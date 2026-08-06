Seprőkészlet, gumibetéttel, 32 x 97 cm

Higiénikus seprőgyűjtő rendszer. A seprőcsúszka futófelülete gumiból készült, a lapát ergonomikus, gumi profilú nyéllel rendelkezik.

Tökéletes a durva és nedves szennyeződések gyors eltávolításához: A Kärcher szemétgyűjtő rendszere egy ergonomikus fogantyúval és csúszásmentes gumiprofillal ellátott szemétgyűjtő lapátból, valamint egy minden padlóburkolathoz könnyen igazítható, a szennyeződéseket megbízhatóan felfogó, gumibetétes seprűből áll. A gumibetétes seprűt sokkal könnyebb tisztítani, mint bármely hagyományos, seprűvel ellátott rendszert. A kompakt szemétgyűjtő rendszer minden szokásos szemeteszsákhoz használható.

Specifikációk

Műszaki adatok

Szín zöld
Anyag ABS műanyag / Alumínium / PP / gumi
Mennyiség (Darab(ok)) 1
Termékenkénti súly (kg) 1
Csomag súlya (kg) 1,1
Méretek (H × Sz × M) (mm) 320 x 150 x 970
Méretek, csomagolva (mm) 320 x 150 x 970
Seprőkészlet, gumibetéttel, 32 x 97 cm
Alkalmazási területek
  • Söprés
Tartozékok