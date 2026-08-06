Tökéletes a durva és nedves szennyeződések gyors eltávolításához: A Kärcher szemétgyűjtő rendszere egy ergonomikus fogantyúval és csúszásmentes gumiprofillal ellátott szemétgyűjtő lapátból, valamint egy minden padlóburkolathoz könnyen igazítható, a szennyeződéseket megbízhatóan felfogó, gumibetétes seprűből áll. A gumibetétes seprűt sokkal könnyebb tisztítani, mint bármely hagyományos, seprűvel ellátott rendszert. A kompakt szemétgyűjtő rendszer minden szokásos szemeteszsákhoz használható.