraz tisztításához.

80 cm széles moptartó egy könnyű és 360°-ban elforgatható portörlő moptartó (80 cm) a portörlő mopokhoz. Mivel a pamutmopok bizonyos körülmények között mosás közben kissé összemehetnek, a rögzítő tartók egyedileg beállíthatóak. A rugalmas nyélcsatlakozásnak köszönhetően a portörlő moptartó ideális a tárgyakkal és bútorokkal teli nagy területek tisztításához. Ezenkívül a mop használata során könnyedén elérhetők a sarkok és élek is - így lehetővé téve a hatékony portalanítást. A portörlő moptartó kis súlya pedig elérhetővé teszi a felhasználók számára, hogy könnyedén és fáradtság nélkül dolgozzanak.

Specifikációk

Műszaki adatok

Program KLASSZIKUS
A szennyeződés típusa Laza szennyeződés
Textilhasználat Újrafelhasználható textíliák
Munkaszélesség (cm) 80
Anyag Acél, cinkbevonatú / PP
Mennyiség (Darab(ok)) 1
Termékenkénti súly (kg) 0,4
Méretek (H × Sz) (mm) 800 x 90
Classic portörlő mop Tartó 80 cm

Videók

Alkalmazási területek
  • Padló - vegytisztítás
Tartozékok