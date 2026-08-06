Seprőkészlet, gumibetéttel, 32 x 97 cm
Higiénikus seprőgyűjtő rendszer. A seprőcsúszka futófelülete gumiból készült, a lapát ergonomikus, gumi profilú nyéllel rendelkezik.
Tökéletes a durva és nedves szennyeződések gyors eltávolításához: A Kärcher szemétgyűjtő rendszere egy ergonomikus fogantyúval és csúszásmentes gumiprofillal ellátott szemétgyűjtő lapátból, valamint egy minden padlóburkolathoz könnyen igazítható, a szennyeződéseket megbízhatóan felfogó, gumibetétes seprűből áll. A gumibetétes seprűt sokkal könnyebb tisztítani, mint bármely hagyományos, seprűvel ellátott rendszert. A kompakt szemétgyűjtő rendszer minden szokásos szemeteszsákhoz használható.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|zöld
|Anyag
|ABS műanyag / Alumínium / PP / gumi
|Mennyiség (Darab(ok))
|1
|Termékenkénti súly (kg)
|1
|Csomag súlya (kg)
|1,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|320 x 150 x 970
|Méretek, csomagolva (mm)
|320 x 150 x 970
Alkalmazási területek
- Söprés